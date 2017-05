La oposición advierte a Iturbe de que EiTB «va en caída libre» por la «mala gestión»

Los partidos de la oposición, con especial contundencia EH Bildu y Elkarrekin Podemos, han advertido a la directora de EiTB que la radioletelevisión vasca «está perdiendo el apoyo de la sociedad vasca» debido, criticaron, a la «mala gestión» del ente. Maite Iturbe ha comparecido en comisión en el Parlamento vasco a petición propia para dar cuenta balance del contrato programa en 2016.

La responsable del ente público ha destacado el cumplimiento de los objetivos previstos, en cuestiones como el «liderazgo» de los informativos -amenazado por Telecinco-, el impulso del euskera y la cultura vasca o el compromiso con la paz y la convivencia, entre otros. A pesar de que, según ha matizado Iturbe, las inversiones «han estado por debajo de las necesidades y nos han creado debilidad». Según ha añadido, ahora bien, «hemos terminado el ejercicio sin déficit». El contrato programa tiene fijado un presupuesto para 2016-2019 de 473,1 millones de euros. En el presente ejercicio es de 134,2 millones, la mitad del presupuesto anual de la consejería de cultura.

Desde la oposición se ha acusado a la directora de EiTB de caer en la «autocomplacencia», frente a las audiencias que, según recuerdan, «demuestran que se está yendo en caída libre». En los últimos cuatro años, ETB-2 ha bajado 2,3 puntos porcentuales, pasando del 9,6% al 7,3. Mientras que ETB-1 ha perdido un O,2%. Captaba un 2,1% y en 2016, un 1,9.

«Modelo de la televisión valenciana»

Desde EH Bildu y Podemos han cargado, por un lado contra el contrato programa y, por otro, contra la «mala gestión» de la radiotelevisión pública que, subrayaron, «aboca a la precariedad». Han advertido de que «la sociedad vasca no se identifica con EiTB», aunque «intente imitar programas de cadenas generalistas». «Su modelo no es Finlandia, sino más bien la televisión valenciana», le ha reprochado la parlamentaria de Podemos Eukene Arana. «Con un presupuesto más que suficiente no han conseguido subir las audiencias ni ofrecernos un modelo de televisión pública», ha agregado.

Desde la izquierda abertzale han defendido la necesidad de reformar el contrato programa al considerar que el actual ha supuesto «una huida hacia delante» que «no mejora los contenidos» ni frena los «malos resultados». «Estamos en un momento en el que hay que ir con luces largas y esta dirección va a la deriva», ha lamentado Unai Urruzuno.

También desde el PP, Nerea Llanos ha puesto en entredicho el sistema de valoración del cumplimiento del contrato programa -se basa en las horas de emisión de los distintos contenidos-. Asimismo, ha criticado que EiTB «no cumpla con el compromiso adquirido en materia de paz y convivencia». «¿Qué tiene que ver con este tema el proceso independentista de Cataluña y el 9-N? Las noticias sobre las víctimas de ETA supusieron un 13% del contenido global de este apartado. Por debajo de las del franquismo o la memoria histórica», ha denunciado.