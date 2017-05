Los jeltzales serían imprescindibles para una moción de censura

El PNV ya ha anunciado que no apoyará la moción de censura registrada por Unidos Podemos al considerarla «una forma de atacar al PSOE» que no ha buscado un mínimo acuerdo entre la oposición. No obstante, los jeltzales no cierran la puerta a hablar sobre una posible moción que fuera registrada «de una manera seria», por ejemplo, por el principal partido de la oposición, el PSOE.

Los cinco diputados del PNV serían claves en una negociación de este tipo, porque tendrían la llave para que una moción prosperase. Los socialistas (84 escaños) y Unidos Podemos y sus confluencias (71) necesitarían el respaldo de los nacionalistas catalanes (ERC, 9 escaños y PDeCAT, 8) y del PNV (5) para alcanzar los 176 escaños. Con el apoyo de EH Bildu (2) y la negativa del PNV, se quedarían en 174.