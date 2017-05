La Audiencia Nacional obliga a Rajoy a testificar en persona el 26 de julio

El tribunal del 'caso Gürtel' ha resuelto por mayoría que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declare en persona en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid) en el juicio por la primera época de las actividades de la red corrupta (1999-2005).

Rajoy tendrá que comparecer como testigo el 26 de julio a las 9:30 de la mañana, después de que el tribunal haya rechazado que lo haga por videoconferencia desde el Palacio de la Moncloa, tal y como pidió la defensa del Partido Popular y solicitó por escrito la Secretaría de Presidencia. "Digo lo mismo que he dicho desde el inicio. Estoy a los que dispongan los tribunales", se ha limitado a contestar el jefe del Ejecutivo durante la conferencia de prensa ofrecida junto a su homólogo luso, António Costa, al término de la cumbre hispano-portuguesa.

La decisión de la Sección Segunda cuenta con los votos favorables de los magistrados Julio de Diego y José Ricardo de Prada, quienes no ven motivos de "seguridad" u "orden público" para que el presidente no acuda en persona a la sede judicial. Por el contrario, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que ya se negó a la declaración de Rajoy, emitió un voto particular en favor de que la testifical hubiera sido por videoconferencia.

18 kilómetros

El auto de citación, cuyo ponente ha sido Julio de Diego, justifica que el Tribunal Supremo "ha sido claro, preciso y contundente" sobre la declaración presencial en una sentencia de marzo de 2015 de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda (Penal). La sentencia dice lo siguiente: "Prueba testifical, videconferencia: el ritmo al que se suceden los avances tecnológicos obliga a no descartar que en un futuro no muy lejano la opción entre el examen presencial de los testigos/peritos y su interrogatorio mediante videoconferencia sea una cuestión que no se plantee en términos de principalidad y subsidiaridad. Sin embargo, en el actual estado de las cosas, el entendimiento histórico-convencional del principio de inmediación sigue siendo un valor que preservar".

Sin embargo, sigue el auto, las razones dadas ni son consistentes ni tampoco son razones que impidan al testigo acudir ante el tribunal (causas de fuerza mayor). Alega en primer lugar el testigo que la comparecencia física teniendo que desplazarse a San Fernando de Henares, implicaría un despliegue importante de recursos públicos, "sin mayor motivación o aclaración del porqué de dicha afirmación; en este sentido, el tribunal no acierta a entender en que consiste ese despliegue importante por el hecho de tener que desplazarse el testigo 18 kilómetros hasta la citada localidad".

Mercados y foros populares

Sobre las medidas de seguridad, el tribunal también señala que la Audiencia Nacional cuenta con mayores garantías que las que pueden ofrecer otras sedes empresariales o institucionales de la Comunidad de Madrid, "sedes donde el testigo ha protagonizado actos y reuniones en otras ocasiones y más aún que las existentes en mercados y otros foros populares donde también ha protagonizado encuentros con los ciudadanos en campañas electorales".

El auto también recoge que Rajoy "no comparece como presidentre del Gobierno, sino como un ciudadano español en calidad de testigo en un juicio en razón a los cargos que tenía en el PP (secretario general y presidente), y en un acto ciudadano que se enmarca en la normalidad democrática y el estado de derecho".

Finamente, la sala señala la posibilidad de que por preservar su imagen institucional testifique en estrados, es decir, junto a los abogados y no delante de los acusados.