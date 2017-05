Puigdemont convoca una cumbre prorreferéndum y el partido de Colau lo planta

El president Carles Puigdemont ha convocado una cumbre para mañana con los partidos favorables a un referéndum de independencia, pero se ha encontrado con el plante de los comunes y de la izquierda alternativa, excepto Podem, porque prefieren reunirse en el marco del Pacto Nacional por el Referéndum.

Después de que ayer las entidades soberanistas (ANC, AMI y Òmium) instasen al Govern a fijar fecha y pregunta del referéndum e iniciar así la vía unilateral, el partido de Ada Colau (Catalunya En Cómú), ICV, EUiA y Catalunya Sí que es Pot han rechazado acudir a una reunión que la consellera Neus Munté ha anunciado en una radio (Rac1), quien cree que es "lo que toca" tras "la negativa contundente de Mariano Rajoy" a la oferta de negociación del Govern.

Munté ha precisado que han sido convocadas a esa reunión de mañana, a las 17 horas, "todas aquellas organizaciones políticas con representación parlamentaria y favorables al referéndum", como "ERC, el PDeCAT, Demòcrates de Catalunya, la CUP, Avancem, MES (Moviment d'Esquerres) y todas las organizaciones aglutinadas alrededor del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, como ICV, Catalunya en Comú, Podem y EUiA".

La reunión de mañana, en la que también estará el vicepresidente Oriol Junqueras, se tratará cuestiones relativas a la fecha y la pregunta del eventual referéndum de secesión, si bien no se espera que el Govern concrete dichas cuestiones hasta dentro de una o dos semanas.

En todo caso, Catalunya En Comú -partido que aglutina a Barcelona en Comú, ICV, EUiA y a los críticos de Podem- ha rehusado participar en la reunión ya que, a su juicio, la reacción al rechazo de Mariano Rajoy debe darse desde el Pacto Nacional por el Referéndum.

Pero de todos esos partidos de la izquierda alternativa se ha desmarcado Podem, que asistirá a la reunión, según han confirmado a Efe fuentes de la formación morada en Cataluña.

El partido lleva meses exigiendo explicaciones al Govern para que dé detalles de su propuesta de referéndum y de cómo piensa llevarlo a cabo, por lo que sería "poco coherente" no asistir mañana a "escuchar" a Puigdemont, según las fuentes.

No obstante, pese a que acudirá a la reunión, Podem comparte de todos modos que es un "error" no convocar esa cumbre en el marco que mayor consenso aglutina, el Pacto Nacional por el Referéndum, coincidiendo en que el formato elegido mañana no es el espacio más adecuado, según han apuntado dichas fuentes.

Por su parte, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha instado a todas las formaciones políticas favorables al referéndum y en especial a Xavier Domènech (Catalunya En Comú) a participar a la reunión de mañana para seguir dando "pasos adelante" ante la "no reacción" del Gobierno central.

Pascal ha recordado el "amplio apoyo" que tiene en la sociedad catalana el derecho a decidir y ha señalado que "hemos llegado aquí desde el consenso y la transversalidad".

Por contra, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha hecho un llamamiento a que los catalanes den una "patada democrática" al proceso independentista en las próximas elecciones y así ha exigido a Puigdemont que "ponga las urnas", pero "las de verdad".

Asimismo, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha acusado a Puigdemont de ser "el presidente del proceso independentista", en lugar de ser "el presidente de todos los catalanes", algo que ella ha prometido ser.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado por su lado al Govern que insistir en la vía de un "referéndum ilegal" es "ir contra las rocas" y ha vuelto a afirmar que su partido no participará "en ninguna convocatoria que sea unilateral e ilegal".

Según el presidente del PP en Cataluña, Xavier García Albiol, con "absoluta seguridad" y mientras gobierne el Partido Popular "no se va a celebrar ningún referéndum de independencia".

"En Cataluña se pretende romper las raíces de muchos catalanes que llegaron para trabajar en los años 50, y aunque hay una parte que sí desea la independencia, la inmensa mayoría se siente catalana y española", ha afirmado.