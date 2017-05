Compromís rechaza el Cupo vasco y pide «un modelo con los mismos derechos»

«'No es de recibo' que los españoles, vivan donde vivan, no tengan los mismos derechos y por eso Compromís rechaza el Cupo vasco y está ya peleando por un modelo de financiación autonómica que «valga para todos», explica el portavoz de la coalición valenciana en el Congreso, Joan Baldoví. En una entrevista, Baldoví advierte de que Compromís podría plantearse votar en contra de la ley del Cupo cuando llegue al Congreso al no entender en base «a qué criterios» los vascos tienen ese derecho y no los murcianos o los andaluces. «Nosotros también tuvimos fueros y los perdimos por justo derecho de conquista», recuerda Baldoví, insistiendo en que todos los ciudadanos deberían tener «lo mismo».

Ante la desigualdad que, en su opinión, generan los conciertos vasco y navarro, Compromís se ha puesto en marcha para llegar a una propuesta capaz de «generar consensos» en torno a esta idea de igualdad para todos los ciudadanos en servicios y prestaciones.

Y para conseguirlo, cuenta que está hablando con dirigentes de otras comunidades autónomas sobre la base de crear un sistema de financiación que «haga posible» que un gaditano, turolense, castellano o valenciano «tenga los mismos derechos» sin tener en cuenta su lugar de residencia.

De los Presupuestos del Estado, que están en plena tramitación parlamentaria, Baldoví afirma con rotundidad que «de manera unánime» decidieron no avalarlos, pero sí reconoce que hubo «voces en Valencia», incluso la suya propia, que llegaron a tener la «tentación» de entrar en el juego de la negociación.

Pensaban que con los cuatro diputados de Compromís «probablemente hubieran podido hacer 'otras cosas'». Sin embargo, este pensamiento les duró lo que tardaron en constatar que el PP «seguían negociando los Presupuestos teniendo en cuenta, criterios como la 'procedencia geográfica' de un ministro».