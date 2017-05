Denis Itxaso (Teniente de diputado general de Gipuzkoa (PSE)): «El PSE ha imprimido renovación y ritmo para Gipuzkoa»

A dos días de las primarias del PSOE, es inevitable la referencia a la situación del partido cuando se conversa con Denis Itxaso (Donostia, 1975). Asegura que tiene ya decidido su voto a Patxi López porque «es el único que está poniendo un poco de sensatez en el debate». Pese a todo, el teniente de diputado general no cree que la división interna que sufre su partido le afecte a su tarea en la Diputación Foral de Gipuzkoa. En el ecuador de la legislatura, mantiene que el Gobierno bipartido PNV-PSE, que ha dotado «de renovación y de ritmo a Gipuzkoa, no sería posible sin la participación socialista».

-¿La situación de división interna en el PSOE afecta, de alguna manera, a su tarea institucional?

-No afecta en el día a día porque estamos metidos, de hoz y coz, en la gestión diaria. Pero, mientras el PSOE no cierre sus heridas y no resuelva el contencioso que tiene planteado, es complicado poder capitalizar la gestión que se hace y vincularla a una marca de partido fuerte.

-Se cumplen dos años de legislatura foral del Gobierno bipartito PNV-PSE, ¿cuál es su balance?

-Es muy positivo. Este gobierno, que ha dotado de renovación y de ritmo a Gipuzkoa, no sería posible sin la participación del PSE. Somos un socio imprescindible para conformar un gobierno de pacto entre diferentes que dé estabilidad y mayoría. La gestión en cuestiones como los residuos, la regeneración de Pasaialdea, las apuestas culturales y turísticas y otras muchas cosas, solo se entienden desde esa visión y esa mirada de renovación que hemos imprimido los socialistas para que Gipuzkoa deje de ser un territorio apache y no dé vueltas, de manera interminable, a viejos debates paralizantes.

-En la gestión concreta como diputado de Cultura, Turismo, Juventud y Deporte, ¿qué avances se han producido en el último año?

-Si hay dos áreas en la Diputación en las que Gipuzkoa ha ganado peso en Euskadi, una es Turismo y la otra, Cultura. Se ha convertido en una institución de referencia para la innovación en políticas culturales, y es la que más y mejor va a metabolizar la filosofía de 2016, de cambio en los modelos de gestión cultural. En materia turística, lo que hemos hecho ha sido definir y construir destino. Bajo el paraguas de Explore San Sebastian Region, estamos internacionalizando destino, dando equilibrio, sostenibilidad y generando cohesión entre las comarcas. Los números están ahí, y hay una estrategia definida y consensuada que le da a la Diputación una centralidad y referencialidad que nunca antes habían tenido en esta materia. Tengo la convicción también de que el peso de Gipuzkoa en Euskadi es mayor ahora. Estamos consiguiendo recuperar el peso que no debimos perder en su momento.

-¿Es usted de los que cree que hay saturación turística en Donostia?

-El turismo es, hoy, uno de los sectores más dinámicos y pujantes de la economía guipuzcoana. Lo que necesita es una estrategia de sostenibilidad, para que no se nos vaya de las manos. En eso estamos.

-Iniciaron la legislatura intentando resolver una situación heredada del anterior Gobierno de Bildu, que no era grata para ninguno de los dos socios. ¿Se ha logrado superar esa etapa o siguen mirando hacia atrás?

-Nosotros hemos puesto a Gipuzkoa mirando al futuro y lo que hemos tratado es de darle ritmo y ambición a la política para cambiarla y renovar la agenda política del territorio. Lo que nos puso de acuerdo, no sin dificultades, a los dos socios de coalición fue un programa vinculado a la agenda vieja, es decir, había que resolver el problema de los residuos, afrontar la regeneración de Pasaialdea y se necesitaba una reforma fiscal. Teníamos una agenda que sí o sí había que abordar y lo hemos hecho con eficacia. Ahora, el otro gran desafío es alumbrar una nueva agenda para dar respuestas a los nuevos problemas. Tenemos que acompasar el crecimiento económico con una mejora de las condiciones de vida de la gente. Hay que abordar una revisión salarial de los trabajadores en Gipuzkoa. Es importante que ese crecimiento económico, esa bonanza, esa mejora de las exportaciones, del turismo, de todos esos sectores tractores o de la industria 4.0, tengan una traducción en mejora de salarios que llevan congelados desde hace una década.

-¿Cómo proyecta hacerlo?

-Insistiendo en las políticas de redistribución de riqueza. Es el momento de pensar en que, además de una nueva reforma fiscal, también creo que tiene que haber un compromiso por parte del empresariado para revisar y actualizar los salarios, de tal modo que el crecimiento también revierta en las condiciones de los trabajadores.

-A la oposición en las Juntas Generales no se le escucha demasiado, aunque ellos aseguran que sufren el rodillo del Gobierno. ¿Tienen motivos para pensar así?

-Hay un bloque, el de EH Bildu-Podemos, que opera conjuntamente y que ha demostrado una cierta inmadurez. Yo reivindico el alma socialdemócrata de este gobierno que lo aporta el PSE. Además, está proporcionando lo mejor de la socialdemocracia europea a este gobierno foral, pero reivindico una izquierda madura y responsable y, sin embargo, vemos que ese bloque se comporta a veces de forma muy adolescente y todavía atrapada por determinados dogmas del siglo XX. Hay una izquierda en el gobierno haciendo de contrapeso de las políticas sociales, mucho más útil que estar en el 'no'. Cuando se dice 'no' a las cosas hay que plantear una alternativa y el problema es que a ese bloque no se le conoce ni una sola idea, ni un solo proyecto que sea relevante en Gipuzkoa.

-¿Se puede calificar la incineradora como uno de los logros importantes de esta etapa?

-Hay diferentes logros y muy positivos, pero, sin lugar a dudas, la solución que el diputado socialista de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, ha dado al problema de los residuos ofrece una imagen icónica de cambio. Estamos hablando del arranque de unas obras para unas infraestructuras sostenibles que nos permitan resolver algo tan básico como la gestión de las basuras que producimos. El fin de la época de los vertederos y abrir unas infraestructuras para podernos dar una gestión propia de algo tan básico, vinculado al medio ambiente y a las sociedades modernas, como es el tema de los residuos, marca un antes y un después, y es la mejor fotografía del cambio que se ha producido en Gipuzkoa.

-Ha habido desavenencias con Chillida Leku, la comisión de gestión de residuos, las ayudas a la investigación, los congresos... ¿Hay algo que esté todavía encallado?

-No. Tengo que reconocer que mi diálogo con Markel Olano es franco, fluido y permanente. Nos reunimos semanalmente y dedicamos dos horas a repasar cómo va el Gobierno. Eso engrasa muchísimo las relaciones. Obviamente, ha habido diferencias, la mayor parte por cuestiones que van más allá de la gestión. En general, hemos tenido más discrepancias sobre la defensa del derecho a decidir por parte del PNV, pero también las hemos hablado. El diálogo permanente que tenemos es un pegamento que funciona en el Gobierno foral.

-La recepción a Artur Mas en la Diputación provocó malestar en el PSE. ¿Les tuvieron informados?

-Nos lo habían contado. Nosotros ya sabemos que el PNV, especialmente el de Gipuzkoa, abraza determinadas tesis vinculadas al derecho a decidir. A nosotros eso no es lo que más nos molesta, porque cada uno tiene sus señas de identidad. Lo que nos sorprendió fue que mientras se practican en Gipuzkoa recetas diametralmente opuestas a las que están sucediendo en Cataluña, se reivindicara ese camino. Como si se le quisiera quitar valor a algo tan poderoso como es el acuerdo entre diferentes, que es lo que está permitiendo aquí tener gobiernos estables, acordar el Cupo, la revitalización de Pasaia o la puesta en marcha del metro de Donostialdea. Lo que sí nos parece es que en esta legislatura estamos consiguiendo sacar a Gipuzkoa de la noria abertzale, que en periodos anteriores no paraba de dar vueltas a las mismas cuestiones filosóficas, de dónde somos, de dónde venimos...

-¿Teme que los gestos sobre el derecho a decidir proliferen en el último tramo de la legislatura al compás de lo que ocurra en Cataluña?

-Dependerá de lo nervioso que le ponga EH Bildu al PNV. Discrepo de ese retrovisor que mira permanentemente a la coalición abertzale como referente para determinadas cuestiones, porque creo que su experiencia al frente del gobierno en Gipuzkoa ha demostrado todo lo que tenía que demostrar en sus límites e incapacidades. Lo que nos tranquiliza es pensar que tenemos un pacto de gobierno cuyo ecuador se cumple ahora y que vamos a hacer balance y a dar cuentas sobre su cumplimiento.

-¿Siente que es el PNV quien se lleva el grueso de los logros y que el PSE queda menos visible?

-Más bien diría que a veces puede pasar hasta lo contrario. Los socialistas estamos imprimiendo un ritmo y una ambición al Gobierno de Gipuzkoa que está proyectándose también de las políticas innovadoras que estamos llevando a cabo. Estamos muy satisfechos con el nivel de proyección pública que tenemos.

-¿Como es la relación del PSE con el grupo de EH Bildu?

-Es puramente formal, nos vemos en las Juntas Generales. Son muy pocas las veces que nos han llamado a las JJ GG. Soy yo el que pido normalmente comparecencias. La verdad es que a la oposición la vemos muy lejana de la gestión y de la agenda política del territorio, incluso en la mayor parte de los plenos, muchos puntos versan sobre cuestiones que nada tienen que ver con las competencias forales.

-¿Y con Podemos?

-Un poco lo mismo. No sabe, no contesta, no se conoce un solo proyecto ni planteamiento o aportación digna de ser reseñada para los problemas de Gipuzkoa. Normalmente suelen estar con cuestiones que tienen que ver con competencias estatales.

-¿Y con el PP?

-La posición del PP es muy complicada con un solo juntero.

-¿Comparte el acuerdo sobre el Cupo?

-Por supuesto.

-¿Y el apoyo de su socio de gobierno a los Presupuestos de Rajoy?

-No puedo desvincular ese acuerdo de las tesis más pragmáticas que están imperando en el PNV y que son las que nos permiten entendernos con ellos.

-¿El bipartito tiene futuro más allá de esta legislatura?

-Yo no tengo ninguna duda, pero la verdad es que aquí lo importante es para qué. Tendrá futuro y sentido en tanto en cuanto siga obedeciendo unas premisas y, para el PSE, es que responda a los intereses y necesidades de la gente. Mientras el gobierno foral y las instituciones que se pretendan gobernar en coalición tengan ese objetivo creo que esto es lo mejor que le ha pasado a Euskadi en las últimas décadas.