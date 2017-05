La pugna interna en el PSOE introduce un punto de incertidumbre en la política vasca

Diversas voces han proclamado en los últimos años que el tradicional bipartidismo de la política española ha muerto, aunque ese anuncio aún choca con la realidad de que el devenir de PP y PSOE sigue marcando la actualidad política. La pugna interna que mantienen abierta los socialistas, con las primarias del próximo domingo, para elegir nuevo secretario general, también ha introducido un punto de incertidumbre en la política vasca, ya que el PSE cogobierna junto al PNV en las principales instituciones de Euskadi. Un pacto de gobernabilidad para toda la legislatura que parece blindado ante lo que pueda ocurrir en el PSOE en los próximos meses, aunque el camino que tomen los socialistas en el futuro tendrá su repercusión en la política vasca. Sobre todo, porque puede modificar la posición de fuerza que ha demostrado tener el PNV.

Fuentes del EBB apuntan a que el PNV «ha aprovechado su oportunidad» en la reciente negociación de los Presupuestos del Estado «porque sabemos que nuestros cinco diputados son decisivos en estos momentos, pero no sabemos qué ocurrirá» después de mayo, cuando el PSOE haya renovado su Secretaría General. A priori, y por las posiciones que están manteniendo públicamente los candidatos a las primarias socialistas, si Pedro Sánchez se impone, todo apunta a que su partido mantendrá una postura de confrontación con el PP «que dejaría a los cinco diputados del PNV en una situación similar a la actual, siendo decisivos para decantar muchas votaciones», destacan desde el EBB. Esta posición, de entrada, no sería mala para el partido jeltzale, que podría aprovechar su peso en Madrid para buscar nuevos acuerdos con el Gobierno en cuestiones como el autogobierno o la normalización.

El presidente Rajoy y el lehendakari, Iñigo Urkullu, retomarán su relación institucional próximamente con una reunión oficial que se ha demorado durante tres años, lo que puede apuntalar la nueva sintonía esbozada en los últimos meses. Y no hay que olvidar que, una vez que se aprueben los Presupuestos de 2017, en septiembre se empezarán a negociar los del año que viene, por lo que el PNV podría volver a tener un papel protagonista en el Congreso.

Una victoria de Sánchez en las primarias del PSOE despejaría bastante las dudas, pero más incógnitas surgen a la hora de valorar la posición que podrían adoptar los otros dos candidatos, Susana Díaz y Patxi López, respecto al Gobierno del PP. En el PNV entienden que ambos dirigentes socialistas podrían ser más proclives a llegar a acuerdos puntuales con el PP, lo que en principio disminuiría el margen de influencia del grupo jeltzale. Aunque en el EBB tampoco quieren hacer cábalas sobre lo que podría pasar y se limitan a subrayar su «respeto absoluto» por el proceso interno del PSOE.

Los dirigentes del PNV no tienen una relación fluida ni con Susana Díaz ni con Pedro Sánchez, por lo que reconocen que sería una «incógnita» la posición que los dos grandes favoritos a ganar las primarias -el exlehendakari Patxi López parte con menos opciones- mantendrían respecto a Euskadi. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, llegó a tener una relación de cordialidad con Sánchez en su primera etapa como secretario general, pero se perdió tras la investidura fallida del líder socialista. Hoy por hoy, la relación es inexistente.

Tranquilidad en el Ejecutivo

En el seno del Gobierno de coalición PNV-PSE, mientras, esta pugna interna que deben dirimir los socialistas no quita el sueño a los consejeros, que consideran que el pacto de gobierno está a salvo de cualquier situación que pudiera producirse. «A no ser que ocurriera algo totalmente inesperado, como que de estas primarias se derivara una escisión en el PSOE, no pensamos que vaya a afectar en absoluto», apunta una fuente del Ejecutivo de Urkullu. Los cimientos del pacto, por tanto, parecen apuntalados pase lo que pase en las primarias.

Desde Lehendakaritza destacan también que los dos socios de gobierno han superado sin problemas la tensión que se podía derivar del apoyo del PNV a los Presupuestos de Rajoy, ante los que los socialistas se oponen. «El lehendakari ha informado puntualmente del estado de las negociaciones a todos los consejeros y no ha habido ningún problema. Ni a nivel político, porque Idoia Mendia se ha posicionado en contra de las cuentas pero no ha criticado al PNV; ni a nivel interno del Ejecutivo, donde ningún consejero socialista ha censurado el acuerdo».