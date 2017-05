Las cinco fuerzas vascas debaten sobre bienestar y competitividad

Las cinco fuerzas políticas de Euskadi representadas por los parlamentarios Joseba Egibar (PNV), Miren Larrion (Bildu), Lander Martínez (Elkarrekin Podemos), Alexia Castelo (PSE) y Borja Sémper (PP), han participado esta mañana en una jornada de debate en la que se ha discutido sobre bienestar y competitividad. El evento, organizado por DeustoForum Gipuzkoa y el Instituto Vasco de Competitividad, Okestra, tenido lugar en el Salón de Grados del campus de San Sebastián de la Universidad de Deusto y entre los asistentes ha destacado la presencia de la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria.

Mari Jose Aranguren, directora general de Orkestra, ha abierto el foro interpelando a los participantes sobre cómo entienden ellos la relación entre bienestar y competitividad. El primero en exponer sus ideas ha sido el portavoz popular, Borja Sémper, y ha indicado que “la competitividad solo se garantiza potenciando la educación”. “Si no formamos desde el inicio a nuestros jóvenes en un mundo transformado que exige otras competencias, no estaremos dando recursos a nuestro tejido empresarial. Y si no existen empresas que puedan contratar gente, no podremos financiar el estado del bienestar”, ha argumentado.

La socialista Alexia Castelo ha compartido “la necesidad de formación” para conseguir la competitividad, pero ha primado que “se garanticen los derechos básicos”, a la hora de lograr este cometido, además de apostar por “recuperar a la mujer como factor de competitividad”. “Hay que establecer nuevas formas de participación de los trabajadores en la propia producción de la empresa”, ha señalado Castelo, antes de volver a reafirmar que “competitividad social es la calidad de vida de las personas”.

Para el portavoz de Podemos en la Cámara Vasca, Lander Martínez, “competitividad pasa por potenciar el bienestar de la sociedad” y ha propuesto como elementos necesarios “la renta básica incondicional y la apuesta por un tipo de empleo socialmente deseable, aquel que genera rentabilidad social, no solo económica”. También se ha referido a la inversión en I+D+I, de la que habría que “diversificar la investigación”, puesto que “tiene un foco muy tecnológico” y podría explorar en mayor medida “cuestiones sobre el bienestar”.

“Sentido de pertenencia”

La parlamentaria de Bildu, Miren Larrion, ha señalado que “Europa ha perdido pujanza económica, debido a que las recetas de la austeridad han fallado”, y ha apuntado que “tenemos un sistema educativo muy preocupante. Hay que mirar a Finlandia”. Larrion ha abogado por “recuperar la política industrial y apostar por una economía sostenible”.

El jeltzale Joseba Egibar, por su parte, ha destacado que “el sentido de pertenencia es un factor económico determinante y de futuro” y ha valorado que gracias a una “solidaridad intergeneracional”, la comunidad va a saber aplicar las medidas que hagan posible la sociedad del bienestar. Egibar también ha querido poner el foco en que “hay que ser eficaces en el gasto, e invertir en todo aquello que suponga un valor añadido”.