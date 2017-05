«El PSOE debe defender en Madrid el acercamiento de los presos»

¿Va a poder el PSE-EE volver a 'querer' tanto a Pedro Sánchez como antes?

Yo me permití criticarle pública e internamente y no formé nunca de su círculo de apoyos ni íntimo. Los que sí tuvieron esa relación, como Patxi o Idoia Mendia, pues tendrán que recomponer esa relación. El PSE siempre ha sido muy pragmático. Una de las funciones de Idoia, ya que tiene el congreso delante, debe ser buscar el equilibrio interno entre veteranos y jóvenes, entre quienes votaron a Patxi y a Sánchez, y entablar con éste una relación de absoluta lealtad. Al margen de los líos que hayan tenido López y Sánchez, al final el PSE no es Patxi López, es otra cosa.

¿Mendia debe seguir al frente del PSE-EE pese a la derrota de su apuesta en las primarias?

Bueno, su apuesta no ha sido derrotada en Euskadi. Y sabíamos que Patxi no iba a ganar en España.

Le puede salir un competidor, el exedil de Lemoa Unai Ortuzar.

No le conozco. Pero bueno, para eso son las primarias.

Quien sale reforzado con la victoria de Sánchez es Odón Elorza.

Es como el Ave Fénix. Siempre le ha gustado ir de ser 'el que más de izquierda', el más honesto, y ha encontrado una buena ocasión en las primarias para dar la batalla que más le gusta a su carácter. Podríamos señalar contradicciones entre lo que ha sido y lo que ha defendido ahora, pero no merece la pena.

El PSOE de Sánchez se alineará en la oposición pura y dura contra Rajoy mientras el PNV, su socio en el Gobierno Vasco, parece ahora ser el principal apoyo del PP tras el pacto presupuestario.

Creo que es el PP quien ha apoyado al PNV, porque el resultado ha resultado muy bueno para el País Vasco. Será difícil que el PNV logre una contrapartida así en otros Presupuestos por lo que su apoyo puede desaparecer. Creo que habrá adelanto electoral, aunque no inmediato, porque en estas condiciones el Gobierno no puede aguantar cuatro años.

¿Es contradictorio el apoyo del PNV al PP mientras gobierna con ustedes en Euskadi?

No. Para el Gobierno Vasco es positivo el acuerdo sobre el Cupo y las deudas pendientes. El PSOE debe votar a favor del Cupo, aunque sé que ni el Cupo ni el Concierto son santo de su devoción.

¿Están ya ustedes fuera del eje más clásico de izquierda que formarían con EH Bildu y Podemos?

Hoy por hoy es más lógica la alianza con el PNV, ya que da seguridad a la sociedad. Podemos debe definir más su visión del mañana. Y con EH Bildu todavía no es posible.

¿Se disolverá ETA?

Anunciará su disolución para final de año y no habrá ya argumentos para no cambiar la política penitenciaria, que es otra irresponsabilidad del PP y del PSOE. Porque no fue el PP el que hizo la dispersión, sino el PSOE y el PNV, por lo que deberíamos presentar en Madrid una propuesta en favor del acercamiento. Si en su día se hizo para debilitar a ETA, hoy no tiene sentido.

Pues Sánchez no ha sido muy proactivo en este asunto.

Porque electoralmente no es rentable. Pero ya que viene con el mensaje de la renovación y de los temas a los que no hemos hecho frente, pues este sería uno de los temas a abordar.