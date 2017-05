El Constitucional deja en suspenso el núcleo de la ley de víctimas policiales

Era una posibilidad real y se consumó ayer. El Tribunal Constitucional, en una providencia fechada el día 23, ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999 -es decir, ya en democracia-, aprobada por el Parlamento Vasco el pasado julio con los votos del PNV y el PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo del PP y de la extinta UPyD. En la práctica, la aceptación de las objeciones del Ejecutivo de Madrid supone la suspensión cautelar durante cinco meses, prorrogables si el TC no se pronuncia antes -una celeridad muy inusual-, de los 11 artículos y la disposición adicional sexta que la Abogacía del Estado pide que sean paralizados por resultar, a su parecer, inconstitucionales e invadir funciones propias de los jueces y tribunales.

Aunque el Gabinete Urkullu se escuda en que las restricciones son limitadas, en la práctica repercuten sobre preceptos tan esenciales de la normativa que constriñen su aplicación efectiva. El recurso no llega a requerir, de hecho, que se frene la comisión de valoración destinada a atender las demandas de los posibles afectados, investigarlas, evaluarlas y fijar, en su caso, las indemnizaciones previstas. Pero el Gobierno central sí impugna sus principales capacidades ejecutivas, con lo cual el grupo de trabajo -el motor de la ley- queda vaciado de contenido. Y no es posible sortear las prohibiciones del TC sin incurrir en presunción de desobediencia.

PDFLey vasca de víctimas de motivación política

La notable distancia que persiste en un asunto tan sensible entre los gobiernos central y vasco -la normativa es una de la 'joyas de la corona' de la política de paz y convivencia del lehendakari Urkullu y Jonan Fernández- queda reflejada en el hecho de que este recurso es el único escollo que ha asomado en los últimos meses en el renovado entendimiento entre el PNV y el PP.

El portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría negociaron -y lo hicieron «mucho», según fuentes consultadas- para tratar de evitar la judicialización de la ley, sin resultado positivo. Una ley que ni siquiera ha echado a andar, dada la interinidad que vivió la política vasca con las elecciones autonómicas del pasado septiembre y la inseguridad jurídica que rodeó desde el principio la iniciativa ante los recelos del PP hacia las pretensiones de Urkullu.

Artículos suspendidos 2.3 y 2.4. Aval a quienes puedan «justificar indefensión» y a «cualquier medio de prueba admisible en derecho», aunque no haya habido proceso judicial. 4.2.c y 7.1. Defensa de la cooperación entre poderes públicos en pro del «derecho a la verdad». 14.1, 14.2c/d/e, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9 y 15. Tienen que ver con la decisiva comisión de verificación llamada a analizar y resolver cada demanda. Se le habilita para recopilar información, recabar testimonios, establecer la condición de víctima y fijar las medidas de reparación. Disposición adicional sexta. Permite aplicar la ley «sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad».

Un camino tortuoso

El reconocimiento de las víctimas de violencia ejercida por funcionarios del Estado ha sido tortuoso. La entonces consejera de Justicia y hoy líder del PSE, Idoia Mendia, labró un consenso con el Gobierno de Rajoy que hizo prosperar el primer decreto para resarcir a los afectados entre 1960 y 1978. Aquel tira y afloja, también trabajoso, tenía dos condiciones más benéficas: se trataba de casos de la dictadura, cuando no existían garantías judiciales, y se mantenía un grado de confianza entre populares y socialistas. Ya en el Gobierno, el equipo de Urkullu reformó aquel decreto inicial. La nueva redacción fue impugnada primero por Madrid y anulada después parcialmente por el Tribunal Superior vasco. Una resolución que llevó al Ejecutivo entonces monocolor del PNV a responder por elevación y proponer una ley que apuntalara la seguridad jurídica. Los socialistas cerraron filas con sus socios para refrendar la norma, pero siempre han incidido en la necesidad de pactarla con el Gabinete Rajoy para evitar que encallara. Lo que acaba de ocurrir en el Constitucional.

La exposición de motivos de la ley, que deja claro que esta no busca equiparación alguna con las víctimas de ETA, no ha bastado para disuadir al PP. Los conservadores siempre han sido renuentes a aceptar que la iniciativa pueda restablecer «el derecho a la verdad y la justicia» de quienes sufrieron excesos policiales y creen que la comisión de valoración prevista pretende suplantar la labor de la Magistratura. Los artículos que ha suspendido ahora el Constitucional, a instancias del abogado del Estado, son el 2.3, 2.4, 4.2.c, 7.1, 14.1, 14.2 en sus apartados c, d y e, 14.4, 14.7, 14.8, 14.9, 15 y la disposición adicional sexta. O lo que es lo mismo, el TC no impide que se constituya la comisión, pero le veta cautelarmente actuaciones como la solicitud de datos, la declaración de la condición de víctima dando por acreditados los hechos o la adopción de las medidas de reparación y las compensaciones económicas. Y en paralelo, bloquea la disposición según la cual puede aplicarse la ley «sin que sea preciso establecer una relación concreta de culpabilidad».

La providencia del TC será trasladada ahora al Congreso, al Senado, y al Gobierno y Parlamento vascos, a los que da 15 días para personarse en el proceso. El Ejecutivo de Urkullu constató que será ahora cuando podrá poner el contenido del recurso en conocimiento de sus servicios jurídicos, al tiempo que remarcó que defenderá en el pleito el «pleno encaje» de la norma impugnada en la legalidad constitucional y se comprometió a seguir «trabajando en el reconocimiento, reparación y la defensa de los derechos de las víctimas afectadas». Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga repartió sus críticas entre el PP, al que acusó de «menospreciar» a todos aquellos que han padecido este tipo de violencia, y el PNV, al que censuró por jactarse de una bilateralidad con el Estado que no existiría.