El PP quiere «extender» el acuerdo presupuestario con el PNV a 2018

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha confirmado este martes la excelente sintonía que su partido mantiene con el PNV tras el apoyo de los jeltzales a los Presupuestos Generales del Estado. Tal es el grado de entendimiento que Hernando ha confesado que su partido «quiere extender» ese pacto a las Cuentas de 2018, cuyo proceso de tramitación arrancará el próximo mes de julio con el debate sobre el techo de gasto. «Cuando a España le va bien, al País Vasco también le va bien, y éste es uno de los elementos esenciales a la hora del diálogo con los partidos vascos (en referencia al PNV)», ha explicado.

Hernando ha ofrecido una rueda de prensa en la Cámara de Vitoria tras mantener una reunión de trabajo con el grupo del PP vasco en el Parlamento vasco. Cuestionado sobre las posibles demandas que el PNV pueda poner sobre la mesa para aprobar los presupuestos de 2018, entre ellas la transferencia de prisiones y Seguridad Social, el portavoz popular ha asegurado estar dispuesto «a hablar sobre el asunto». «Ahora tenemos un pacto cerrado para el año 17 que incluye una serie de partidas que tienen que extenderse a lo largo de los próximos años, obras que necesitan una continuidad presupuestaria. Sobre las demás cuestiones no hay acuerdo, lo que no quiere decir que no podamos seguir hablando. Hablar no quiere decir que estemos de acuerdo con los planteamientos. Veremos cuáles son sus reivindicaciones», ha detallado Hernando.

Fuentes del PP, no obstante, matizaron las palabras del portavoz en el Congreso y aseguraron que el Gobierno central no se plantea entrar a negociar sobre la cuestión de las transferencias, «que no está sobre la mesa» y que delimitaron el terreno de juego del diálogo a los temas ya hablados en las negociaciones para el Presupuesto de este año.

Además de las cuestiones relacionadas con el País Vasco, Hernando también ha repasado la actualidad. Antes de su comparecencia y junto al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha trasladado su solidaridad al pueblo británico y a las familias de las víctimas del atentado de Manchester. A continuación, ha pedido al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, «no practique el cainismo interno» en su partido y grupo parlamentario. «Lo que el señor Sánchez debe hacer es definir cuál es su proyecto, qué quiere para España y cuál es el papel que quiere que desempeñe su grupo parlamentario. Hasta ahora ha venido manteniendo el no es no y una durísima crítica a la mayoría de su grupo parlamentario que decidió que este país no necesitaba otro proceso electoral sino un gobierno para sacar adelante el país, tener un techo de gasto y un presupuesto», ha señalado.

«Payasada» de Iglesias

En este nuevo periodo que afronta el PSOE, Hernando ha asegurado que habrá que comprobar si Sánchez y el PSOE «se dejan merendar» por Pablo Iglesias y Podemos, que sólo quieren «quedarse con su electorado». «Hasta ahora ha dado la sensación abiertamente de que se dejaba y espero que ahora actúe con sentido común, porque España necesita al PSOE, que ha sido un partido de referencia», ha argumentado, para añadir: «estar todo el día con el complejo del 'podemismo' no les va a llevar a ningún sitio».

A Podemos ha pedido que retire su moción de censura contra Mariano Rajoy porque «no tiene ni motivo ni razón». «Es un numerito más, una payasada que sólo nos lleva a perder el tiempo y el Parlamento no está para numeritos».

Rafael Hernando también ha pedido al president Puigdemont que «sea valiente» que presente su proyecto de independencia en el Congreso de los Diputados, para que pueda debatirse. «Eso es lo legítimo y democrático. Lo demás es un paripé», ha afirmado. Según el líder popular, el 'procès' está viviendo sus «últimos estertores» porque está «en un callejón sin salida y condenado al fracaso».