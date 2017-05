Cuando a Lore le llamaban Flora

«Yo mamé desde niña el euskera y las ganas de luchar por lo que creía justo. Ese es el ambiente que se respiró en mi casa. Los hombres se marchaban a la guerra y las mujeres tenían que sacar a sus familias adelante». Lore Oñederra guarda recuerdos imborrables de aquellos años. Ahora, a punto de cumplir los 90, sonríe y siente cierto pudor al relatar sus vivencias: «Es que yo no he hecho nada tan importante como para salir en un periódico». Pero Lore Oñederra, como otras mujeres de su generación, fue una luchadora, un ejemplo de entrega y dignidad, que en condiciones durísimas tuvo que hacer frente primero a la guerra y posteriormente al periodo oscuro de la posguerra y el exilio.

A Lore -cuñada del histórico jeltzale Gerardo Bujanda- no le gusta que le llamen 'heroína', aunque sí está orgullosa de lo que hizo. Y lo volvería a hacer. Fue una adelantada a su tiempo y formó parte de Emakume Abertzale Batza (EAB), la primera organización femenina de signo nacionalista, que nació al calor del PNV.

Cuando echa la vista atrás, Lore se queda pensativa. Le vienen multitud de recuerdos a la cabeza. «Yo tuve prohibido hasta mi nombre. Soy Nicole Lore, pero me llamaban Flora. Desde siempre sufrí la terrible persecución al euskera. En casa lo hablábamos, pero en la calle era imposible. Todo lo hacíamos a escondidas. Era así». Se crió en el seno del partido nacionalista. Recuerda cómo en plena dictadura se vivía con temor a la represión. «Pero no dejamos de hacer nada. Lo hacíamos con cuidado».

«Estuve incomunicada un mes en la cárcel de Martutene. Yo tenía 23 años. Fue muy duro»



«En mi casa se hacían reuniones clandestinas. Yo cocinaba macarrones para todos»

La conversación con Lore tiene lugar en su casa. Ella está tranquila, acompañada por uno de sus hijos. «Tengo muy buena salud, que es lo importante», asegura. Pero además de sentirse fuerte, tiene una memoria envidiable. Recuerda hasta los más pequeños detalles. Una mujer fuerte que ha vivido en su piel los hechos que han marcado las últimas décadas del nacionalismo vasco.

Nació en Deba, pero desde joven ha residido en San Sebastián. Vive en un piso de la Parte Vieja con vistas al Ayuntamiento y al muelle donostiarra. Una casa cuyas paredes esconden muchos secretos. Porque en ese confortable salón se celebraron muchas reuniones de la organización de mujeres. «Aquí hacíamos reuniones pero a escondidas, claro. También se congregaban en torno a esta mesa gentes del Euskadi Buru Batzar, como Juan de Ajuriaguerra, los hermanos Lekuona, los curas, Patxi Altuna... Y otros más revolucionarios. Yo cocinaba para todos, macarrones o lo que hubiera en casa. Esta labor no la hacíamos solo nosotros, también colaboraba más gente». Pero Lore cuenta que no llegó a la organización de mujeres hasta que no estuvo casada y con hijos. Entró gracias a unos amigos para ocupar el hueco que dejaba otra luchadora, Elixabete Maiztegi.

-¿Qué hacían? ¿Cuál era su tarea?

-Intentamos ayudar en todo lo que podíamos. Impulsamos las ikastolas -entonces prohibidas-, sobre todo para que no se perdiera nuestro idioma. También ayudábamos a los que estaban en la cárcel. De Venezuela nos enviaban dinero y con ese dinero comprábamos comida y se la llevábamos a los presos. Incluso alguna vez, en verano, les sorprendíamos con algo especial, como langosta. A los que tuvieron que escapar también les ofrecíamos alojamiento.

Lore y aquellas mujeres sufrieron persecución, multas, torturas, prisión y hasta la muerte. Ella misma estuvo en la cárcel. Algo muy duro. Era el año 1951, Lore participó en una de las huelgas contra el régimen y fue encarcelada en Martutene. Entonces trabajaba en Ramón Vizcaíno y le detuvieron en la oficina junto a a una amiga suya, Carmen Goñi. «Estuve incomunicada más de un mes, desde el 19 de mayo hasta mediados de junio. Sola en una celda. Con 23 años. Hacía mucho frío. Estábamos en una dictadura y los castigos eran muy duros. Luego las cosas fueron a mejor y las monjas que nos custodiaban nos dejaron dormir en la enfermería», relata. Y en algún momento también vio la luz porque «hubo algún guardia de la armada que se portó bien con nosotras. No hay duda de que en todas partes hay gente buena», confiesa. Cuando Lore y su amiga Carmen salieron de la cárcel les revisaron el bolso. Ella llevaba una ikurriña, y a la policía no le gustó. «No sé de dónde ha salido eso, les dije. ¡Es que no podíamos decir nada!».

Su novio, Joxean Barandiaran, también estuvo encarcelado. Al año siguiente, en 1952, se casaron y tuvieron cinco hijos. Unos hijos que también sufrieron castigos y humillaciones por ir a la ikastola. Incluso con una familia ya formada, Lore siguió trabajando en la clandestinidad. Y reconoce que, en muchas ocasiones, pasaron miedo, mucho miedo.

-¿Sufrieron muchos castigos?

-Muchos. Y además teníamos que soportar que la gente hablara a nuestras espaldas. Como cuando unos primos condenados a pena de muerte en Burgos, que salieron en libertad, vinieron a vivir con nosotros. Era el año 1949. La policía venía con intención de detenerles y algunos vecinos decían 'si vienen por algo será'.

En este momento de la conversación, Lore sonríe al recordar, entre bromas, que ella tenía un don para «calar» a los policías, aunque fueran de paisano. «Por ejemplo, a Melitón Manzanas se le notaba de lejos. A algunos les conocíamos. Un día ocurrió que fueron a detener al ingeniero Koldo Rotaetxe en El Antiguo, y coincidió que yo estaba en la entrada, y cuando me preguntaron por él, dije que no estaba. Me di cuenta a qué venían. Fui rápidamente a avisarle...».

Con la llegada de la democracia, Lore y su familia pudieron abandonar por fin la clandestinidad. Se afilió al PNV en el año 1976, cuando el partido fue legalizado. Pero, como ella dice, «luego llegaron los enfrentamientos con otros, con los de Herri Batasuna. ¿Cómo nos podían decir que éramos españolistas y que no hacíamos nada por el país, después de tantos años de lucha?», se lamenta. Ella y otras muchas hicieron posible que no se apagara la llama del euskera y fueron un apoyo fundamental al desarrollo del feminismo en un tiempo en que «las mujeres debían estar en casa».