Patxi López dice que no retirará su candidatura para la que reclama el «voto útil»

El aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha anunciado este viernes que no retirará su candidatura a las primarias del PSOE, "como piden algunos", al tiempo que ha reclamado para sí el "voto útil" con el fin de "salvar" al PSOE y convertirlo en un partido "ganador.

López ha hecho esta reflexión en un acto con militantes de su partido que ha celebrado este viernes por la tarde en la casa del pueblo de Eibar, donde ha estado arropado por distintos dirigentes socialistas vascos, como el secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa y consejero autonómico, Iñaki Arriola, entre otros.

Durante su intervención, el exlehendakari ha asegurado que su candidatura es ahora "más necesaria que nunca" porque "no pretende armar bloques sino unirlos" pues, en su opinión, "todos los socialistas caben en el PSOE".

Ha insistido en la necesidad de que todos los militantes caminen "juntos" porque "la división es suicida" y si siguen divididos "dará igual quien gane las primarias".

Ha explicado que no puede retirarse de las primarias "como quieren algunos", porque él no aspira a la Secretaría General "por ambición de poder". "Si me retiro, ¿dónde estaría el espacio de esos miles de militantes que ven cómo se les está convocando para el enfrentamiento y no quieren eso sino todo lo contrario?", se ha preguntado.

"Si lo vemos, unos quieren el voto útil hacia Pedro Sánchez para ver cómo se cargan a Susana Díaz y otros quieren el voto útil a Susana para ver cómo se cargan a Pedro. Yo pido el voto útil no para cargarme a Pedro ni a Susana, sino para salvar al PSOE que es el único voto útil", ha recalcado.

Por este motivo, el aspirante vasco se ha mostrado confiado en que se produzca una "reacción" de los militantes socialistas para "impedir el choque de trenes".

Ha lamentado también que la recogida de avales para las primarias se haya convertido en una "nueva guerra" entre socialistas, en la que, según ha dicho, se ha jugado "a la caza del militante" lo que "ha aumentado la crispación y la división".

"¿De verdad esto es lo que queremos? ¿Armar ejércitos para pasarnos a cuchillo unos a otros?", se ha interrogado el aspirante, antes de recordar lo que está sucediendo en Europa con otros partidos de tendencia socialista que están pasando a la "irrelevancia" y a la "desaparición" por estar "divididos".

Ha destacado la necesidad de arbitrar los "mecanismos" necesarios para que no se produzca "nunca más el enfrentamiento entre socialistas, porque la división es suicida en el partido", ha subrayado.

"Lo importante, no es quien gane las primarias, es qué vamos a hacer al día siguiente", ha dicho, antes de desvelar que si el ganador es él, lo primero que hará será llamar a los otros candidatos para "ver cómo sumar de verdad e integrar sensibilidades".

Por el contrario, si es derrotado, llamará al vencedor para ponerse a su "disposición", con la intención de "integrar de verdad" a todas las sensibilidades del partido.