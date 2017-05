«Propusimos una oficina de lucha contra el fraude, pero el rodillo PNV-PSE nos la negó»

Acaba de ser padre y, con un bebé de poco más de dos semanas y disfrutando del derecho de paternidad, Juantxo Iturria (Donostia, 1981) trabaja estos días a medio gas en las Juntas de Gipuzkoa. El portavoz foral de Podemos ha asumido, en sus dos años de actividad institucional, que cambiar las formas de hacer política es una tarea «harto difícil». Sobre todo, con un gobierno PNV-PSE que «al gozar de mayoría absoluta nos deja a la oposición muy poco margen de actuación». Sin embargo, confiesa que, más que desalentarle, esta situación le anima a seguir luchando.

-¿Qué balance hace del ecuador de la legislatura foral?

-Por un lado estamos contentos porque ya hemos tomado el ritmo de la institución y estamos trabajando bien pero, por otro, tenemos un sabor agridulce porque con un gobierno PNV-PSE que goza de mayoría absoluta a la oposición nos deja muy poco margen de actuación. De hecho, no aprueban absolutamente nada que no sea iniciativa suya.

-Podemos se estrenó hace dos años en la institución. ¿Tiene el partido visibilidad en la vida de los guipuzcoanos?

-Tenemos la visibilidad que tienen, en general, las Juntas Generales, que es muy poca. El problema radica en que existe entre la ciudadanía una saturación de instituciones, y a esto se suma el hándicap de que la mayoría del gobierno no aprueba nada que no sea suyo, insisto. Pero el trabajo que hacemos en las Juntas y además en la calle, con diferentes asociaciones, es positivo y sí tiene cierta presencia.

-¿Todavía piensan que se puede cambiar el rumbo del territorio?

-En estos momentos es difícil. Tenemos un Ejecutivo foral que habla mucho pero hace poco. Se les llena la boca hablando de sus grandes proyectos, pero rechazan sistemáticamente las iniciativas de otros por muy buenas que sean para el territorio.

-¿Y por qué cree que rechazan las propuestas que presenta su grupo?

-De entrada, el PNV no se cree realmente el discurso de la nueva gobernanza que tanto predica. Saben que existen una serie de conceptos que están de moda y los quieren adaptar, teniendo en cuenta el envoltorio pero no el contenido. La Diputación parece más una agencia de comunicación que un gobierno: compensa una gestión muy mediocre con una propaganda descomunal y vacía de contenido, como su plan de internacionalización de Gipuzkoa. Es la Diputación del «vamos a hacer» más que del «hacemos»...

-¿Qué ha aportado Podemos a estos dos años de legislatura?

-Hemos presentado muchas propuestas -todas ellas rechazadas- en el sentido de la transparencia, de la buena gobernanza, de la defensa de los servicios públicos y de la lucha contra el fraude fiscal. En este sentido, nosotros solo pedimos que quienes más tienen, más aporten. Precisamente quisimos crear una oficina para la lucha contra el fraude, pero nos la negaron. El gobierno foral se escuda en que va a ampliar el número de inspectores, pero falta voluntad política para ser más eficaz. Tampoco dan el paso de publicar la lista de morosos con Hacienda, una lista que debería ser pública en internet hasta que se salde la deuda.

-¿Les preocupa seguir la línea estratégica de EH Bildu, o ir de la mano es la única posibilidad de hacer frente al eje PNV-PSE?

-No tenemos ningún problema en ir de la mano de EH Bildu cuando coincidimos en las propuestas y en los contenidos. Pero no se trata de ninguna línea estratégica. No obstante, vayamos o no con Bildu, el rodillo PNV-PSE siempre dice que no. Es una legislatura de mayoría absoluta que, insisto de nuevo, no aprueba nada.

-Tacha al Gobierno foral de 'antisocial'. ¿Cree que el discurso económico ha prevalecido sobre el social?

-En políticas sociales hemos visto, por ejemplo, la desaparición de una ayuda que era la AGI por un 'vamos a ver' o 'haremos'. Mientras que la materia económica está centrada en las empresas. La realidad de las propuestas de la Diputación es ir recortando las políticas sociales y no tocar las económicas destinadas a las grandes empresas.

-No obstante, la Diputación asegura que las prestaciones por dependencia se llevan más de la mitad del Presupuesto, la mayor inversión en política social.

-No es exactamente así. Es verdad que se ha elevado el Presupuesto, pero el porcentaje para lo social ha decrecido. Es decir, sí es mayor el Presupuesto, pero hay menos destinado a la política social. Esa es la realidad.

-Precisamente la apuesta de Podemos son las políticas sociales. ¿Se ha materializado alguna de sus propuestas?

-Nuestras banderas son lo social y las nuevas formas de hacer política, es decir, la transparencia, la buena gobernanza o la lucha contra la corrupción y el fraude. Y muchas de nuestras propuestas han ido en ese sentido.

-Otra de las batallas de su partido es la incineradora.

-Hemos planteado varias iniciativas también en este asunto. En el tema de la incineradora y los residuos, el Gobierno foral va mal y tarde, y con un proyecto ruinoso a 35 años vista: pagaremos más de mil millones de dinero público, independientemente de la basura que se queme, para garantizar los beneficios a la empresa privada gestora.

-Su pelea también está en las grandes obras estratégicas: el TAV, regeneración de Pasaia, Deskarga... proyectos que están en marcha y no tienen vuelta atrás.

-Se defienden una serie de proyectos que se hacen sin ninguna justificación. Pero ya existen estudios serios realizados, por ejemplo, por el Banco de Santander o el BBVA, que demuestran que proyectos como la alta velocidad no son rentables ni económica ni socialmente, y en Euskadi ya lo estamos viendo. Llevamos unos sobrecostes monstruosos, mientras tenemos una línea de tren convencional que está sin ningún tipo de mantenimiento. Ocurre lo mismo con la pasante del Metro: se inaugura a toda prisa y, resulta que seguimos tardando hora y media de Donosti a Eibar, y sigue sin haber un tren de frecuencia rápida a Irun.

-¿El acuerdo del Cupo tendrá repercusión en Gipuzkoa?

-Acabamos de registrar una serie de iniciativas para plantear que el Cupo sea transparente. Defendemos la asignación vasca, pero creemos que se debe explicar para que no se considere un privilegio. Por eso presentamos las iniciativas, para acabar con la opacidad que lo rodea. Las negociaciones PNV-PP en este asunto son partidistas y el Cupo se ha utilizado como moneda de cambio. La ciudadanía demanda transparencia porque quiere tener la certeza de que la gestión que sus representantes políticos hacen del dinero de todos es impecable.

-De hecho, acaban de presentar un debate sobre transparencia. ¿En qué se traducirá?

-Es un debate dirigido a acabar con los procesos de contratación que no tienen publicidad. Que todos los procesos de contratación -incluidos los negociados que hasta ahora se hacen sin publicidad y que van desde los 20.000 a los 60000 euros aproximadamente- sean publicados en internet: eso refuerza la credibilidad de la administración foral en el ámbito de la transparencia, así como la confianza de la ciudadanía y, sobre todo, posibilita a las empresas del territorio tener conocimiento de contratos a los que pueden optar y presentar ofertas competitivas, lo cual es bueno para todas las partes, porque son cosas que se van a pagar con el dinero de todos.

-PNV y PSE han mantenido desavenencias políticas en el asunto soberanista y por el derecho a decidir. ¿Cuál es su posición?

-Nosotros apostamos por el derecho a decidir. Siempre lo hemos defendido. Es un derecho democrático de decidir sobre una cuestión nacional, pero también sobre el modelo económico, de infraestructuras, social, sanitario, energético... Ahora están las iniciativas de Gure Esku Dago, que surgen de la sociedad civil, y nosotros las respetamos. Y claro que PNV y PP mantienen desavenencias. Es normal. Los socialistas han pasado de estar desdibujados a estar desaparecidos. La gente ni recuerda que gobierna con el PNV, salvo por ruidosas polémicas como la del Tambor de Oro. Sin embargo, con respecto a los recortes de la RGI, al PSE ni se le ha oído. Es un partido más de instituciones que ideológico. Por otra parte, es increíble la incoherencia del PNV.

-¿Incoherencia en qué sentido?

-Nos sorprende la capacidad de incoherencia del PNV al defender las consultas de Gure Esku Dago y, a la vez, apoyar los Presupuestos del PP de la corrupción. Y la capacidad de contradecirse hasta en la reforma fiscal que plantea el Gobierno Vasco y que luego rechazan sus diputaciones en Gipuzkoa y Bizkaia.

-El único juntero popular, Juan Carlos Cano, dijo ayer en este periódico que él solo saca adelante más enmiendas que Podemos.

-Hombre, que Juan Carlos Cano diga que ha 'colocado' -no registrado o presentado, que es muy distinto- más enmiendas a los presupuestos que Podemos, no deja de ser demostrativo de que el Gobierno foral actual tiene más afinidad con el PP, cosa que, por otra parte, ya lo hemos visto entre PNV y PP con los Presupuestos Generales del Estado; y, por un lado, el PP le ha sido muy útil al gobierno foral para poder decir que ha pactado con la oposición. La realidad es que nuestro grupo, además de la enmienda a la totalidad, presentó más de 130 enmiendas parciales y el Gabinete de la nueva gobernanza y del rodillo no nos permitió -en términos de Juan Carlos Cano, al que aprecio- 'colocar' ni una.