'Txapote' se niega a declarar por un atentado

El exdirigente de ETA Xabier García Gaztelu, 'Txapote', se acogió ayer a su derecho a no declarar y no contestó a la Fiscalía en relación a su implicación en un atentado contra el edificio del Gobierno civil de Donostia, cometido el 19 de julio de 1995. «No voy a decir nada, no voy a formar parte en esto», dijo en su única intervención en el juicio, al que se enfrenta a 14 años y ocho meses de prisión.