«Del Cupo no va a venir nada añadido a Gipuzkoa»

Más allá de las críticas al pacto presupuestario PNV-PP, ¿el acuerdo del Cupo tendrá alguna repercusión en Gipuzkoa?

Cualquier experto sabe que no va a venir nada añadido a Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. Se trata de un acuerdo de no pago de 1.400 millones. No hay devolución de Madrid, sino que en los cupos de los próximos años se pagará menos y eso hará que se liberen para los tres territorios algunas cantidades antes en discrepancia. Pero si previamente inflamos artificialmente unas divergencias, como ha hecho el Gobierno central, para luego conceder esas divergencias, eso no es una negociación es un paripé.

Bildu paralizó las obras de Deskarga y ahora parece que siguen adelante sin mayor objeción por su parte.

Bildu constató que había un sobrecoste superior al 20% de la obra y por eso se paralizó el contrato anterior como marca la ley. Veremos si la nueva licitación finaliza ahora dentro de los sobrecoste que prevé la ley de contratos. Si en el último tramo superara de nuevo ese 20%, PNV y PSE tendrán que actuar como nosotros.

Ustedes denunciaron «los recortes sociales» tras la supresión de la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), pero, sin embargo, los Presupuestos actuales son los que más dinero destinan a políticas sociales en toda la historia. ¿Esto es compatible?

Lo de la AGI fue un recorte evidente. El Gobierno foral sustituyó 5 millones de euros que cobraban 1.400 familias pobres de Gipuzkoa, con más de 700 menores a su cargo, por una partida de 198.000 para solo cincuenta personas. Es cierto que Política Social se lleva el 50% del Presupuesto, tanto en esta legislatura como en la anterior. En números absolutos ahora ha subido, pero en porcentaje, sobre la totalidad de recursos, ha bajado. Debería haber subido más si se hubiera mantenido la proporción anterior. Cada uno mira lo que le interesa.