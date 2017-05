«No somos un verso suelto en el PNV por defender el proceso catalán»

¿Ha tenido que modular su defensa del derecho a decidir al gobernar en coalición con el PSE?

No, porque es una de las cuestiones que delimitamos claramente en el acuerdo de gobierno, donde nos reservamos el derecho a mantener posiciones diferenciadas en cuestiones más ideológicas. PNV y PSE tienen su propio modelo de país, ambos legítimos, y cada uno defiende el suyo. Cuando visité al president de Cataluña, Carles Puigdemont, el PSE no lo compartió, pero eso no hace que nosotros cambiemos nuestra visión.

Usted, desde la Diputación, ha mostrado más cercanía con Cataluña de la que mantiene el Gobierno de Urkullu. ¿Dentro del PNV hay contradicciones en este asunto?

Es posible que las haya, pero la visión que tenemos nosotros sobre Cataluña y sobre la relación con el Estado es coherente con la línea de la dirección del PNV. No somos un verso suelto, somos coherentes con la visión del partido. Algunas interpretaciones sobre los principios pueden variar, pero es bueno que en un partido haya diferentes sensibilidades.

También en las consultas a favor del derecho a decidir de Gure Esku Dago el PNV de Gipuzkoa mantiene una actitud más cercana...

Yo personalmente he tenido una relación estrecha con la dinámica de Gure Esku Dago desde sus inicios. Mirando desde Euskadi a Cataluña, es positivo que, en una dinámica nacional, exista una sociedad organizada potente y que no todo esté supeditado a los partidos. No hay que mirar esos movimientos con desconfianza.

¿Aspira a que Euskadi consiga una bilateralidad con el Estado o directamente quiere la independencia?

Lo que defendemos es que exista realmente una relación bilateral, pero hasta ahora los poderes del Estado la han rechazado. En ese contexto, propugno que esa bilateralidad se haga efectiva garantizando una serie de derechos. El fundamental sería el derecho de autodeterminación, el derecho a decidir del pueblo vasco. Ese sería el soporte que daría recorrido a una bilateralidad efectiva, porque si no estamos al albur de las necesidades que pueda tener el Estado, como se ha visto ahora con el Cupo.

¿Cómo cree que se resolverá el problema catalán?

A mí me gustaría que la solución de Cataluña sea algo semejante a lo que pasó en Quebec o Escocia, que no se impida el ejercicio democrático del derecho a decidir de una forma ilegítima, que es lo que en este momento plantea el Gobierno del PP.

¿Repetirá como candidato en las próximas elecciones forales?

Ni me lo he planteado, todavía queda tiempo. Cuando llegue el momento, lo plantearé de un modo compartido con mi entorno y con el partido.