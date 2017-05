Una hoja de roble que no se quiere marchitar

La hoja de roble que simboliza a Eusko Alkartasuna trata de no marchitarse ante la situación de un partido dividido por el papel que jugará la sigla en la refundación de la coalición EH Bildu. Un marco un tanto incómodo que pasará examen en su congreso del próximo fin de semana, donde se prevén dos listas: la de la dirección oficial del partido, con Pello Urizar a la cabeza y partidaria de la refundación; y la de los discrepantes, previsiblemente con Maiorga Ramírez como candidato, que temen que EA se diluya entre la izquierda abertzale. Un cónclave, a priori, equilibrado y en igualdad de fuerzas.

DV ha querido pulsar la opinión de históricos dirigentes de EA. Muchos -tantos partidarios de Urizar como del sector crítico- han declinado pronunciarse, lo que refleja la encrucijada del partido.

Las preguntas 1. ¿Son reconocibles las actuales siglas de Eusko Alkartasuna con la EA de antes? 2. ¿Percibe un riesgo de que Eusko Alkartasuna pierda parte de su identidad dentro de la refundación de EH Bildu? 3. ¿A quién le da la razón en esta 'crisis' interna? ¿A la dirección actual, con Pello Urizar al frente, o al sector crítico que encabezan Maiorga Ramírez e Iratxe López de Aberasturi?

Jaione Arratibel | Exconcejala de San Sebastián

«¿Dónde está la discrepancia? Ambos apoyan la refundación»

1. El partido al que me afilié con gran ilusión y en el que milité activamente durante más de 20 años, está a años luz del actual. Frente a un partido nuevo y moderno que, en su día, abogaba por fortalecer el nacionalismo histórico institucional como cauce central de la política vasca, nos encontramos a día de hoy con una EA que, después de años de deriva y constante declive electoral, ha terminado en brazos de la izquierda abertzale que, en su más pura tradición histórica, busca el debilitamiento y la marginación del nacionalismo democrático e institucional con el que me identifico.

2. Más que un riesgo es una evidencia. El partido se ha convertido en una mercancía donde, a modo de transacción económica, los actuales dirigentes de EA liquidan todo el patrimonio político del partido a cambio de unos cargos para su propia subsistencia, dando por finalizado un proyecto político que pretendió renovar el nacionalismo en su momento. A partir de ahora, las siglas del extinto partido quedan como botín en manos de la izquierda abertzale, que la utilizará a conveniencia de sus intereses como ya lo hizo con otros partidos históricos como ANV.

3. Considero que tras el argumentario justificativo de cada una de las facciones, la causa última es una razón de subsistencia. Así, si nos atenemos a sus declaraciones, ambas corrientes apoyan de manera inequívoca el proyecto de EH Bildu, a la que consideran la única herramienta para articular una mayoría soberanista y de izquierda. Entonces, ¿dónde está la discrepancia? En mi opinión, más allá de las retóricas utilizadas y haciendo de la necesidad virtud, las discrepancias responden a una lucha interna por el poder, a un conflicto por hacerse con la ejecutiva nacional para, desde esa plataforma, poder optar a algunos puestos en la nueva organización que se está configurando con la refundación de EH Bildu.

Nekane Altzelai | Exparlamentaria vasca

«No tienen por qué perderse los principios inspiradores»

1. Los principios inspiradores iniciales de EA pertenecen a una situación concreta, se diseñaron en una coyuntura determinada. Pero en la medida en que este contexto evoluciona, la situación política va cambiando y las reivindicaciones de la sociedad son otras diferentes, los partidos políticos se tienen que ir adaptando, actualizando sus principios inspiradores y desarrollando otras estrategias. EA, entre diferentes alternativas estratégicas, optó por la coalición con otros partidos. Me imagino que habiendo valorado diferentes alternativas optaron por ésta, pero ello no tiene por qué suponer una pérdida de los principios inspiradores.

2. Esta estrategia de coalición ha supuesto que EA, como tal, ha perdido visibilidad y ha dejado de ser un partido referente. Pero esto obedece a cómo han ocurrido los últimos acontecimientos políticos en Euskal Herria, a cómo se ha adaptado a las mismas EA y, sobre todo, qué equilibrios se han tenido que dar entre los diferentes partidos que conforman la coalición. La refundación va a suponer la consolidación de esta coalición, de esta estrategia, de este equilibrio entre los diferentes partidos que lo conforman. Por tanto, EA seguirá como ha estado hasta ahora. Pero, insisto, considerando el desarrollo de los acontecimientos, quizás era inevitable.

3. Desconozco el debate que en estos momentos se está dando en el seno de EA, salvo lo que se publica en la prensa. Por tanto, sin conocer las diferentes versiones no me pronuncio al respecto. Pero es verdad que me ha recordado a debates de épocas anteriores y parece que no aprende de las experiencias.

Pello González | Exdiputado foral de Hacienda

«EA quedó difuminada desde que eligió confluir con Bildu»

1. En mi caso, puedo hablar con cierto conocimiento de causa hasta el 2009, fecha en la que abandoné la militancia en EA. Una de las muchas razones de este abandono fue la de no reconocer a la EA que en su día me cautivó. Aquella fuerza política nueva, diferente, cercana a la ciudadanía, que tenía un claro mensaje de liderazgo de país y una visión socialdemócrata moderna, se fue convirtiendo en algo diferente, donde las decisiones estratégicas se tomaban en mesas, que nada tenían que ver con los órganos oficiales del partido. Se fue despreciando a miembros fundamentales en la organización por el hecho de no coincidir al 100% con la dirección, o simplemente por criticar internamente sus postulados. Y ya la decisión entre bastidores -negada por la dirección- de confluir estratégicamente con el mundo de Batasuna, colmó la paciencia de muchos militantes, que no tuvimos otra opción que la de salir del partido. ¡Es evidente que el tiempo nos ha dado la razón! Un partido que no cuida a sus militantes, simpatizantes y cargos públicos, se convierte en una marca electoral controlada por unos pocos, venida a menos, y que en poco tiempo pierde toda su influencia social.

2. Desde el momento en que EA elige confluir electoralmente con Bildu, su presencia e identidad propias quedan difuminadas totalmente dentro del mundo de Batasuna, que es el mayoritario y el que, con toda lógica, tendría toda la legitimidad para dirigir la vida de la coalición. De todas formas, con ese riesgo ya se contaba, era calculado y a pesar de todo se adoptó esa decisión de confluencia. Lo que sí es cierto es que el siguiente paso dado por Sortu con la refundación, deja prácticamente sin margen de maniobra a las fuerzas que componen Bildu. A la que más a EA, dado que tanto Aralar como Alternatiba parece que ven lógico y necesario el proceso de refundación.

3. Sólo puedo contestar como un simple espectador o lector de prensa. No obstante, y a la vista de los comentarios vertidos por los críticos, creo que tienen su razón en que una decisión de tanto calado se tome a la ligera sin que exista un proceso de reflexión que llegue a los militantes. A pesar de ello, creo que a EA el abanico de opciones que tiene en Bildu se le reduce a pedir una mayor presencia en la toma de decisiones. Los críticos tampoco parecen hablar mal de su convergencia, por lo que si el tema lo reducimos a un proceso de formas en las decisiones adoptadas, parece que podría propiciarse el que se llegara a un acuerdo interno. No sería muy difícil si dejan de lado los personalismos.

Joxan Rekondo | Exalcalde de Hernani

«Debería converger en el nacionalismo histórico»

1. Yo formé parte de la escisión Hamaikabat! Entonces, ya pensábamos que la EA original que buscaba volver a encontrar ese sendero del nacionalismo histórico ya no se correspondía con la EA del 2009 que estaba preparando su convergencia con la izquierda abertzale. Y desde el 2009 se ha ido mucho por ese sendero que nosotros ya considerábamos desviado, cuando lo que debería buscar EA es una convergencia en sus términos originales, en el espacio del nacionalismo histórico. Está claro que el partido ha perdido esa personalidad original.

2. Sin ninguna duda, los restos del nacionalismo histórico quedarían liquidados. Lo que busca la refundación de EH Bildu es la formación de una única estructura política donde la idea de pluralidad que hay detrás de la coalición desaparezca. Está claro que al funcionar con mayorías o minorías entre partidos de cuño de origen marxista como pueden ser Sortu, Aralar y Alternatiba, la absoluta minoría siempre será EA, que tiene un origen de nacionalismo histórico, una socialdemocracia no marxista. Lógicamente, cuando vayan a discutir de proyectos estratégicos tanto en el terreno social como en el terreno nacional, EA se va a encontrar en la más absoluta minoría.

3. Si gana Urizar y al final EA aprueba la estructura de único partido, el partido va a tener el mismo destino que ESB y ANV en HB: la desaparición. Una vez me dijo Garaikoetxea que lo que pretendía EA dentro de EH Bildu era moderar a la izquierda abertzale, y esa capacidad de poder de moderar a la izquierda abertzale solo es posible en un escenario en el que EH Bildu funcione por consenso. Si, por el contrario, funciona por mayorías, la opinión de EA sería descartable y, por tanto, no habría herramientas de moderación. Por eso, otra consecuencia es que probablemente EH Bildu vaya a radicalizarse hacia la izquierda.

Joseba Azkarraga | Exconsejero del Gobierno Vasco

«La labor que ha desarrollado Urizar me parece positiva»

1. Yo sí creo que mantiene fundamentalmente el aspecto fundacional de la Eusko Alkartasuna del año 86. Bien es cierto que en estos momentos está dentro de una coalición más amplia, pero considero que las bases fundacionales y, sobre todo, los objetivos se mantienen hoy día.

2. Después de llevar varios años de trabajo en común no sé si se puede hablar de desdibujamiento. Considero que de lo que se debería de hablar fundamentalmente es de un fortalecimiento de una herramienta importante para la izquierda abertzale, como es el que EA quede dentro de la coalición. Yo, sinceramente, no creo que se vaya a producir esa pérdida de identidad. Yo ya no pertenezco a Eusko Alkartasuna pero sí que me parece importante trabajar por una herramienta casi única donde la importancia no sean tanto los partidos que conforman la coalición, sino la propia entente.

3. Yo no estoy con nadie porque no estoy dentro de Eusko Alkartasuna. En cualquiera caso, me parece que la labor que se ha venido desarrollando todo este tiempo por parte de Pello Urizar es una labor positiva. Sin embargo, mi planteamiento es muy desde la distancia, de alguien que no está participando en el día a día de un partido al que quiero mucho pero ya no pertenezco.

Koldo Amezketa | Fundador de EA

«La refundación restringe la presencia de los partidos»

1. Sí, perfectamente reconocible, aunque más débil. Sus principios fundacionales como la socialdemocracia para una sociedad más justa, la actuación política con respeto absoluto a los derechos humanos, la soberanía para nuestro país y la colaboración con otras fuerzas para conseguirlo a partir de esos principios, siguen plenamente vigentes y son cada vez más compartidos.

2. Sí, me parece evidente y comprobable. Bildu fue en su creación una coalición que presentaba frescura, pluralidad real, ilusión y una oferta política deseable que obtuvo un importante respaldo electoral. Pasados los primeros años de la legislatura iniciada en 2011, fue evidente una deriva de Bildu hacia posiciones que la sociedad identificaba con la izquierda abertzale de siempre, con una clara pérdida de su pluralidad inicial. La consecuencia fueron los resultados electorales de 2015, un importante fracaso en todos los territorios del que hay que salvar el resultado en los ayuntamientos navarros. El proyecto de refundación de EH Bildu tiene buenas palabras de pluralidad y presencia de los partidos, pero los mecanismos de funcionamiento previstos son los de un partido único de base asamblearia y restringen enormemente la presencia de los partidos. Las consecuencias llevan a reducir la aportación e influencia de EA y la pérdida de pluralidad de EH Bildu.

3. La existencia de estas diferencias de criterio se conocen perfectamente desde hace mucho tiempo, desde el comienzo de la deriva de Bildu. El problema se agudiza cuando la dirección actual no lleva a cabo el trabajo de diálogo y acercamiento entre los afiliados e insiste unilateralmente en la continuidad del proceso de refundación. La militancia no ha participado en ningún momento en el diseño del nuevo EH Bildu, y si hay en él alguna aportación de EA, corresponde únicamente a la voluntad e imaginación de parte de su dirección, con el secretario general al frente. Lo más lamentable es que EA, con la participación de sus afiliados, no haya tenido la oportunidad de generar su propia propuesta de rediseño de EH Bildu para poderla someter a discusión y acuerdo con los demás miembros de la coalición.

Jasone Irarragorri | Exparlamentaria

«Los críticos de ahora eran el sector oficial de ayer»

1. La EA de cuando yo estuve, de cuando se fundó, no la veo. Entonces era una fuerza política emergente que nació con unos objetivos claros, pero eso ha desaparecido. Ahora es un partido absolutamente dependiente de donde está metido. Y, desde luego, no está en primacía con los demás partidos. En resumen: no tiene nada que ver con sus principios fundacionales.

2. La pérdida de identidad de EA se viene dando desde hace muchos años. Yo no estuve de acuerdo con aquel planteamiento que el aparato oficial defendía, porque querían aliarse y asociarse con unas formaciones políticas que ya en aquel momento eran superiores en fuerza a EA. Eso ya suponía que el partido estaba abocado a una mayor pérdida de identidad. EA fue bajando votación a votación de manera clamorosa. Creo que nadie que está hoy en el campo nacionalista piensa que EA va a resurgir.

3. Lo que veo aquí es que al final la historia se repite. Los hoy críticos -que antes fueron los oficiales- ahora quieren mantener la estructura de EA, pero ellos colaboraron y fueron los primeros que en su momento desoyeron a todos los que planteábamos esta crisis y decíamos que EA estaba abocada a una desaparición como fuerza política. Los hoy críticos, entonces, nos criticaron a nosotros y nos echaron a un lado porque defendían que aquello era lo bueno, y ahora parece que ya no es. Los que entonces eran oficialistas ahora son los mismos que están en contra de que se desdibuje EA, pero se han dado cuenta tarde. Fueron ellos los primeros que apoyaron y alentaron aquel sistema, y nos echaron a un lado a quienes defendíamos lo que ahora defienden ellos.