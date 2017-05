Odón Elorza: «No creo que Patxi pueda ser vocal en la ejecutiva habiendo sido candidato»

Odón Elorza apenas había dormido cuatro horas pero la ocasión lo merecía. Ayer, el diputado por Gipuzkoa, todavía en Madrid, repasaba con más sosiego la noche de emociones, gritos de ánimo, unas cuantas lágrimas y colofón con baile en una discoteca cercana al Bernabéu. «El triunfo de Sánchez supone la recuperación del orgullo de ser y sentirse socialista», aseguraba a modo de valoración.

-¿Con qué sensación se queda de la noche que vivió en Ferraz con el triunfo de Pedro Sánchez?

-Lo más importante es que la victoria de Pedro Sánchez permite recuperar credibilidad al PSOE y supone una recuperación del orgullo de ser y sentirse socialista. Es como si todos estos terribles meses hubieran sido una catarsis necesaria para recuperar el sentimiento socialista sin complejos.

-¿En qué momento intuyó que Sánchez era ganador?

-La noche discurrió con mucha lentitud. Sin embargo, yo a la media hora, tras recibir una treintena de resultados de lugares muy diferentes de España en los que se veía que superábamos los avales, que Susana bajaba más o menos, lo vi clarísimo y me lancé a colocar un tuit. Cada vez que llegaba un resultado, se cantaba en voz alta y las cincuenta personas que estábamos allí aplaudíamos y gritábamos. En el edificio de Ferraz retumbaban los gritos y los 'sí es sí'. Hacia las diez, cuando la gestora comenzó a dar a conocer el escrutinio, que seguíamos muy de cerca, sobre todo Andalucía,... Hubo mucha emoción, gritos y lloros.

-¿Lágrimas?

-Sí, sí. Porque para toda aquella gente que nos encontrábamos en aquellos despachos, con Pedro a la cabeza, parecía mentira ganar estas primarias a todo un aparato y a todo un conjunto de intereses mediáticos, políticos, económicos...

-¿Ese ambiente contrastaría, sin embargo, con lo que se vivía a pocos metros en los cuarteles generales de los otros dos candidatos?

-A treinta metros siguiendo el pasillo estaba la candidatura de Patxi, del que no salían gritos ni aplausos. Había silencio absoluto. Del de Susana, no sé porque estaban en otra planta.

-¿Qué dijo Pedro cuando se supo ganador?

-Estuvo muy tranquilo y prudente. No hizo ademanes de extraordinaria emoción, no pegó saltos ni lanzó el puño al aire, estuvo cauto siguiendo al detalle los resultados. La alegría la llevaba muy por dentro. Abrazó y agradeció a todo el mundo su trabajo. Fueron dos horas impresionantes. Después de la rueda de prensa acabamos en una discoteca bailando.

-¿Todos? ¿También Sánchez?

-No sé si bailó, pero estaba allí. Éramos 150 personas bailando como locos en una discoteca muy sencilla que está cerca del Bernabéu. Pedro se fue de los primeros con Begoña, algunos nos fuimos a las 3.30 horas y otros siguieron.

-Al final el exlíder ha resurgido de las cenizas.

-Ha vuelto a la política con un buen equipo formado por muchas personas muy valiosas y muy unido porque cuando se sufre mucho durante largo tiempo eso genera una cohesión, unos lazos muy sólidos.

-Algunos critican que Pedro no tiene un aparato que le respalde.

-Es verdad, pero a veces no tener determinado aparato es una ventaja para rehacer un equipo y para dar credibilidad a un proyecto nuevo.

-El grupo parlamentario es más 'susanista' que 'sanchista', ¿cómo se va gestionar esa situación?

-Hay una mayoría de parlamentarios que han votado a Susana, pero la tradición del grupo parlamentario dice que se sigan las directrices de la dirección en la Cámara.

-¿Qué papel va a tener usted en el nuevo tiempo en el Congreso?

-He chupado banquillo durante años.

-¿Eso va a cambiar?

-Seguro que en el grupo habrá un reparto de tareas mucho más democrático y plural de lo que había hasta ahora, que se nos ha condenado a permanecer en el banquillo de suplentes y se nos ha castigado con la retirada de tareas de responsabilidad.

-¿Se ve en la ejecutiva de Sánchez?

-Eso ni se ha planteado ni es importante en este momento. Pedro tiene libertad absoluta en estas cuestiones.

-¿Tiene larga vida el recién estrenado liderazgo de Sánchez?

-El éxito del liderazgo de Sánchez está escrito en el sentido de que tiene que ser integrador, plenamente democrático, compartido con otros líderes territoriales, dentro de un juego de lealtad absoluta y de funcionamiento colegiado de los órganos de dirección del PSOE. Si tiene esas características, va a funcionar seguro.

-¿En el equipo de Sánchez habrá sitio para los otros dos candidatos?

-No tengo ni idea, pero ¿sería lógico que estuviera Susana Díaz de vocal, ocupando una secretaría concreta, teniendo el trabajo que tiene que realizar que es muy importante al frente de la Junta de Andalucía? O en el caso de Patxi, ¿puede ocupar un puesto de vocal o de secretario de área cuando ha sido candidato? Creo que no. Otra cosa es, y no tengo ni idea, si puede ocupar otra responsabilidad. No lo sé. Con Patxi López hay que hablar y habría que ver cómo se materializa ese discurso en el que tanto hincapié ha hecho de la unidad y la integración, cómo se plasma en su persona en la nueva ejecutiva.

-¿Cómo ha visto el papel del PSE en las primarias, con su posicionamiento claro por Patxi López?

-Idoia y la ejecutiva vasca han tomado absolutamente partido. No se han recatado, no han tenido ninguna actitud neutral. Eso está ahí. Ahora hay que hacer una reflexión de qué ha pasado en Euskadi con el resultado. En Araba ha ganado Pedro, en Bizkaia la candidatura ha quedado con un 43% y en Gipuzkoa, con un 30%. Hay que reflexionar sobre esa cuestión de cara al congreso del PSE. Y lo que hay que hacer es dialogar e integrar también. Porque lo mismo que todos hemos sido leales con el PSE, es lógico y es de agradecer y de reconocer que así lo formule Idoia ahora respecto a Sánchez. Vamos por buen camino, son buenas palabras que permiten pensar que el PSE ojalá salga más cohesionado y aborde la construcción de un relato político nuevo para Euskadi que tenga cierta fuerza y que evite que se nos vea tan dependientes del PNV. Es el gran reto.

-¿Ha habido voto útil a Sánchez para que no saliera Susana Díaz?

-Tiendo a pensar que el proyecto de Pedro era muy sugerente y estaba en la línea de pensamiento de una gran parte del PSE. No lo digo simplemente por resituar al PSOE en su espacio natural de la izquierda, con un proyecto reformista y reformador, sino por el modelo de partido y por lo territorial. Menos mal que no ha ganado Díaz porque entonces veía al PSE en solitario en una vía muerta. No hay más que ver sus votos en Euskadi, es el lugar de España donde ha tenido peor resultado, y eso dice algo.