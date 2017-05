Unai Ortuzar se presenta para liderar el PSE con una critica el «pasteleo» de los 'sanchistas' con Mendia

Unai Ortuzar, que se ha presentado este viernes como precandidato para las primarias a la Secretaría General del PSE-EE, ha criticado el "pasteleo" de los "sanchistas" con la dirección del PSE-EE para presentar una lista unitaria para el Congreso federal del PSOE.

Ortuzar es secretario general de la agrupación de Lemoa, una pequeña localidad de la "Bizkaia profunda" -como él la ha definido- en la que fue concejal entre 2007 y 2015, y participó activamente en las primarias en apoyo a Pedro Sánchez, cuyo documento presenta ahora como su programa para el congreso del PSE-EE.

Pese a ello, no cuenta con el apoyo del "sanchismo" vasco y de hecho presentará mañana sus propias candidaturas en los "congresillos" provinciales que elegirán los 30 delegados para el Congreso federal, pese a que el sector "sanchista" ha pactado con la dirección del PSE-EE listas conjuntas en base a los resultados de las primarias en Euskadi.

"Presentamos nuestros 16 candidatos para iniciar el cambio, no se puede hacer el documento de Pedro Sánchez y luego un 'pasteleo' de listas, hay que ser coherentes porque la sociedad no va a comprender que tras la bronca y tirarnos los trastos ahora haya una lista. Eso no es unidad, que cada uno defienda su postura y decida el voto secreto" de los militantes, ha afirmado.

Un partido «nuevo»

El candidato ha destacado que el Partido Socialista es "nuevo y ha cambiado" con la victoria de Pedro Sánchez y ya no es un "partido tradicional de aparato" sino que es de sus militantes, a los que propone consultar para todas las decisiones políticas importantes y limitar a la comisión ejecutiva a las cuestiones internas del partido.

En este sentido, ha centrado sus críticas a la actual dirección del PSE-EE por firmar, de forma "no transparente", el acuerdo de gobierno con el PNV sin consultar a las bases, cuando se trata de una "cuestión de Estado" en Euskadi.

En su opinión, el "continuo voto" con el PNV debido a ese pacto "perjudica" y le "resta" al PSE-EE, además de que a la militancia le "chirría" ese acuerdo de gobierno con el PNV, que Idoia Mendia ha defendido "a marchamartillo".

También ha reprochado a los actuales "próceres" del PSE-EE, que ha personificado en Mendia y el secretario de Organización, Miguel Ángel Morales, que electoralmente el partido en Euskadi "no levanta cabeza".

Reconoce que su plataforma, "Renovar para avanzar-Berritu", no cuenta con el apoyo ni de Sánchez ni de los dirigentes vascos que le respaldaron, como por ejemplo Odón Elorza

"De los 300.000 votos cuando Patxi fue lehendakari a 120.000 es una pasada, no estamos conectando y hay que cambiar" porque "mantener las estrategias del pasado lleva a un desgaste importante", ha considerado.

Unai Ortuzar ha considerado que le resultará "muy complicado" conseguir los 528 avales para ser candidato, aunque luego espera sacar "muchos más votos" y ser la "sorpresa" en las primarias.

Ha reconocido que su plataforma, denominada "Renovar para avanzar-Berritu", no cuenta con el apoyo ni de Sánchez ni de los dirigentes vascos que le respaldaron como el exalcalde donostiarra y acutal diputado del PSE por Gipuzkoa Odón Elorza, pero lo ha considerado positivo porque se dirige a los militantes directamente y además tampoco le han "dado la espalda" desde que les presentó esta iniciativa hace tres meses.