Podemos Euskadi pedirá en el Congreso que el cálculo del Cupo sea «transparente»

Podemos Euskadi registrará esta semana en las Juntas Generales de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia, en el Parlamento Vasco y en el Congreso de los Diputados, iniciativas parlamentarias que, como mejor defensa del Concierto Económico vasco, plantean que el cálculo del Cupo "debe ser transparente".

En rueda de prensa en San Sebastián, la secretaria general de Podemos Euskadi y diputada de Unidos Podemos, Nagua Alba, acompañada del parlamentario de Elkarrekin Podemos Julen Bollaín y de los portavoces de Podemos las Juntas Generales de los tres territorios históricos Neskutz Rodríguez, Juantxo Iturria y Arantxa Abecia, ha dado cuenta de esta iniciativa.

Alba ha señalado que como "convencidos defensores" del sistema de Concierto y del Cupo, que van a "seguir defendiendo", ha destacado que el mismo es "uno de los pilares" del autogobierno de Euskadi y "un derecho de la ciudadanía vasca".

Además, ha subrayado que las "formas de hacer esta negociación del Cupo entre PNV y el PP no son aceptables en una democracia en el año 2017". A su juicio, han sido "partidistas" y el Cupo "se ha utilizado como moneda de cambio para negociar otras cosas".

La diputada de Podemos lo ha considerado "inaceptable" y "fuera de lugar" y ha sostenido que, en un momento en el que la ciudadanía demanda "transparencia absoluta" y que "quiere tener la certeza de que la gestión que se haga sobre el dinero que es de todos, debe ser impecable".

Por ello, ha pedido que esa "transparencia se haga extensiva también a lo que respecta al Cupo", porque "defender el autogobierno de verdad, sin juegos, ni medias tintas, en la actualidad significa hacerlo siendo absolutamente transparentes y dando hasta el último detalle del cálculo del Cupo", ya que no hacerlo supone "seguir anclado en malas prácticas, en prácticas del pasado que socavan la credibilidad y la legitimidad de un derecho que es de todos los vascos y vascas".

Alba ha incidido en que "en la forma en que se ha sometido un derecho de todos a una negociación con intereses partidistas entre un Gobierno corrupto y un partido oportunista, debilita la fortaleza y el respaldo de nuestro autogobierno". En este sentido, les ha instado a que "corrijan" y acometan un "proceso de transparencia y rendición de cuentas".

Por su parte, Bollaín ha señalado que "el catedrático de Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) Ignacio Zubiri explicaba la falta de transparencia que ha existido en el cálculo del Cupo". Además, ha sostenido que es "necesario desglosar partida por partida, concepto por concepto, competencia por competencia no transferida, ajuste por ajuste fiscal, la cuenta de cada hacienda de cada territorio año a año".

El parlamentario vasco ha reconocido que se trata de "un cálculo muy complejo" pero, no obstante, ha sostenido que "ello no puede ser excusa para que no se haga público hasta el último detalle de cómo se ha llegado a esas cifras" y ha advertido de que "no hacerlo es dar alas a quienes no creen en el autogobierno y extienden sombras de dudas sobre él".

Asimismo, ha opinado que sería "un error político de enormes proporciones que quienes han gestionado hasta ahora con opacidad un derecho, el autogobierno, que es de todos los vascos, nos niegue ahora también a la ciudadanía el detalle de conocer esas negociaciones". "No es su dinero, es el de todos los vascos y vascas y debe ser gestionado con la máxima transparencia", ha apuntado.

Además, ha indicado que el PNV y el PP tendrán la oportunidad de explicar este miércoles, cuando ratifiquen su acuerdo en la Comisión mixta, "si van a atender esta petición de transparencia o si, por el contrario, van a seguir con su política de opacidad y van a negarse a rendir cuentas, socavando con estas malas prácticas nuestro autogobierno, el sistema de Concierto y los derechos de todos los vascos".

Reforma fiscal

Preguntados sobre la reforma fiscal en la que trabajan Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales, el parlamentario de Podemos Euskadi ha señalado que "hay que tener cuidado con ello", pero "todavía es pronto" para hablar sobre ello porque "las propuestas no están todavía encima de la mesa".

Según ha indicado, Podemos Euskadi ya ha registrado una iniciativa en el Parlamento vasco preguntando al consejero vasco de Hacienda, Pedro María Azpiazu, si va a defender en la mesa de negociación con las haciendas forales que "hay que subir la presión fiscal en el Impuesto de Sociedades, como está haciendo", o si va a defender "una reforma fiscal integral" o cree que "con unos retoques bastaría".