Majarenas afirma encontrarse «en un limbo, al no estar ni en la cárcel ni libre»

La reclusa donostiarra Sara Majarenas, interna en un centro de acogida de Madrid al que fue trasladada para permitirle convivir con su hija después de que la niña, de 3 años, fuera gravemente apuñalada por su padre, asegura sentirse «en un limbo», al no estar «ni en la cárcel ni en la calle». Mediante un comunicado leído por Garbiñe Alkiza, de la plataforma Izarrekin Sara Etxera, se dieron a conocer una serie de reflexiones de Majarenas, relativas a su estancia en el centro de acogida en el que se encuentra. «En muchos momentos, en este lugar, me he sentido más presa que cuando estaba en la cárcel», reconoce. «Para cualquier movimiento tengo que pedir autorización a la junta de la cárcel de Aranjuez, incluso para llevar a mi hija al psicólogo o al médico, lo que hace que todo se prolongue y se retrase constantemente».