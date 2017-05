El lehendakari se felicita del desarme de ETA ante la diáspora vasca

Hacía cuatro años que no ocurría y, quizá por ello, el lehendakari no ahorró en elogios hacia la comunidad vasca residente en Bruselas y Bélgica. «Reitero mis palabras de reconocimiento y agradecimiento por vuestra hospitalidad y contribución. Europa es clave para Euskadi. Sois nuestros anfitriones, nuestros representantes y embajadores. Siempre nos sentimos bien recibidos». Unos agradecimientos que no quedaron en una mera apostilla al inicio de su intervención, sino que se repitieron varias veces jalonados en un breve discurso de diez minutos que sirvió de anticipo al aperitivo ofrecido en la sede del Gobierno Vasco y en la que asistieron un centenar de invitados.

El acto, previsto para las 12.45 horas, empezó con algo de retraso y concluyó minutos antes de las 15 horas para que le lehendakari comenzase su tournée de reuniones al más alto nivel en la Comisión Europea y, después, en la Eurocámara. Muy sonriente y cercano, fue de corrillo en corrillo acompañado por Marian Elorza, secretaria general de Acción Exterior, y guiado por la responsable de la delegación vasca en Bruselas, Marta Marín.

Entre los asistentes, la gran mayoría eran rostros anónimos que trabajan en las instituciones, en empresas privadas o estudiantes que han enfocado su vida en la capital comunitaria. No faltaron políticos como los eurodiputados Ramón Jáuregui (PSE), Izaskun Bilbao (PNV) o Josu Juaristi (Bildu), y altos funcionarios de la Comisión, como Mikel Landabaso, director de Estrategia y Comunicación Corporativa.

En su discurso de bienvenida, Íñigo Urkullu esbozó los grandes retos a los que se enfrenta ahora Euskadi. Entre ellos, aunque sin ahondar mucho en ello, se refirió al desarme de ETA: «Como sabéis, Euskadi ha iniciado una nueva etapa. Tras años de terrorismo, el escenario de paz se ha consolidado. Avanzamos en una nueva convivencia y lo hacemos comprometidos con los derechos humanos».

El reto del siglo XXI

También se refirió al acuerdo con el Gobierno español para ensalzar todo lo logrado. Tras remarcar que «Euskadi vive un clima de diálogo político e institucional en un escenario de estabilidad», se felicitó de que «hemos alcanzado un acuerdo que refuerza el sistema de Concierto, consolida la relación de bilateralidad Euskadi-Estado y la singularidad del autogobierno vasco». «Además -apostilló-, hemos acordado impulsar las obras de la alta velocidad que nos acercan a Europa y refuerzan el Eje Atlántico».

Habló de la necesidad de ayudar a los refugiados, del alivio que ha supuesto la reciente derrota de Marine Le Pen en Francia y del papel destacado que Euskadi quiere jugar en la Europa que se avecina tras el 'Brexit'. «Creemos en la Europa integrada por su diversidad, respetuosa con los pueblos que la conforman. Nuestro reto del siglo XXI incluye Euskadi y Europa. Nuestra ambición es crecer como país. Más Euskadi y, también, más Europa», remachó.