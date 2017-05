El lehendakari preside el Consejo de Gobierno por videoconferencia

Las nuevas tecnologías permitieron ayer que el Consejo de Gobierno habitual de los martes se celebrase con normalidad a pesar de que dos integrantes del Ejecutivo, el lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera Arantxa Tapia, se encuentran de viaje oficial en Colombia. La diferencia horaria no supuso un problema a pesar de las siete horas de desfase: la reunión en Lehendakaritza se retrasó un par de horas, hasta las 13.00 de Euskadi, mientras que Urkullu y Tapia madrugaron para conectarse por videoconferencia a las 6.00 horas de Colombia, desde una sala del hotel donde están alojados en Bogotá.

No era la primera vez que Urkullu presidía un Consejo de Gobierno desde el extranjero a causa de algún viaje oficial, aunque la principal novedad fue que esta vez no se produjo ningún problema técnico que impidiera el normal desarrollo de la reunión, que se prolongó cerca de una hora. El año pasado, durante un viaje a México, la videoconferencia estuvo plagada de contratiempos por problemas en la conexión, por lo que esta vez Urkullu y Tapia salieron satisfechos de la reunión. Tras ella, compartieron desayuno en la cafetería del hotel junto a otros miembros de la delegación vasca en Colombia.

El Consejo de Gobierno de ayer abordó diversos temas, como la aprobación de ayudas por valor de 2,3 millones para la diversificación económica y la creación de empleo en zonas rurales de Euskadi. Según señalaron fuentes del Ejecutivo, el objetivo es avanzar en la calidad de vida del entorno rural, la creación de empleo y el desarrollo socio económico del sector primario vasco. También se acordó un aumento de 2,5 millones en los compromisos futuros con la sociedad pública Spri, entre otros asuntos del orden del día.

En donde no podrán tomar parte el lehendakari y la consejera Tapia es en el pleno de control que se celebrará este viernes en el Parlamento Vasco, ya que la delegación que ha viajado a Colombia no llegará a Euskadi hasta el sábado. En cualquier caso, este detalle ya era conocido, por lo que el orden del día del pleno de control no incluye este viernes ninguna pregunta parlamentaria a Urkullu y Tapia.