El Gobierno Vasco cree que el relevo en el PSOE no afectará al pacto PNV-PSE

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha mostrado este martes su confianza en que el relevo que se produjo el domingo en la dirección del PSOE, con el triunfo de Pedro Sánchez en las primarias, no afecte a la relación que mantienen el PNV y el PSE en su acuerdo de coalición. Erkoreka ha explicado que este tema no ha estado sobre la mesa en la reunión del Consejo de Gobierno que se ha producido este martes por la mañana en Lehendakaritza, pero ha señalado que en el seno del Ejecutivo de coalición no hay inquietud en este aspecto porque "todos los llamamientos que se han hecho desde la noche del domingo en el PSOE han sido a la unidad y la integración", por lo que ha confiado en que el Partido Socialista "ofrezca lo mejor de sí a la acción institucional del Estado y también de Euskadi".

En la comparecencia habitual tras el Consejo de Gobierno, Erkoreka ha indicado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, felicitó a Pedro Sánchez tras conocer que había ganado las primarias del PSOE. "Le transmitió la felicitación y recibió una respuesta de agradecimiento por parte del candidato triunfador", ha apuntado. El portavoz del Ejecutivo vasco ha felicitado también al PSOE por haber culminado el proceso interno "con una alta participación, con una gran normalidad y con una transparencia notables".

En este sentido, ha señalado que el Gobierno autónomo confía en que las declaraciones de los candidatos "que han prevalecido tras realizar el cómputo de los votos el domingo pasado" sean una realidad, y "todos" trabajen "unitariamente y desde la máxima integración que sea posible, de manera que el PSOE pueda aportar lo mejor de sí a la acción institucional de este país y también de Euskadi".