Los socios de EA temen que su división interna «debilite» el nacimiento de la nueva EH Bildu

A apenas una semana del congreso de refundación de EH Bildu, los partidos de la coalición soberanista contienen la respiración y no ocultan su preocupación por las discrepancias internas de uno de los socios: Eusko Alkartasuna. La segura concurrencia de dos candidaturas en la pugna por el liderato y el clima de división interna hacen temer a sus socios que la reestructuración de la coalición, una apuesta estratégica de futuro, pueda nacer «debilitada», según fuentes soberanistas. El sector crítico ha rechazado la oferta de integración del todavía secretario general, Pello Urizar, avanzada ayer por este periódico, y se mantiene en su intención de presentar una plancha alternativa, con el navarro Maiorga Ramírez como probable aspirante al liderazgo del partido, según fuentes conocedoras de la situación.

El congreso de EH Bildu está programado para el sábado 17 de junio en Bilbao, apenas dos semanas después de que EA dilucide su futuro y elija su nueva ejecutiva y su rumbo. Sortu, Aralar y Alternatiba conocían desde hace meses las discrepancias latentes en el seno de EA y los temores de un grupo a que la refundación de la coalición, con la entrada de independientes, diluyera la identidad del partido de Urizar y reforzara solo a la izquierda abertzale. De hecho, desde la actual dirección de EH Bildu se ha hecho una labor pedagógica para hacer ver que la nueva etapa de esta alianza va a fortalecer a todos, que Sortu no va a capitalizar el proyecto y que se conseguirá ensanchar su influencia a más sectores soberanistas, muchos de ellos ubicados en la periferia electoral.

No obstante, la reciente salida a la luz pública del grupo de discrepantes de EA, su constante actividad y su anuncio de que presentarán una lista alternativa a la oficial de Urizar no invitan a pensar en una solución sencilla. Los socios de EH Bildu no se atreven a pronosticar un resultado para el congreso de este partido los próximos 3 y 4 de junio en San Sebastián. Detectan que los críticos de EA tienen una gran fuerza en Navarra, territorio muy simbólico para la coalición abertzale, aunque ven a Urizar como favorito de cara al cónclave, más allá de que pueda haber un resultado ajustado. En todo caso, prevén que la sangre no llegue al río y que EA cierre su debate sin rupturas, con independencia del resultado final. Un deseo que comparten los representantes de ambos sectores, convencidos de que el lunes 5 de junio el partido seguirá unido pase lo que pase.

Los críticos denuncian que EH Bildu se ha posicionado en favor del sector de Urizar

Paso «positivo»

En EH Bildu valoran positivamente que en la Asamblea Nacional del martes por la noche en Vitoria, tanto los oficialistas como los críticos de EA consensuaran una proposición de apoyo a la apuesta por EH Bildu, más allá de que el sector de Urizar defienda una federación de partidos y los discrepantes prefieran un modelo más similar al de coalición electoral con más autonomía de cada partido.

Precisamente el reto de EH Bildu en su refundación es pasar de ser una mera coalición electoral a un frente amplio estratégico estructurado como un partido, con dirección y estatutos propios, y con presencia de independientes, respetando la idiosincrasia de cada formación socia. La suma de la izquierda abertzale y el nacionalismo institucional de EA, pasando por la izquierda no identitaria de Alternatiba, busca atraer a nuevos sectores sociales.

Sortu, Aralar y Alternatiba confían en que la refundación, ya muy avanzada, se culmine con éxito. Los tres socios de EA no quieren interferir en su debate interno por respeto y porque las relaciones personales con ambas corrientes son buenas. No obstante, desde el sector discrepante critican «el apoyo claro» de EH Bildu a Urizar.