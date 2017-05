Biurrun asegura que en Euskadi podría celebrarse una «consulta no amparada por el Estado» con «garantías legales»

La ponencia de Autogobierno del Parlamento vasco ha retomado hoy su trabajo con la comparecencia de dos expertos solicitada por Podemos: la presidenta de la Sala de los Social, Garbiñe Biurrun, y el sociólogo Imanol Zubero. Había interés por conocer la opinión en esta materia de la magistrada guipuzcoana, a quien la formación morada ofreció en las pasadas elecciones autonómicas encabezar su plancha para aspirar a la Lehendakaritza.

Biurrun ha asegurado que comparecía en el Parlamento no como jurista o experta en temas legales, sino «sólo como ciudadana», el «mayor título que se puede tener». En su exposición, ha asegura que el «el mapa político vasco está cambiando y que se decanta hacia el derecho a decidir». Y que en España «se empieza a hablar» sobre un «nuevo pacto constituyente» que, en su opinión, debería dirigirse hacia una «República con la libre adhesión de todos los pueblos y con un nuevo modelo de sociedad». «Para mí lo interesante sería una España federal con libre adhesión. Esa opción, en este momento, sería mejor que la independencia. Pero todas las decisiones están en manos de la ciudadanía».

En materia de autogobierno, Biurrun ha puntualizado que una «reforma simple del actual marco no solventaría los problemas». «Cualquier reforma deberá incluir el derecho a decidir. No sé qué saldrá de esta comisión esta legislatura, pero es obligado que la ciudadanía vasca pueda expresarse y poder dar su opinión. El autogobierno que requerimos nos tiene que garantizar que las decisiones principales se van a adoptar aquí, tanto en relaciones laborales, como en finanzas o diversos temas», ha argumentado.

Según Biurrun, los que están en contra de esta posibilidad «esgrimen que la ley lo impide como si la ley fuera algo inevitable por naturaleza». «Pero las leyes las hacemos los humanos, son opciones políticas que se toman coyunturalmente. Por lo tanto, hay que adecuar las leyes a las necesidades de la ciudadanía».

A la pregunta de si puede haber garantías legales para una consulta en Euskadi o Cataluña «no amparada por el Estado», la magistrada ha asegurado que «desde luego que podría». «La primera es que se permitiera hacerla de manera legal», ha matizado. «Y dentro del marco actual claro que podría hacerse esa consulta si la mayoría parlamentaria», ha explicado.

La magistrada ha abogado además por el derecho a decidir «no sólo a una cuestión de autogobierno y de relaciones con el Estado», sino también para «participar en la toma de decisiones sobre un montón de materias», como urbanismo, fiscalidad, vientres de alquiler…

Pero Biurrun ha advertido que cualquier cambio del marco actual también debería mirar «para dentro», y en ese punto, la magistrada ha apostado por la derogación de la actual Ley de Territorios Históricos para dejar algunas competencias en servicios públicos y la libertad y participación de la ciudadanía que ahora están en manos de las tres diputaciones recayeran en los ayuntamientos, y las responsabilidades en materia de concierto económico fueran gestionadas por el Gobierno vasco.

Por último, Biurrun ha reconocido además estar «impactada» por la actual situación política en Cataluña, que le genera «mucha angustia y zozobra». «Cada vez que pienso en ello se me encoge la razón y el corazón».

Empate técnico

Antes de Garbiñe Biurrun ha comparecido ante la ponencia Imanol Zubero, doctor en Sociología y exsenador por el PSOE. En su intervención recurrió a diferentes estadísticas y estudios sociológicos para describir la realidad social de Euskadi con respecto al derecho a decidir y la independencia. Según su análisis de los datos, el «grueso de la población de Euskal Herria se sitúa en un espacio de identidad flexible, no excluyente, dialogante y con capacidad de integración». Una situación que, si se estudia sólo la Comunidad Autónoma Vasca, aún es más evidente. «Los extremos (los que se consideran sólo vascos o solo españoles) casi desaparecen. El resto, se sitúa en un espacio centrado, muy manejable en términos políticos, de identidades flexibles», ha reflexionado Zubero. «Salvo en momentos puntuales, existe una ·situación de empate técnico, una estabilidad en la opinión de la sociedad vasca» sobre el deseo de la independencia, la identidad nacionalista.

Ante esa situación, Zubero ha advertido sobre el «riesgo de querer hacer política intentando clarificar de una vez por todas la situación y resolver ese empate infinito». En su opinión, «en estos momentos puede haber una necesidad de resolver». «Pero yo no siento la necesidad de romperlo. No sé si este país va a ser mejor resolviendo definitivamente el empate o si lo será aprovechando las potenciales que el propio empate nos facilita», ha confesado. Su hipótesis es que «el empate nos da muchísimas posibilidades, más que resolver el empate en un sentido o en otro». «Es más, creo que en eso están también quienes impulsan los reférenduns, como en Quebec, donde ha habido ya dos votaciones y la cosa sigue igual. Por lo tanto, es mejor que vivamos en el empate, que nos acostumbrarnos a vivir en ese empate, que no es puramente aritmético o técnico, sino social, cultural, político».

No obstante, el sociólogo ha añadido a continuación que «si una mayoría organizada, articulada y políticamente expresada» quiere resolver ese empate, tendría que haber mecanismos para poder hacerlo. «Si un grupo claro, mayoritario y activo de personas en un espacio territorial dado toma un camino de construcción nacional que incluso apunte a construcción estatal, el conjunto de las instituciones de su entorno lo que tiene que hacer es asumir democráticamente ese proceso. Y por lo tanto, entrar en un proceso de negociación democrática aunque su objetivo sea que no siga adelante. La respuesta no puede ser ni la represión ni no entrar en el debate», ha concluido.

Durante su intervención, Zubero quiso resaltar la importancia que deberán tener las ciudades «como espacio fundamental para repensar la idea de autogobierno». A su entender, será necesario «aprovechar las potencialidades» de las urbes para «realizar políticas más cercanas a las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos» que las que realizan en estos momentos las «organizaciones políticas más tradicionales». «Las ciudades generan dinámicas que conectan mejor con la realidad», ha afirmado. En ese sentido, ha puesto sobre la mesa los ejemplos de las ciudades de Estados Unidos que impulsan políticas contrarias a los planteamientos migratorios del Gobierno Trump o la red de 'ciudades refugio' que facilitan la acogida de refugiados en Europa y que encabeza Barcelona.