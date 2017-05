«Si el PNV cree que hacer país es hacer la gran Bizkaia, tenemos un problema»

Se cumplen dos años de legislatura foral, y a Juan Carlos Cano no le pesa la soledad de ser el único juntero del PP. Es más, pone en valor que, a pesar de su tamaño político, es la formación que «más» influencia ha logrado tener en todo este tiempo. Cano, además, reconoce vislumbrar un grieta entre los socios del Ejecutivo, PNV y PSE, contrariados -a su juicio- en incontables asuntos de gestión y «desencuentros políticos».

-¿Qué balance hace del ecuador de la legislatura foral?

-La anterior legislatura de Bildu fue una parálisis total, así que ahora todo lo que se está haciendo propicia que Gipuzkoa empiece a avanzar. Aunque también es cierto que el PNV no tiene la valentía que debería tener en temas de promoción económica, y está absolutamente enredado en conseguir un incremento de recaudación a través de la subida de impuestos, cuando realmente lo importante es incrementar la base imponible, es decir, que haya más trabajadores que tengan mejores salarios y que haya más empresas que ganen dinero.

-Supongo que la mayoría absoluta de la que goza el Gobierno tampoco les da mucho margen de maniobra a los grupos de la oposición.

-Obviamente, un Gobierno con mayoría absoluta aplica sus Presupuestos y es difícil que en el día a día se desvíe y deje plantear algo que salga de sus planes. Por cierto, es curioso que los que criticaban que Rajoy no se ponía al teléfono ahora estén actuando absolutamente igual. Pero nosotros, con nuestra posición y tamaño político, hemos conseguido liderar la cantidad de enmiendas aprobadas por el Ejecutivo en las Cuentas, así como las mociones en los debates de política general. Yo estoy satisfecho.

-Usted, como único juntero del PP, ¿se siente en desventaja o tiene más dificultades que el resto de grupos para poder influir?

-Es cierto que me encantaría tener una capacidad de influencia mayor, pero la realidad electoral es la que es. Aún así, es curioso que siendo uno de 51 hemos sido el grupo que más enmiendas a los Presupuestos ha colocado. No digo que el resto sean pájaros y flores, pero todas las iniciativas de EH Bildu y Podemos, que van de la mano, han sido tumbadas, todas.

-En estos dos años, ¿cuál ha sido la mayor aportación del PP?

-Como oposición, uno se puede dedicar a decir que todo está mal. Pero el PP tomó una decisión, y es decir que los proyectos que se están haciendo van bien, controlar su gestión y colaborar en completar los proyectos. Además, es importante que desde un punto de vista de oposición 'obliguemos' a pensar en futuro al Gobierno.

-¿Cuáles cree que son los retos principales a los que se tiene que enfrentar Gipuzkoa en lo que resta de legislatura?

-El reto fundamental es dar solución a la demografía negativa que tenemos. 'Negativa' me refiero en términos económicos. Hoy las parejas en edad de tener hijos tienen muy pocos, y probablemente somos una de las sociedades más envejecidas y con menos nacimientos de Europa. Recientemente salió una estadística que decía que para el 2025 el País Vasco va a perder 100.000 habitantes, con todo lo que eso conlleva. Es decir, que nuestra capacidad de generar riqueza se ve coartada y, además, vamos a necesitar mayores recursos para gestionar los problemas de nuestros mayores. En estos momentos se están generando plazas residenciales para mayores a una velocidad menor del crecimiento del segmento que las necesita. Y eso es preocupante. Para mí, como foralista que soy, también me parece clave modificar la Ley de Aportaciones, porque es una injusticia. Gipuzkoa y Álava son los paganos de esta definición, y me preocupa que Markel Olano haya perdido esa función de defensa de los intereses guipuzcoanos.

-¿A qué se refiere?

-Cuando fue requerido para explicar el por qué del retraso en la solución a la Ley de Aportaciones dijo que para él lo prioritario era la visión de país. Y eso es preocupante, porque si el PNV entiende que hacer país es hacer la gran Bizkaia tenemos un verdadero problema.

-Usted también ha sido muy crítico con la deuda del consorcio de residuos.

-No tanto con la construcción de la planta de valorización, que apoyamos, sino con la gestión de la crisis de los residuos hasta que se construya la planta. No entendemos por qué mandamos a Cantabria o Navarra los residuos y no resolvemos el problema en el País Vasco. Es que no ha habido ni el más mínimo debate, y cuando hemos intentado hacerlo hemos tenido la callada por respuesta.

-¿Qué cree que se debería de hacer con aquellos que dejaron la deuda?

-Yo entiendo que una deuda de más de 70 millones de euros para no hacer nada exige buscar responsabilidades políticas y judiciales si las hubiera. Sin embargo, el PNV, hasta este momento, se ha negado. Así que creo que es necesario que haya una comisión de investigación en sede parlamentaria y que los servicios jurídicos de la Diputación trabajen la factibilidad de llevar el tema por vías judiciales.

-Parece que estamos ante la legislatura de los proyectos y no tanto de debates ideológicos. ¿Cree que ha habido algún cambio de actitud en el PNV por su acuerdo de Gobierno con el PSE?

-Yo estoy convencido de que el PNV está incómodo en la situación actual. En estos momentos la gestión la está solucionando con el PSE, aquí y en el Gobierno Vasco. Y, por otra vertiente, va de la mano de Bildu en temas de presos y de secesión. Pero el PNV tiene que decidir, porque va a ser difícil que mantenga las dos formas de ver la política.

-¿Considera que la relación entre los socios del Gobierno está siendo estable?

-Hay temas que los tienen pactados, pero otros han provocado crisis importantes, como la que se montó con Chillida Leku, la constitución de una comisión de investigación por el tema de residuos o hasta el nombre entre 'metro' y topo' en Donostialdea, y esto son solo temas de gestión. En temas políticos hemos visto desencuentros por la visita de Artur Mas a Donostia, la visita de Markel Olano a Cataluña o el tema de los referéndums municipales... En fin, pues están incómodos.

-En cualquier caso, supongo que estará satisfecho con la resolución del Cupo y el acuerdo en los Presupuestos de Rajoy, porque el acuerdo PNV-PP ha logrado en Madrid varias partidas que favorecen a Gipuzkoa.

-La ciudadanía nos exige pactos. Del mismo modo que el PNV está vendiendo que ha conseguido de Rajoy determinadas cuestiones, que yo estoy encantado, también nosotros conseguimos cosas en los presupuestos guipuzcoanos y vascos. Eso es lo importante, que aunque tengamos nuestro proyecto personal entendamos que tenemos que administrar a los ciudadanos de la mejor forma posible.