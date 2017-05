Tras el otro burladero

. A través del monitor de televisión, el escenario del debate de los candidatos a las primarias del PSOE parecía el «burladero» de una plaza de toros. Ese fue el primer comentario de los socialistas vascos Eneko Andueza, Javier Lasarte y Odón Elorza, -por orden de llegada a la cita con DV-, al ver la primera imagen de Patxi López, Susana Díaz y Pedro Sánchez en la sala Ramón Rubial de la sede de Ferraz, el lugar elegido por la gestora socialista para celebrar el esperado debate con los tres candidatos a dirigir el partido. «Son esas cosas que tiene la gestora», «mucho no se han estirado con el decorado» o «si parece el atrezzo de aquellos concursos de preguntas y respuestas de los años 60», deslizaron, en tono jocoso, el parlamentario vasco y los dos diputados en Madrid, mientras se disponían a tomar notas en su condición de espectadores invitados en la redacción de este periódico.

Odón Elorza, que lleva rodados cientos de kilómetros desde el pasado octubre para participar en más de 60 actos con la plataforma de apoyo a Pedro Sánchez, fue el primero en sacar bolígrafo y cuaderno para recoger con detalle las frases de los aspirantes. El exalcalde donostiarra, auténtico 'forofo' del político madrileño, es de esos socialistas que acostumbra a analizar al detalle los debates y si es necesario se los ve varias veces, como ya hizo cuando Sánchez debatió con Rajoy y los demás candidatos en las generales de 2015 y 2016. Quizá repita visionado.

El eibarrés Eneko Andueza, que también ha seguido muy de cerca la campaña de López en Euskadi, al que apoya de manera incondicional, tomó notas en un block mientras también escribía o retuiteaba algún que otro comentario en las redes sociales.

Odón Elorza Diputado del PSE por Gipuzkoa Eneko Andueza Parlamentario vasco Javier Lasarte Diputado del PSE por Araba «Pedro Sánchez ha hecho una exposición didáctica y valiente, y ha demostrado coherencia y credibilidad» «A partir de hoy Patxi López gana enteros como candidato a la secretaría general del PSOE» «En el debate se ha visto, claramente, que la moneda va a caer de cara o de cruz, pero en ningún caso de canto»

Javier Lasarte, que lidera en Euskadi el equipo de apoyo a la candidata andaluza -tan solo consiguió 96 avales entre la militancia vasca-, llegó preparado con sus folios en blanco, para poder recoger lo más destacado de las intervenciones de la candidata andaluza. El diputado alavés avisó, antes de empezar, que seguramente tendría que atender el teléfono durante el debate porque tenía que ultimar los detalles de la visita, mañana, de Susana Díaz a Euskadi. Así fue, entre receso y receso cerró la comida que mantendrá la candidata socialista con la militancia en un hotel de Vitoria.

Demasiado correctos. Los tres socialistas invitados a ver el debate estuvieron comedidos. Ninguno se quiso perder ni un detalle de lo que se estaba emitiendo a través de internet, gracias a la señal ofrecida por el PSOE. No vibraron especialmente ni se alteraron por los ataques que, sobre todo, se dedicaron Sánchez y Díaz sobre los cambios de opinión del madrileño en cuestiones centrales como criticó la andaluza, o la ausencia de programa que el exlíder del PSOE afeó a la presidenta de Andalucía. Ni siquiera se alteraron cuando Patxi López volvió a explicar los «para qué» del pacto con el PP que le ayudó a llegar a la Lehendakaritza en 2012.

Primeras impresiones

No fue hasta el receso de cinco minutos, clavados, que brindó la moderadora Carmen del Riego, cuando los tres 'comentaristas' comenzaron a explicar sus impresiones. Era de esperar que para cada uno su candidato fuera «el mejor». Andueza confesó que no tenía dudas de que López «iba a hacer un buen debate». Tildó sus intervenciones de «francamente brillantes» que marcaban la diferencia entre el exlehendakari y los otros dos aspirantes. También destacó el tono conciliador porque no se estaba dedicando a lanzar reproches a los contrincantes. El parlamentario vasco citó que, en la primera parte de la cita dialéctica, la frase más repetida por los otros candidatos había sido: «Estoy de acuerdo contigo Patxi, comparto contigo, Patxi», un detalle que para Andueza le situaba en una posición diferenciada con Sánchez y Díaz. «Hacía mucho tiempo que no veía un debate con tanta diferencia entre un aspirante y otro», remachó el político eibarrés.

Para Javier Lasarte el debate se estaba polarizando «claramente» entre Susana y Pedro. Calificó la intervención de la candidata de «firme, convincente, coherente en los mensajes y con ideas muy claras». Le gustó su lenguaje cálido centrado en las ideas fuerza. El socialista alavés fue el único que lanzó algún reproche a sus compañeros del partido en Euskadi cuando se refirió a que López había «perdido los nervios» al final del primer bloque. «Ha intentado sacar la cabeza, pero se ha visto ninguneado y se ha llegado a enfadar», describió. Andueza relativizó la actitud del exlehendakari con un «ya sabéis cómo es Patxi».

A Elorza no le pareció que se estuvieran escuchando muchos reproches. «Los precisos», a su juicio, para «intentar clarificar» las posiciones fundamentalmente de Pedro Sánchez y Susana Díaz. «Es un debate muy interesante que está muy preparado y que responde a las estrategias de cada uno de los candidatos», apuntó. Para el diputado por Gipuzkoa los tres estuvieron en su papel y no le pareció mal que hubiera «interrupciones y pasión», porque son propias de estos formatos. Quitó importancia a que el exlíder del PSOE no mirara a Susana Díaz en ningún momento, ni siquiera cuando se refería a ella. «No me he fijado. El mira a los espectadores», disculpó a Sánchez.

El debate siguió y tras dos horas de escucha, la valoración final fue positiva en los tres casos. Andueza vio en López un candidato «muy sólido, muy solvente y con las ideas muy claras», que expuso proyectos sin utilizar, «en absoluto», reproches a los otros dos que, a su juicio, sí demostraron «actitudes del pasado». Aseguró que López no había hecho, en ningún momento, lo que describió como «revisionismo revanchista» de lo que ocurrió en el comité federal del 1 de octubre. Habló incluso de un antes y un después del debate para López. «A partir de hoy gana enteros como candidato a la secretaria general del PSOE», remarcó convencido de que aún está a tiempo de sumar votos. «Si los militantes votan desde la racionalidad y no desde las tripas, tengo claro que el próximo secretario general será López», fijó.

En opinión de Lasarte, Díaz demostró «templanza e inteligencia en el desarrollo de sus argumentos» para lograr «un PSOE reconocible y transformador con el que llegar al conjunto de los españoles». Su valoración la resumió en la frase: «Se ha visto que la moneda va a caer de cara o de cruz, pero en ningún caso de canto», dijo en referencia a López.

Elorza tenía más que clara su valoración de Pedro Sánchez. A su juicio, fue «una exposición didáctica, valiente», demostró «coherencia y credibilidad» y estableció «las claves para recuperar los votos que ha perdido el PSOE». Su candidato hizo, a su juicio, «pedagogía sobre cómo fortalecer la democracia interna y cómo ganar a la derecha con propuestas alternativas».

Los tres invitados solo coincidieron en su preocupación por la unidad del partido, en que el domingo acudirán a votar «muchísimos socialistas, con mucha ilusión», y en que el debate de ayer era de interés no solo para los 200.000 militantes sino para el grueso de 5,5 millones de votantes porque también está en juego «el futuro de este país».