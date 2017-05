Satisfacción en Iparralde por la designación del nuevo ministro de Justicia

Los círculos abertzales de Iparralde relacionados con el colectivo Artesanos por la Paz han acogido favorablemente el nombramiento del democristiano François Bayrou, aliado ideológico del PNV, como nuevo ministro de Justicia francés en el Gobierno presidido por el centrista Emmanuel Macron. El político bearnés, que estuvo muchos años bajo escolta por amenaza de ETA, vinculó en el pasado a su disolución definitiva el acercamiento de los presos, materia que forma parte de sus competencias. En Iparralde se recuerda su papel en el reconocimiento de las ikastolas a su paso por Educación y su hostilidad a la creación de un departamento específico.

«François Bayrou en Justicia, un nombramiento que da en el blanco» titulaba ayer su editorial la edición impresa semanal del portal vascofrancés Mediabask. El comentario está firmado por la periodista Béatrice Molle-Haran, propietaria de la casa de Luhuso en la que fue intervenido a mediados de diciembre un arsenal de ETA confiado a los 'artesanos de la paz' e imputada por esos hechos. La editorialista apunta que Bayrou «siempre ha tejido lazos» con el PNV y «conoce la problemática». Además, recuerda que «uno de sus allegados, Jean-Jacques Lasserre, presidente del Consejo departamental, estuvo presente en la Conferencia de Aiete» que, en octubre de 2011, preludió el anuncio del abandono definitivo de la lucha armada.

La designación del alcalde de Pau también fue vista con buenos ojos por Jean-François Blanco, antiguo decano del colegio de abogados de la capital bearnesa y defensor en el caso Luhuso del 'artesano' Jean-Noël 'Txetx' Etcheverry. «Pienso que es una muy buena elección. Será imparcial y velará por el respeto de las reglas del Derecho», declaró al diario Sud-Ouest esperanzado en que su conocimiento del terreno le permita realizar avances en la cuestión vasca. Hace cinco años, cuando era candidato por tercera vez al Elíseo, Bayrou emplazó a ETA a su disolución definitiva. «Pienso que la cuestión del acercamiento de presos estará entonces justificada», escribió en Le Journal du Pays Basque. Su nombre apareció en un comunicado de ETA publicado el 19 de noviembre de 1999 en el que le acusaba de formar parte de una «santísima trinidad de los fascistas» junto a los entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, y presidente de Navarra, Miguel Sanz. La Policía francesa reforzó el dispositivo de protección personal y familiar de quien era presidente del consejo general de Pirineos Atlánticos, opuesto a crear un departamento vasco. Ese ejecutivo provincial, que engloba a Iparralde, está presidido desde 2015 por el senador centrista Jean-Jacques Lasserre, que se perfila como la ventanilla vasca para los contactos al máximo nivel con el Ejecutivo de Macron. Es suegro de Nicolas Hulot, ministro de Transición Ecológica y número 3 del Gobierno francés, padre de la candidata de La República en Marcha (LREM) por Bayona a las elecciones legislativas de junio e íntimo de Bayrou, a quien ya ha anunciado que planteará el acercamiento de los presos de ETA y la excarcelación de enfermos graves.

LAS CLAVES



PROTECCIÓN OFICIAL ETA le acusó en 1999 de formar «la santísima trinidad fascista» con Mayor Oreja y Miguel Sanz «LAZOS» CON EL PNV La periodista imputada en el caso Luhuso cree que el nombramiento de Bayrou «da en el blanco»

El nuevo Espagnac

«Lasserre, ¿el nuevo Espagnac?», se pregunta el digital Mediabask respecto a un veterano político de 73 años dispuesto a servir de correa de transmisión de la situación de los presos etarras en virtud de la relación «fácil y franca» que mantiene con Bayrou, presidente del Movimiento Demócrata (MoDem) en el que milita. La senadora socialista Frédérique Espagnac, estrecha colaboradora de François Hollande, fue uno de los comisionados por el anterior presidente francés para organizar el desarme pactado de ETA a través de la mediación de los 'artesanos'. Espagnac asistió el pasado domingo en el palacio del Elíseo a la ceremonia de investidura de Macron.

«Siempre he sido sensible a la situación de los presos, favorable al acercamiento y a la liberación de los presos enfermos», recordó el miércoles Lasserre en declaraciones que recoge Mediabask. «Esta cuestión está íntimamente ligada a la del desarme. No entiendo que los dos aspectos hayan sido separados», añade antes de adelantar que en su primera entrevista con el nuevo ministro de Justicia «abordaré numerosos temas, incluido evidentemente ese». «François Bayrou es un republicano, humanista y de una gran sensibilidad. Sé que escuchará. Luego está la razón de Estado», observa en alusión a las relaciones con España.

En el diario Berria Ur Gorostiaga, director de Seaska, recordó ayer que Bayrou firmó en 1994, cuando era ministro de Educación, el contrato de asociación con el Estado que reconoció la enseñanza en inmersión de las ikastolas como centros privados.