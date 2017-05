Un juez quiere identificar a la «magistrada» que alertó a Ignacio González

El 22 de noviembre de 2016, en una conversación interceptada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de la 'operación Lezo', el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González le comenta a Eduardo Zaplana, ex ministro y portavoz del Gobierno de José María Aznar, su último encuentro con Mauricio Casals, presidente de 'La Razón'. «El otro día me encuentro con Mauricio en la comida de colaboradores de 'La Razón'. Me siento en una mesa de esas enormes y cuando vamos a sentarnos se sienta Mauricio, nadie se quería sentar al 'lao' de él, me siento al 'lao' de Mauricio y al otro 'lao' Parera [Joaquín Parera, fundador de La Razón] y [Casals] me dice: 'Oye, ¿tú le has dicho a Edmundo esto que tenemos...?» (Edmundo Rodríguez Sobrino, exconsejero delegado de la editora de 'La Razón' y expresidente de Inassa, filial sudamericana del Canal de Isabel II, en prisión sin fianza).

Según Ignacio González, Casals le dijo que «Edmundo está 'acojonao', me ha dicho que le están grabando o no sé qué (...). Es que tenemos una amiga de la casa que es magistrada, que ha 'llamao' para decir 'oye, cuidao que han grabado una conversación de Edmundo muy extraña'».

Esa conversación, difundida por el diario digital 'El Español', acabó con una denuncia en un juzgado de instrucción de Madrid, después que la Audiencia Nacional haya descartado por el momento investigar los 'chivatazos' recibidos por González meses antes de su detención, el pasado 26 de abril.

«Amiga de la casa»

Con estos indicios, el 12 de mayo pasado el titular del Juzgado de Instrucción número seis, Ramiro García de Dios, admitió a trámite la denuncia por un delito de revelación de secretos. La razón es que quiere identificar a la «magistrada amiga de la casa» que supuestamente contó a Casals que los teléfonos de González y Rodríguez Sobrino estaban intervenidos por la UCO. Una circunstancia que hizo que ambos tomasen precauciones.

Este juez ordinario de Madrid tramitó la denuncia presentada por Contrapoder, formación política tras la que se encuentra el abogado José Luis Mazón. El instructor quiere saber qué «magistrada de la Audiencia Nacional» está detrás de esta filtración, determinar «la naturaleza y circunstancias de tales hechos», así como «las personas que en él hayan participado». El primer paso ha sido citar el 13 de junio al abogado Mazón para que se ratifique en sede judicial.

El escrito del abogado también denuncia que el juez encargado hasta el momento de instruir el 'caso Lezo', Eloy Velasco, habría solicitado un trabajo para su mujer a Ignacio González, por lo que el Consejo del Poder Judicial ha incoado diligencias informativas al respecto. En ese trámite ya se dedujo testimonio para que se investigase el presunto «chivatazo» en caso de que hubiera indicios de delito.