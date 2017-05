«Nuestro ADN está a prueba de rupturas»

Las primarias socialistas también se viven con intensidad en Gipuzkoa. Seis militantes del PSE, dos por cada candidato, han compartido con este periódico sus impresiones sobre la situación actual del PSOE y lo que puede pasar a partir de mañana en un partido que esta noche marcará su nuevo rumbo. Cada pareja está formada por un militante joven y uno más veterano y, en un clima de compañerismo, explican qué les lleva a decantarse por Patxi López, Pedro Sánchez o Susana Díaz.

Isaac Palencia y Josu Álvarez apoyan al exlehendakari Patxi López en su carrera por hacerse con el cargo de secretario general del PSOE. Isaac es un joven de Errenteria que procede de una familia socialista. En 2009 se acercó a un mitin por casualidad y, tras escuchar al orador, no tuvo duda de que ése era su sitio. «Aquel orador era Patxi López», rememora. Para Isaac Palencia, el PSOE actual tiene dos problemas principales: «por un lado, la falta de un proyecto autónomo netamente de izquierdas, y por otro, la desunión que nos está llevando al abismo. Creo que Patxi López es el único que puede hacer frente a esos dos retos».

Isaac, que conoce personalmente a López, lo califica como una persona «muy cercana y afable», y a continuación reconoce que «si no hubiera una papeleta con el nombre del exlehendakari, probablemente no votaría en estas primarias». Sin embargo lo hará, ya que considera que «los socialistas y progresistas nos jugamos mucho en esta elección. Necesitamos un PSOE unido, fuerte y de izquierdas», reitera. Para ello, espera que los militantes voten con la cabeza «y no con las vísceras», porque según el joven de Errenteria «tal y como se vio en el debate, se habla demasiado del pasado y de rencillas personales y poco del futuro y de contenidos».

Josu Álvarez es afiliado socialista desde el año 1992. Vive en Irun y también apoya la candidatura de Patxi López «porque es una persona de fuertes convicciones socialistas, un hombre de palabra, y comprometido con el partido». Además, cree que lo avala su pasada trayectoria como secretario general del PSE-EE y como lehendakari.

En cuanto a la propuesta que Pedro Sánchez le hizo a Patxi López de «caminar juntos», Josu la califica como una OPA, «tanto en el fondo como en la forma, sin ningún contenido programático». Y añade que, a su entender, la forma de plantear dicha propuesta no fue la correcta. «Si Sánchez pretendía sumar para enfrentar, mal íbamos a andar», considera, «de lo que se trata es de sumar para acordar, y esta es la propuesta que siempre ha defendido Patxi López». En cualquier caso, Josu tampoco considera que pueda llegar a producirse una ruptura socialista tras estas primarias: «Después de sufrir muchas batallas, nuestro ADN está sellado a fuego ante cualquier resquicio de ruptura», sentencia.

Recuperar la ilusión

Gema Artola y Mikel Sardón secundan a Pedro Sánchez en su lucha para volver a liderar a los socialistas. Gema se afilió a Euskadiko Ezkerra en 1981 y participó en la fusión con el PSE. Esta errenteriarra que actualmente reside en Donostia lleva desde los quince años participando activamente en política. «Creo que es algo que va en mis genes», afirma, aunque también reconoce que llevaba tiempo decepcionada con la deriva de su partido, tanto en su funcionamiento interno como en las políticas neoliberales en las que, a su modo de ver, «estábamos cayendo desde hace unos años».

Precisamente, relata, cuando estaba a punto de tirar la toalla, le ofrecieron participar activamente en la plataforma de apoyo a Sánchez y no lo dudó ni un momento. «Lo que estamos viviendo desde la candidatura de Pedro es un despertar de la ilusión», asegura. Gema considera que Sánchez tiene un proyecto socialdemócrata de izquierdas que «nos puede volver a colocar en ese lugar, la izquierda, que nunca debíamos haber abandonado». Gema tuvo la oportunidad de coincidir con el madrileño en un mitin en Basauri. «Nos hicimos una foto y nos dio las gracias por nuestro apoyo». Pero ella le espetó: «Las gracias te las tengo que dar yo a ti, porque recientemente me diagnosticaron fibromialgia, y tú me has devuelto una ilusión y unas ganas que creía haber perdido».

Mikel Sardón es un joven del barrio de Intxaurrondo que se afilió al PSE el mismo día que cumplió los 18 años «con una sonrisa en la boca». «Creía que el partido iba a ser un grupo selecto de personas, pero resultó ser un grupo de compañeros ansiosos de un cambio en la sociedad». Mikel afirma que «en la familia de los socialistas vascos, que el dolor tanto ha unido, nos conocemos todos».

Al igual que Gema, este estudiante donostiarra apoya a Sánchez porque «es el que mejor representa la idea de girar a la izquierda, recuperar a esos votantes que, por la comodidad que nos dio la política europea, dejamos atrás y porque Pedro Sánchez aboga por dar más poder a la militancia». Mikel confiesa estar viviendo estas primarias «con entusiasmo, ilusión y mucha incertidumbre». «Hay roces entre compañeros, pero se deben a la pasión que cada uno le pone a defender sus ideas». Preguntado por su quiniela para los resultados, se aventura a dar incluso porcentajes: «Pienso que Sánchez le sacará entre un 7% y un 15% de votos a Susana, que quedará segunda. Y luego estará Patxi».

Para Gema Artola, los socialistas vascos se juegan el futuro en estas primarias «por una sencilla razón: el modelo territorial de Susana Díaz y su idea de la vertebración del Estado no encaja en absoluto con lo que hemos defendido los socialistas vascos y catalanes, que queremos un modelo federal». Considera que «el modelo de Díaz nos asfixiaría absolutamente en Euskadi», ya que duda que fuera posible, desde las premisas de la dirigente andaluza, «un pacto con el PNV, por ejemplo». «La sociedad nos daría la espalda y por eso, en Euskadi, la victoria de Pedro Sánchez es más necesaria que en ningún otro lado».

En lo que se refiere a una posible ‘ruptura’ socialista tras estas primarias, Mikel no cree que se vaya a producir. «Sí pienso que habrá gente que se tendrá que tragar sus palabras, como algunos presidentes autonómicos y demás personalidades destacadas del partido. Pero la militancia seguirá unida, y espero que la lealtad que brillaba por su ausencia en los años 2015 y 2016, salga a relucir esta vez». Y el joven de Intxaurrondo abunda en la idea de que el PSOE «no son sólo los presidentes, expresidentes o ministros. Ellos son sólo la punta del iceberg, pero detrás de todo eso hay miles de militantes y votantes que valen mucho más que las caras», concluye Mikel Sardón.

‘Susanistas’ en Gipuzkoa

Aritz Arrieta y Jovino Fernández tienen claro que su favorita para liderar el PSOE es la andaluza Susana Díaz «por coherencia, por proyecto de partido y por sus ideas innovadoras para el futuro», afirma Jovino. Este donostiarra se afilió al PSE en 1986 y dice estar viviendo «con mucha tensión» este proceso de primarias. Su ‘porra’ coloca a «Díaz en primer lugar, seguida por Sánchez, y tercero López», si bien apostilla que Patxi, después del debate del pasado lunes, «puede dar alguna sorpresa». Jovino no cree que los socialistas vascos se jueguen más que los de otras confederaciones en estas primarias y tampoco ve posible que el partido se pueda ‘romper’ en función de los resultados. Sin embargo, afirma que «llevará tiempo ‘coserlo’ de nuevo».

Aritz Arrieta, por su parte, se afilió al PSOE porque veía «cosas» en su municipio (Arrasate) que no le gustaban, y «quería hacer algo para cambiarlas». De hecho fue concejal de Arrasate durante 8 años y candidato a la alcaldía en 2011. Aritz manifiesta su «apoyo incondicional» a Susana Díaz «por infinidad de razones». Entre otras, recuerda una frase de Díaz que le dejó «más claro si cabe» que no se estaba equivocando de candidata: «Quiero vivir como pienso y pensar como vivo». Además, Aritz valora el hecho de que Eduardo Madina sea «una pieza fundamental de su equipo».

Este arrasatearra, que actualmente reside en Gasteiz, coincidió con Díaz en la presentación de su candidatura en Madrid. «Me sentaron justo detrás de ella y le trasladé ánimos desde Euskadi». Aritz tiene confianza en que gane Díaz porque cree que «es la única que puede llevar al éxito al PSOE y reforzar nuestro internacionalismo, frente a nacionalismos excluyentes y derechas que están llevando al país a una precariedad vital nunca vivida en nuestra democracia». Sin embargo, confía en que, a partir de mañana y gane quien gane, «las aguas irán volviendo a su cauce poco a poco». Pero, para ello, ve importante que «los que pierdan estas primarias no pongan palos en las ruedas».