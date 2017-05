El Gobierno Vasco critica el recurso contra la ley de abusos policiales por ser una «excusa» para «no reconocer» a esta tipología de víctimas

El secretario de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha comparecido este viernes en San Sebastián para valorar el recurso del Gobierno central a la ley de víctimas policiales. A su juicio, este posicionamiento del Ejecutivo de Rajoy no es más que una "excusa" para "no reconocer" a esta tipología de víctimas. "El recurso está construido sobre pretextos y no sobre argumentos jurídicos", ha denunciado.

Fernández, que ha reconocido que el gabinete de Urkullu no tiene aún en sus manos el recurso elevado al Tribunal Constitucional, ha valorado "lo poco" que conoce después de que este periódico publicase las bases de dicho recurso. La mayor parte de la demanda se centra en desmontar la comisión de valoración que, según la ley vasca, debe encargarse de determinar qué víctimas tienen derecho a ser reparadas. En este sentido, Fernández ha manifestado que la normativa "no atribuye a la comisión de valoración ninguna competencia que invada la función de jueces o tribunales, sino que excluye expresamente esta posibilidad". Además, ha declarado que si las víctimas "solo dependieran de los jueces, muchas de ellas no serían reparadas, porque muchos casos se quedan sin resolver".

En cualquier caso, desde el Gobierno Vasco han hecho hincapié en que defenderán ante el Tribunal Constitucional la seguridad jurídica y la constitucionalidad de esta norma que fue aprobada en el Parlamento autonómico en julio de 2016 con los votos del PNV y PSE-EE, la abstención de EH Bildu, que la consideró insuficiente, y la oposición de PP y UPyD.

El secretario de Paz y Convivencia, en esta misma línea, ha dicho que el reconocimiento de las víctimas de violaciones de derechos humanos es "una carrera de fondo", y que el Ejecutivo autónomo no se siente "en un callejón sin salida". "Nos costará más o menos, sabemos que es un proceso largo, pero el camino es irreversible", ha enfatizado. Fernández, además, ha querido mandar un mensaje directo a las víctimas de abusos policiales: "Las víctimas deben saber que tienen ya el reconocimiento moral y explícito de la sociedad vasca y de sus instituciones; deben saber que seguimos trabajando para que ese reconocimiento tenga también un reflejo legal".

Después de asegurar que la ley "está en vigor" porque "solo se han suspendido una serie de cláusulas", Fernández ha manifestado que el Gobierno Vasco está "a favor de la corriente que defiende los derechos humanos y las víctimas en todo el mundo". Por el contrario, ha criticado que quienes están "atacando" esta ley están "contra la corriente en favor de los derechos humanos".