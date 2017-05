El regreso de Sánchez revaloriza los cinco escaños del PNV en el Congreso

El PNV consiguió sacar chispas a sus cinco escaños en el Congreso en la reciente negociación de los Presupuestos de 2017 con el Gobierno de Rajoy, y lo hizo para «aprovechar una oportunidad que quizá no vuelva a presentarse», aunque el regreso de Pedro Sánchez a la secretaría general del PSOE revalorizará el protagonismo jeltzale en Madrid. El líder socialista no tiene intención de llegar a acuerdos con el PP que allanen la legislatura al Gobierno, por lo que Rajoy ya sabe que no tiene ninguna posibilidad de que el PSOE pacte las cuentas de 2018. Así que, aunque solo sea por eliminación, el PNV vuelve a emerger como socio prioritario para el Ejecutivo si quiere tener la opción de aprobar los Presupuestos del próximo año. Una circunstancia que deja a los jeltzales en una posición de fuerza para cuando se abra la nueva negociación.

Los cinco diputados del PNV, sin embargo, no solo son preciados para el Gobierno de Rajoy. La vuelta de Sánchez a la dirección del PSOE ha dado una nueva dimensión a la legislatura y ha alentado la impresión de que el Gobierno en minoría de Rajoy puede encontrarse con muchos más problemas en el día a día del Congreso. Para que esa sensación se confirme, partidos como el PSOE o Unidos Podemos necesitan configurar mayorías alternativas en las que el PNV también jugaría un papel fundamental, porque puede provocar que el fiel de la balanza se decante hacia el Ejecutivo o hacia la oposición. Es decir, si históricamente el PNV ha ejercido un papel de bisagra en el Congreso en las legislaturas en las que no había gobiernos con mayoría absoluta, en el contexto actual el grupo encabezado por Aitor Esteban puede jugar ese rol hacia ambos lados. Una situación, de entrada, muy favorable para negociar cualquier tema.

Fuentes del EBB confirman que el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias socialistas de hace una semana «refuerza» el peso de los cinco diputados jeltzales en el Congreso. «Si ganaba Sánchez, sabíamos que nuestros diputados iban a seguir contando lo mismo o más. Si lo hacía Susana Díaz, se podía pensar que tal vez sería más proclive a acordar con el PP, lo que podía reducir nuestro protagonismo... Finalmente, con el regreso de Sánchez y con los mensajes que ha lanzado en esta primera semana, de clara oposición a Rajoy, se puede decir que nuestra posición se ha reforzado», destacan en Sabin Etxea.

El PNV, en cualquier caso, se mantiene «a la expectativa» de comprobar qué estrategia adopta el nuevo secretario general socialista en las próximas semanas. «Por el momento, algunas de las propuestas que han trascendido, como reconocer que España es un Estado plurinacional, no suenan mal. Al menos son más avanzadas que las posiciones que defiende Díaz», comentan.

En el EBB destacan también que el reforzamiento de su posición en Madrid se enfocará siempre en «lograr las mejores políticas posibles para Euskadi, no en beneficio del PNV». En este sentido, recalcan que «para nosotros hubiera sido más cómodo decir que no al PP por la actitud que mostró durante su mayoría absoluta o por los casos de corrupción que le están afectando, pero entramos a negociar los Presupuestos de este año porque podíamos conseguir medidas positivas para Euskadi». Ahora valoran que «el acuerdo presupuestario y el pacto entre gobiernos sobre el Cupo han sido buenas noticias para la CAV».

El techo de gasto

El PNV asegura que el Gobierno de Rajoy aún no les ha llamado para empezar a hablar de los Presupuestos de 2018. Por el momento, el Congreso podría dar luz verde a las cuentas de este año esta semana, siempre que el PP asegure el apoyo del único diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, que daría los 176 diputados necesarios para la mayoría absoluta. De lograrlo, el Ejecutivo del PP no tendrá demasiado tiempo para saborear este éxito parlamentario, ya que antes de julio tiene que aprobar el techo de gasto para 2018.

La aprobación del techo de gasto es una obligación de la UE para asegurar que los países miembros no sobrepasan los límites de déficit impuestos por Bruselas. El techo para 2017 fue aprobado gracias a los votos de PP, PSOE, Ciudadanos y el PNV. El partido jeltzale no era necesario para lograr una mayoría, pero se sumó a aquel acuerdo «por responsabilidad», al entender que contar con un techo de gasto «es bueno para todas las instituciones, incluidas las autonómicas, como el Gobierno Vasco».

La gran incógnita ahora es si Pedro Sánchez seguirá el camino de la gestora del PSOE y apoyará el techo de gasto de 2018 junto al PP. «Será una buena piedra de toque», señalan desde el PNV, donde vuelven a mostrarse partidarios de que las instituciones cuenten con ese techo de gasto, «aunque eso no presuponga un apoyo posterior a las cuentas».