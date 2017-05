Jesús Eguiguren: «Sánchez debe ser alternativa desde el centroizquierda. Sería un error ir junto a Podemos»

El expresidente del PSE-EE Jesús Eguiguren (Aizarna, 1954) se quedó con un «sabor agridulce» con el resultado de las primarias. Votó a Patxi López y en la disyuntiva Pedro Sánchez-Susana Díaz, apoyaba a la andaluza. Ahora, espera que el ganador sitúe al PSOE en la socialdemocracia y no en la «connivencia con Podemos».

-¿Se puede saber a quién votó?

-A quien había dicho que iba a votar. A Patxi López. Estoy entre los ganadores, porque Patxi barrió en Gipuzkoa y venció en Euskadi, y estoy entre los perdedores en el conjunto de las primarias porque logró el 10% y mi segunda candidata, Susana Díaz, no obtuvo la victoria.

«Para desplazar al PP hay que gobernar desde la izquierda, pero buscando la complicidad del centro»



«En el PSOE se ha instalado el ambiente del populismo de Podemos, pero no debemos renovarnos así»



«Más que ejecutivas integradoras, Sánchez debe hacer una política que represente a todos»



«Euskadi y Cataluña deben tener bilateralidad, no vale con federalismo o una reforma constitucional»

-¿A qué atribuye la victoria tan holgada de Pedro Sánchez?

-Cuando las cosas van mal, la gente busca algo que resuelva su situación y Sánchez ha sabido representar esa idea del cambio en el PSOE, de que las bases van a tener más capacidad de decisión... Y luego ha sabido presentarse como víctima del aparato por lo ocurrido en el comité federal de octubre.

-Usted reprochó entonces a Sánchez, tras su abrupta salida, que no se podía ser secretario general sin saber contar. ¿Ha aprendido ya?

-(Sonríe). Yo apoyé a Sánchez hasta que se metió en el lío del 'no es no' a toda costa. Ahí estuvo mal asesorado, pero esta vez en los últimos días se palpaba que podía ganar. Ahora, más que contar debe saber sumar. No tanto hacer ejecutivas integradoras, sino desarrollar una política en la que todos los sectores del PSOE se sientan representados.

-¿Es eso posible cuando los posicionamientos de Sánchez y Susana Díaz siguen tan distanciados?

-Sánchez tiene que flexibilizar su discurso. Su radicalidad obedeció a las necesidades de las primarias, pero una vez terminadas, debe acompasar su discurso al sentir de un partido socialdemócrata. Como decía Churchill, 'en la derrota altivez y en la victoria humildad'.

-¿Teme que Sánchez pueda convertirse más bien en el Corbyn (líder laborista británico) del PSOE?

-Esperemos que no, porque ni Corbyn ni Hamon en Francia son los mejores ejemplos. España es un país distinto donde la socialdemocracia, el PSOE, es la clave del sistema político. Sánchez debe preparar una alternativa para desplazar al PP, y eso se hace gobernando desde la izquierda pero buscando a la vez la complicidad del centro. Si no, no se puede ganar. Espero que no se cierre en banda con el 'no es no'. Aparte que yo no estoy de acuerdo con esa idea formada en el PSOE de demonizar al PP, que es el otro gran partido de España. La política es competencia pero también colaboración.

-Pues Sánchez se marca como bandera la dimisión de Rajoy.

-Pedir su dimisión es una obligación política. Pero como no va a dimitir, hay que hacer una oposición, no sé si constructiva, pero sí útil, de tal forma que vayamos ganando el centroizquierda en España.

-¿Sería equivocado que Sánchez prime el entendimiento con Podemos?

-Podemos es de izquierdas pero no es socialdemócrata. Puede haber acuerdos puntuales, pero buscar la connivencia con Podemos sería un error porque está a otra cosa. Por ejemplo, está utilizando su moción de censura para interferir en el PSOE.

La llamada de Susana Díaz, el 'amor platónico' de Eguiguren La presidenta de Andalucía y candidata a las primarias, Susana Díaz, dedicó el pasado día 17 en Vitoria unas emotivas palabras a Jesús Eguiguren por su trabajo por la paz en Euskadi. Aunque el expresidente del PSE-EE apoyaba a Patxi López, Díaz le pidió personalmente por teléfono que acudiera al acto en la capital alavesa, en un intento de relanzar su candidatura, con pocos apoyos en el País Vasco. Eguiguren explica lo ocurrido. «Nos conocemos y tenemos amistad. Tengo admiración por ella y ella me considera un militante histórico a tener en cuenta. Me llamó la víspera para invitarme a su acto y yo le dije que 'sí' a la primera, sin que me tuviera que rogar». Eguiguren sí dejó claro que él iba a votar al exlehendakari, pese a sus escasas opciones y su deseo de que la andaluza venciera a Sánchez, en una especie de amor platónico. Y es que el político guipuzcoano recuerda que «yo antes de que se presentara Patxi sostuve que el PSE debía apoyar y pactar con Susana». En la conversación telefónica hablaron de las primarias, lógicamente. «Ya le advertí de que lo veía muy mal. Luego en Vitoria nos saludamos. Le agradeceré toda la vida las palabras que me dedicó». Eguiguren espera volver a ver a Díaz en Sevilla en septiembre porque la Asociación de Progresistas Españoles le ha concedido el premio Castelar por su lucha contra ETA y en favor de la paz. «Es un premio importante que ganó el expresidente de Uruguay Pepe Mújica», se enorgullece.

«Socialdemocracia»

-En todo caso, la mayoría de las bases socialistas han percibido el modelo de partido promovido por Díaz, basado en el apoyo del aparato dirigente, como anticuado.

-Yo nunca he sido partidario de las primarias. Han sido un calvario insoportable de cuatro meses en vez de preparar la alternativa al PP. Ahora ya no se pueden eliminar, pero hay que regularlas, con unos plazos fijados, etc... Al haber estado el partido abierto en canal, parte de las ideas populistas que se han impuesto en la sociedad como consecuencia de la crisis económica, han impregnado parte del discurso de las bases del PSOE. Es muy parecido echar las culpas al aparato, o a la casta como hacen los populistas. Es muy parecido apelar a las bases, o a la gente como hacen los populistas. Se han mezclado conceptos y la percepción de la gente ha sido que el partido está anquilosado y con los mismos de siempre.

-¿Insinúa que Sánchez ha sido un populista?

-No me refería a él sino al ambiente que se ha instalado en el PSOE. No hay que renovarse contagiándose del populismo de Podemos sino de la socialdemocracia europea. ¿Que la socialdemocracia está en crisis?, ya llegará su hora. Como decía Indalecio Prieto, la marea baja pero luego vuelve a subir. Y subirá pronto.

-Díaz parecía favorita al contar con el respaldo de los grandes nombres históricos del partido y de los barones territoriales. ¿Qué lectura hace de su derrota?

-Me da mucha pena lo que ha pasado con Susana, porque ella también representaba la renovación. Es joven, ha renovado el partido en Andalucía y conoce las sensibilidades del PSOE. Le ha perjudicado que ante ella se ha levantado la acusación de que permitió que el PP gobernara y de que echó a Sánchez de mala manera de secretario general. Y eso no fue exactamente así.

-¿No fueron sus partidarios quienes maniobraron contra Sánchez?

-Nunca me han gustado esos entresijos de la política porque nunca sabes quién tiene realmente la razón.

-¿Y qué opina del bajo resultado de López, cuando su propuesta de unidad parecía muy sensata?

-El sentido común es el menos común de los sentidos. Pero lo que ha defendido es lo que va a tener que imponerse en el PSOE ahora.

-¿En Euskadi quizás muchos de ustedes se han visto en la obligación moral de apoyarle por su trayectoria en el PSE-EE y su papel como lehendakari?

-Efectivamente. La desventaja es que te impedía participar en la batalla principal, en la que yo quería que ganara Susana, pero la ventaja era que te librabas de esa batalla principal y de que en Euskadi ganabas.

-¿Debió López retirarse tras la recogida de avales?

-No. Ya había que ir hasta el final.

-Una de las claves del futuro del PSOE será el modelo territorial de Sánchez, que habla de una España plurinacional.

-España como nación de naciones ya me gusta. Supongo que aludirá a España, Euskadi y Cataluña, porque si metemos al resto, se complica. En la Constitución viene recogido claramente que España está formada por tres nacionalidades y por regiones. Si se hubiese plasmado lo que querían los 'padres' de la Constitución no estaríamos donde estamos ahora. Euskadi y Cataluña deben tener una relación de tipo bilateral y de pacto, diferente respecto al resto de las autonomías, y eso no se arregla con federalismo.

-Su idea no la defienden ni Sánchez ni Díaz ni casi nadie en su partido.

-Es que en España da miedo asumir que Euskadi y Cataluña sean libres, pese a que cuanto más libres sean menos van a querer separarse de España. Pero como también existe el nacionalismo español... Remitirlo todo, como hacen Sánchez y la ponencia del PSOE, a una reforma de la Constitución es un error. Esa reforma no es viable en este tema y requiere muchísimo tiempo, cuando son temas urgentes. En Euskadi la cosa va bien, pero ante el rupturismo de Cataluña hay que buscar una fórmula bilateral también. Y si el resto de autonomías quieren ser federales, que se haga con leyes armonizadoras o disposiciones adicionales.