Cifuentes comparecerá el 2 de junio en la Asamblea para explicar los informes de la UCO

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, comparecerá el próximo 2 de junio en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea, en una sesión extraordinaria, para dar explicaciones a raíz de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que la vinculan con la financiación irregular del PP de Madrid.

Así lo ha anunciado el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, en declaraciones a los medios antes del Pleno. La Mesa de la comisión ha fijado este mismo día la fecha, después de que Ciudadanos y Podemos registraran sendas peticiones de comparecencia de la presidenta.

"Lo que ha explicado en rueda de prensa, sin preguntas, por cierto, y lo que ha explicado a través de redes sociales, que lo explique aquí, que es donde tiene que explicárselo a los madrileños. Que nos explique si conocía o no la financiación irregular de su partido, si recibió instrucciones de algún dirigente o ex dirigente del PP; en definitiva, que nos explique por qué aparece su nombre reflejado en un informe de la Guardia Civil, ratificado ayer mismo en un segundo informe", ha explicado.

Para Aguado, "esas explicaciones son necesarias en sede parlamentaria y no en una rueda de prensa".

Rivera quiere que «dé la cara»

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha confiado hoy en que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no se "escabulla" y acuda a dar explicaciones cuanto antes a la Asamblea de Madrid tras las noticias que apuntan su implicación en la "financiación ilegal" del PP.

Rivera, en los pasillos del Congreso, ha pedido prudencia tras los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en los que aparece Cifuentes, ya que no existe ninguna imputación por parte del juez, pero también ha insistido en que esas informaciones deben ser aclaradas y contestadas en sede parlamentaria.

Por eso, ha recordado, Ciudadanos ha pedido la comparecencia de Cifuentes en la Asamblea de Madrid, y espera que Podemos y el PSOE apoyen esa solicitud y pueda producirse la próxima semana.

"Cifuentes no puede contestar esto por tuits ni haciéndose la víctima y culpando a todo el mundo ni tampoco podemos crucificar políticamente ni pedir la dimisión de alguien sin conocer si realmente esa persona esta implicada", ha indicado el presidente de Ciudadanos.

En ese sentido, ha insistido en que espera que no se "escabulla" y "dé la cara" en la Asamblea, y ha aprovechado para recordar al PP que firmaron un pacto con el Gobierno, según el cual si imputan a algún miembro del Ejecutivo "tiene que dejar su cargo", incluido si se trata de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

"Vamos a intentar canalizar esto a la política y si incumple el pacto, pediríamos responsabilidades", ha advertido antes de reiterar que de momento no se deben adelantar acontecimientos hasta conocer si "realmente está implicada".

Génova «está con Cifuentes»

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha recalcado este jueves que la dirección nacional del partido "está con Cristina Cifuentes" y ha negado que la filtración del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que pedía investigar a la presidenta madrileña por los presuntos delitos de prevaricación y cohecho provenga de 'fuego amigo', es decir, de los propios 'populares'.

"En absoluto", ha sentenciado a este respecto el también diputado del PP en los pasillos del Congreso, donde ha recordado que desde que salió a la luz ese documento incluido en el sumario del 'caso Púnica' han sido muchos los dirigentes del partido que han salido públicamente a respaldar a la mandataria madrileña, encabezados por el presidente, Mariano Rajoy.

"El partido a nivel nacional esta con Cristina Cifuentes", ha remarcado, dando por hecho también que la presidenta tiene el respaldo de los madrileños y avisando de que la oposición "pincha en hueso" si "intenta poner un velo de sospecha sobre su gestión".

Y es que, según Casado, cuando Cifuentes dice que "no cree en las casualidades" al hablar de la filtración del informe de la UCO, su compañera no apunta al PP, sino a Podemos, al que ha acusado de "magnificar" las informaciones sobre la presidenta coincidiendo con su anuncio de presentar una moción de censura contra ella que, además no va a triunfar, porque Ciudadanos no piensa apoyarla.

Supresión de aforamientos

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, preguntará a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en el Pleno de este jueves, si tiene pensado suprimir los aforamientos, una medida que forma parte del acuerdo de investidura.

El Pleno viene marcado además por los dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario del caso Púnica que apuntan a la presunta comisión por la presidenta de la Comunidad de Madrid de una conducta prevaricadora como "directa partícipe y conocedora" de irregularidades en la adjudicación del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

Al respecto, Cifuentes ha defendido su "honradez" y se ha referido al informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) donde los agentes piden investigarla por presunto delito de prevaricación como una "relación de juicios de valor sin fundamento jurídico".

Para Ciudadanos, según ha manifestado su portavoz adjunto, César Zafra, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, "sería mucho más regenerador" que los políticos no estuvieran aforados, "más que nada teniendo en cuenta que no hay semana que no imputen a un político".