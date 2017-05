Familia unida, votos divididos

Como si se tratara de una reunión de viejos amigos que hacía tiempo que no se veían, los militantes socialistas guipuzcoanos cruzaban ayer sonrisas, besos y apretones de manos al encontrarse en las distintas agrupaciones locales del territorio. No obstante, tras depositar su voto y alejarse de la urna de cartón, los semblantes alegres no podían ocultar cierta incertidumbre. No sólo por quién acabaría siendo el ganador, sino por cómo podrá el partido recomponerse a partir de hoy de las heridas sufridas en los últimos meses.

«Somos como una gran familia unida», aseguraba uno de los militantes antes de meterse detrás del biombo en el que estaban las papeletas con los nombres de Susana, Pedro y Patxi en la Casa del Pueblo de la calle Prim de San Sebastián. Y no era el único que utilizaba esta analogía para expresar cómo han vivido la lucha disputada en el seno del partido y para convencerse de que el tiempo podrá sanarlo todo: «Es como los padres y los hijos, que luego de discutir comen todos en la mesa. A partir de mañana -por hoy- hay que unirse para que el partido quede favorecido, gane quien gane», decía otro convencido socialista.

«Ha sido una campaña dura, a cara de perro. Pero es nuestro destino y necesidad ponernos de acuerdo si queremos sobrevivir», aseguraba un animado Lucio Hernando, quien fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia, presente también en la sede del centro de San Sebastián. Otra compañera de partido coincidía en que «muchas situaciones no han sido agradables» pero destacaba que «ha sido un ejercicio de confrontación de ideas y de democracia».

FRASES



Matilde Rodríguez Militante «Salga lo que salga lo acataremos, porque hay que unir a todo el mundo» José Mari Múgica Militante «Debemos trabajar codo con codo. Este partido siempre ha sabido recuperase»

En este sentido, Hernando opinaba que «a Euskadi no ha llegado la riña» con el mismo «fragor», con el que se ha vivido a nivel estatal, lo que permitía vivir la jornada de ayer con «más tranquilidad». No obstante, más de uno no quería ocultar «la tristeza» que sentía por cómo se ha desarrollado la contienda política «y por haber estado separados unos de otros».

«Yo abordo la jornada con esperanza. Sea como sea, tenemos que trabajar codo con codo. No somos compañeros de un sólo día y este partido siempre ha sabido recuperase», aseguraba José Mari Múgica, hijo del histórico dirigente Fernando Múgica, asesinado por ETA.

Clima de normalidad

En total 1.754 militantes guipuzcoanos del PSE-EE estaban llamados a elegir a su candidato para ocupar la secretaría general del PSOE, en alguno de los 31 centros de votación repartidos por todo el territorio. La participación en Gipuzkoa volvió a ser alta. «Todo en un buen clima, de normalidad democrática», destacó el concejal y teniente de alcalde donostiarra, Ernesto Gasco, presente también en la casa del pueblo donostiarra.

Los votantes fueron llegando a sus respectivas sedes desde las diez de la mañana y hasta las ocho de la tarde, si bien la mayoría de ellos se concentró en torno al mediodía.

Además de los militantes pertenecientes a las agrupaciones territoriales, también podían participar aquellos registrados en el partido a través de internet, que tenían que depositar su voto en una urna diferente a la del resto.

Por su parte, la que fuera diputada de Bienestar Social, Elvira Cortajarena, estuvo presente en la sede socialista de Buenos Aires, donde votaron todos aquellos afiliados residentes en Argentina, al igual que pudieron hacer otros socialistas en algunas capitales europeas y en América Latina.

Elegir al «mejor»

La de ayer fue una jornada calurosa, pero no tanto como la de las primeras primarias que celebró el Partido Socialista en julio de 2014. En aquel entonces la situación vivida era «inédita». En esta ocasión, entre los socialistas pesaba más el pensar qué candidato sería capaz de poder levantar al partido.

Matilde Rodríguez, militante donostiarra, depositó en la calle Prim su voto a favor de Pedro Sánchez «porque confío en su proyecto y porque le dieron una patada en el culo». Por su parte, Maira Cruz, ex edil en Zarautz y Lezo, quiso ofrecer con su voto el apoyo a Patxi López «porque le tengo mucha simpatía y además le veo un hombre muy equilibrado, con un discurso muy moderado». Eduardo también se mojaba a favor de Patxi López porque «aporta más tranquilidad que los otros dos».

Mónica Marañón y José Mari Múgica también se acercaron a la sede central de Donostia, en esta ocasión para dar su apoyo a Susana Díaz. «Creo plenamente en su discurso y en su proyecto, ella lo vale y representa todas las ideas del socialismo», destacaba la primera. Mientras que el segundo señalaba que «es la candidatura que mejor expresa el orgullo que es el PSOE, encarna el mejor proyecto y el que volverá a impulsar este partido, para que vuelva a ser el gran partido de transformación de España».

«Trabajar unidos»

Ninguno de los presentes se atrevió a dar un pronóstico de lo que podría llegar a pasar por la noche ya que, a partir de hoy «lo que es necesario es trabajar unidos», destacaba Matilde Rodríguez y añadía: «Yo voy a votar por mis convicciones, pero salga lo que salga lo acataremos, porque hay que unir a todo el mundo».