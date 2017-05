El PSE se une a EH Bildu y Elkarrekin Podemos para rechazar los Presupuestos del Estado

El PSE se ha desmarcado este jueves de su socio de Gobierno, el PNV, al votar junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos el punto de una enmienda que rechaza el proyecto de Presupuestos del Estado por «consolidar la desigualdad». La unión de los votos de las tres formaciones de izquierdas ha posibilitado que ese punto de la enmienda presentada por los propios socialistas a una proposición inicial de Elkarrekin Podemos haya sido aprobado por el Parlamento Vasco con 38 votos a favor, 37 en contra y dos blancos.

Se trata de la primera vez que los dos partidos que forman el Gobierno Vasco, PNV y PSE, rompen su unidad de voto en un asunto que no está directamente relacionado con el futuro del autogobierno. Un precedente que habrá que ver si conlleva consecuencias en el devenir del pacto de gobierno entre jeltzales y socialistas. El PSE no ha respaldado ni la moción de EH Bildu ni la proposición no de ley de Elkarrekin Podemos, en las que mostraban su rechazo a los Presupuestos de Rajoy y criticaban que el PNV los apoye, pero los socialistas presentaron una enmienda a la totalidad que se ha votado por puntos y cuyo primer apartado ha recibido los votos favorables de EH Bildu y Elkarrekin Podemos.

El punto aprobado por el Parlamento «rechaza el proyecto de Presupuestos porque consolida la desigualdad» y porque «renuncia a revertir las reformas que han provocado un empobrecimiento de gran parte de la población». También insta a «impulsar medidas que garanticen la calidad en el empleo, el blindaje de los servicios públicos y los derechos sociales y un nuevo modelo económico».