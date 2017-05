Ábalos: «El 'susanismo' está finiquitado, si es que alguna vez lo hubo...»

El portavoz provisional del PSOE en el Congreso y secretario provincial del PSPV de Valencia, José Luis Ábalos, ha dicho este jueves que "el 'susanismo' ya está finiquitado, si es que alguna vez lo hubo...", porque "la operación no ha salido bien, los apoyos no han funcionado adecuadamente" a la presidenta andaluza.

Más información Pedro Sánchez descarta ser senador para tener voz en el Parlamento

En una reciente entrevista, Ábalos se ha mostrado confiado en que el reciente proceso de primarias que ha atravesado su partido no deje cicatrices, aunque advierte de que "si uno se instala en el trauma, puede vivir en el resentimiento".

Ábalos fue vicecoordinador de la campaña de Pedro Sánchez y es una persona de su máxima confianza -en apenas 30 minutos de entrevista ha atendido dos llamadas del líder socialista- y uno de los artífices de su victoria en las primarias.

"Todo el equipo de Sánchez nos sentimos muy aislados, sobre todo al principio, porque su salida fue muy traumática. Se nos estigmatizó, se nos hizo ver que hacíamos daño al partido. Además, el viraje de la posición política del PSOE permitió gobernar al PP", señala.

A su juicio, "a poco que se hubiese empatizado con la militancia nos habríamos dado cuenta de que había un debate pendiente desde la derrota de 2011 sobre las respuestas políticas a la crisis, que en buena medida han dado pie a la aparición de Podemos".

Para Ábalos, resulta evidente que en la victoria de Sánchez hay una componente clave de reprobación de la militancia, pero también "un buen programa", porque "se ha condenado la soberbia, los ejercicios de fuerza, las malas formas para acabar posibilitando un gobierno de la derecha", y al mismo tiempo se ha logrado proyectar un "imaginario superior" al del propio programa, "como en el 82".

Preguntado sobre si cree que las primeras reacciones de los "barones" socialistas favorecen la recomposición del partido, el nuevo portavoz entiende que "sí, pero con matices. Se han dado cuenta de que cabía rectificar" y añade que "muchos son presidentes autonómicos y tienen un espacio y una responsabilidad tremendas".

Sobre su nueva labor al frente de la portavocía socialista en el Congreso, asegura: "Lo primero es la tranquilidad, dar confianza y reponer el buen ambiente. Hasta que no haya una nueva dirección no va a pasar nada, vamos a dialogar con todas las fuerzas pero no nos vamos a echar al monte, porque el impulso del nuevo proyecto lo debe dar la nueva dirección".

"Estamos en fase congresual, la gestora la sigue dirigiendo el PSOE en coexistencia con el nuevo secretario general. Hay que procurar que ese equilibrio se vea también en el grupo parlamentario", agrega este exconcejal del Ayuntamiento de Valencia.

Respecto a la moción de censura presentada por Podemos, quizá el asunto más importante junto con el debate de presupuestos en el que deberá ejercer como portavoz, Ábalos insiste: "Compartimos el objeto pero no su génesis, desarrollo ni alternativa".

"No podemos apoyarla. Ha sido concebida desde la unilateralidad, en un momento difícil para el PSOE, y Podemos la ha utilizado para adquirir protagonismo. Está por decidir si votaremos en contra o nos abstendremos", añade.

Asimismo, advierte de que "una moción de censura infructuosa podría incluso fortalecer a Rajoy" y considera que las críticas de Podemos al pacto alcanzado entre el PSOE y Cs en febrero del año pasado "es la coartada" de aquellos "para aliviar su responsabilidad respecto a la permanencia de Rajoy en el Gobierno".

"Esa alianza tenía compromisos claros. El acuerdo respondía a un ideario socialdemócrata, no de centro-derecha, y es importante atraer -a Ciudadanos- a este espacio, porque si no reducimos las posibilidades del cambio en España. De la denominada nueva política no hemos visto más consecuencias que la fractura y la polarización, pero la auténtica nueva política es la que ha expresado el PSOE a través de su militancia, es la capacidad de transformación interna".

Sobre la próxima Ejecutiva socialista, Ábalos defiende "recuperar la historia del partido" y diseñar un organigrama sin "barones" porque la presencia de secretarios autonómicos "no ha sido operativa", muchos de ellos tienen funciones de gobierno y "no hace falta ninguna vigilancia". A su juicio, "en 2014 se produjo ese exceso" respecto a la representación de los líderes autonómicos en la dirección del partido "y ahora cuesta corregirlo".

No es «ninguna deshonra»

La propia Susana Díaz ha comentado que no es "ninguna deshonra" haber perdido las primarias del PSOE porque "la única deshonra es la cobardía"; mientras tanto el líder del PP-A, Juanma Moreno, ha lamentado que ella vuelva "a rastras" a la región después de que le dieran "con la puerta en las narices".

"Cuando uno defiende aquello en lo que cree para su país y su partido se llama coherencia, no es ninguna deshonra que en un momento determinado tus compañeros no crean que ese es el proyecto que España necesita", ha dicho Díaz en respuesta a las alusiones a las primarias socialistas que ha hecho Moreno en su pregunta en el Parlamento andaluz sobre la brecha social y económica.

El 'popular' le ha respondido a Díaz que su problema precisamente es esa "soberbia", ya que ha ironizado con que "solo le falta decir 'he perdido porque he querido perder", y ha añadido: "Usted está aquí simple y llanamente porque no la han querido en su partido".

Ha advertido a la presidenta de que no le va a salir "gratis" haber puesto al PSOE "por delante" de Andalucía durante dos años "de maniobras, amagos, intrigas y conspiraciones" en su partido, ya que ha manifestado que 48 horas después de jurar el cargo en el Palacio de San Telmo "ya se le quedó pequeña" la comunidad.

Díaz, que ha lamentado que Moreno aproveche una pregunta sobre la convergencia de Andalucía "para dar rienda suelta a sus frustraciones", le ha recordado que fueron los andaluces en las elecciones los que decidieron que el PSOE gobernara. "Estoy aquí en Andalucía porque creo en mi tierra y defiendo al PSOE porque cuando al PSOE le va bien a Andalucía le va bien", ha manifestado la socialista.

Ha opinado que la intervención de Moreno es "poco original y previsible", ya que "su única obsesión" es que ella se marche para no tener que enfrentarse en las elecciones, y le ha avisado de que "no hay nada peor en política que temer al adversario". "Le guste o no hoy continúa una etapa en la que se va a tener que enfrentar conmigo", ha agregado Díaz, quien ha hecho hincapié en que defiende "lo mismo" siempre, que es "primero este país y primero Andalucía", después su fuerza política y por último ella.

Ha presumido de los resultados electorales de hace dos años y lo ha contrapuesto a la pérdida de apoyos del PP, que en su opinión demuestra que Moreno es "una vía de agua" para su partido. Además, ha resaltado que ha tenido el apoyo mayoritario de sus compañeros en Andalucía y no tiene que "mirar" a Sevilla, Córdoba, o Jaén ni ver como sus compañeros van "a los tribunales", en referencia a las polémicas en los congresos provinciales del PP-A.

Moreno ha cuestionado por qué los andaluces deben darle el crédito que no le han dado sus compañeros de partido y se ha preguntado cómo se puede confiar "en quien ha pensado sólo y exclusivamente en su futuro". "Ya sabemos que la brecha que realmente le preocupa es la del 36 por ciento de socialistas que no le han apoyado en su tierra", ha añadido Moreno, quien ha lamentado el "tiempo perdido" por el debate interno del PSOE y que en el "esquema mental" de Díaz la gestión en la comunidad "sea lo último". Luego ha exigido a Díaz que "recapacite" y se ponga "a trabajar", y que deje de mirar "con el rabillo del ojo" a Ferraz.

El líder del PP-A ha esgrimido que Díaz "ni sabe gestionar ni le gusta" y que "todo el mundo sabe que es una pésima gestora, por eso ni en su partido le compran el modelo". Ha denunciado que ha tenido que devolver más dinero que el resto de comunidades juntas en políticas de empleo mientras Andalucía aumenta su brecha económica y social con el resto de regiones.

Sin embargo, la presidenta ha asegurado que Andalucía "ha convergido más y mejor" con el resto de España que otras regiones periféricas en el ámbito europeo y ha afeado a Moreno que no hablara tras el "recorte" de inversiones en los PGE o para reclamar más partidas para infraestructuras en la comunidad. "Usted estaba en un hoyo, en una madriguera", ha indicado Díaz, quien ha vuelto a referirse a la "mala" aplicación del modelo de financiación para defender que se "castiga" a Andalucía.