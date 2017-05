López apela al corazón de la militancia al cerrar su campaña en Orio

Patxi López cerrará en Gipuzkoa su campaña de las primarias. La memoria de Juan Priede, el edil del PSE-EE de Orio asesinado por ETA el 21 de marzo de 2002, dos días antes de que el hoy aspirante a liderar el PSOE fuera elegido secretario general del partido en Euskadi en el congreso que se celebró en San Sebastián, es la excusa simbólica para que el exlehendakari haya decidido apelar al corazón de la militancia y cerrar el sábado por la tarde en la localidad costera su campaña como candidato a dirigir el partido. Desde que López dio el paso de presentarse a las primarias, los socialistas vascos han establecido un paralelismo entre los obstáculos que superó para hacerse con el liderazgo del PSE-EE, en aquel cónclave del Kursaal, con el desafío que ha afrontado en las votaciones del domingo. El mismo sábado por la mañana protagonizará también un acto en el Arenal bilbaíno y el viernes hará un cierre previo en el centro de Madrid, en un acto frente al Palacio del Conde Duque.

Mientras el equipo de apoyo a Patxi López prepara la recta final de la campaña, el ambiente que se vive en el entorno del candidato se podría calificar de euforia. Los motivos de ese subidón tienen que ver, entre otras cosas, con la multitud de llamadas y mensajes en redes sociales de militantes que avalaron a Pedro Sánchez o a Susana Díaz y que aseguran ahora que han decidido votar al diputado vasco tras el debate del lunes en la sede de Ferraz entre los tres candidatos.

El día después del encuentro a tres para el entorno de López fue, de hecho, de «satisfacción absoluta» por el papel exhibido por su aspirante. Según fuentes cercanas al candidato, el exlehendakari, al que algunos tildan de ganador de la cita ante el cruce de reproches entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, no hizo nada diferente de lo que lleva haciendo desde que anunció su candidatura, es decir, tratar de dialogar, explicar su proyecto y buscar con uñas y dientes la unidad del partido. Prueba de ello es que López salió tranquilo y relajado del debate, tras el que confesó, con la naturalidad que le caracteriza, un sincero «¡qué a gusto me he quedado!».

En busca del «voto útil»

La candidatura de López busca ahora el voto útil que «salve» al PSOE porque el partido está en una situación «muy delicada» y, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. El propio López explicó ayer que él intentó no estar en esa «melancolía permanente» de lo que se hizo mal y, por contra, poner sobre la mesa qué medidas se adoptan y qué se puede corregir.

En su entorno creen, de hecho, que el resultado de la cita a tres con Susana Díaz y Pedro Sánchez cambia para mejor las expectativas de López y tienen claro que supondrá «muchos más votos que avales». Aseguran que el valor de lo ocurrido en Ferraz no es tanto cuantitativo como cualitativo, porque entienden que el lunes «quedó claro» que Patxi López ya no pierde las primarias, «pase lo que pase». Explican que no es una cuestión de que sea elegido secretario general o no, sino que se ha convertido ya en «un referente» del partido, con un discurso que no tiene que ver con ninguno de los otros dos candidatos, «anclados» en ver quien era «el culpable» de lo mal que lo habían hecho en el pasado. «Perderá las primarias el que quede segundo», sentencian fuentes del equipo del exlehendakari.

«Las primarias ya no las perdemos porque nuestro discurso es constructivo, va más allá de estas votaciones y trata de analizar y abordar los problemas del partido, que, además, los seguirá teniendo el día 22, el 23 y el 24. Esto no se agota en el nombre de uno u otro ganador», insistieron fuentes del equipo de López. Lo que nadie se atreve a apuntar es quién obtendrá mejor resultado si Sánchez o Díaz. Señalan que, en cualquier caso, los porcentajes que les separen podrían ser muy ajustados.

En el PSE aseguraron que tras el encuentro a tres del lunes ven «reforzado» el discurso de Patxi López. Se refieren al mensaje que no deja de repetir, en el sentido de que el domingo lo que está en juego no es sólo el nombre del secretario general, sino «qué vamos a hacer de verdad en este partido». Ayer volvió a recordar que o son «capaces de resolver estas cuestiones y hacerlo bien», o pasan «a la irrelevancia».