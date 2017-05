Arantxa Tapia participó a título personal en las consultas de Gure Esku Dago

La nueva ronda de consultas a favor del derecho a decidir que Gure Esku Dago celebró el pasado domingo en 53 municipios vascos contó con la participación de numerosos políticos de partidos como el PNV, EH Bildu o Elkarrekin Podemos, aunque hubo un voto que destacó sobre todos los demás: el de Arantxa Tapia. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco ejerció su derecho al voto en las urnas instaladas en su pueblo, Zumaia, y depositó una de las papeletas facilitadas por la plataforma ciudadana que defiende el derecho a decidir. Tapia participó en las votaciones a título personal y tras consultárselo previamente al lehendakari, Iñigo Urkullu, que no vio inconveniente en que lo hiciera si lo consideraba oportuno. Fuentes del Ejecutivo vasco aseguraron ayer que esta decisión de la consejera jeltzale no ha causado la más mínima tensión entre los consejeros, por mucho que el PSE se haya desmarcado de dichas consultas.

El acuerdo de gobierno entre jeltzales y socialistas deja claro que ambos pueden mantener posiciones propias en lo que afecta al futuro del autogobierno, por lo que la participación de una consejera del PNV en las consultas de Gure Esku Dago no levantó ninguna ampolla. Máxime cuando esta iniciativa ciudadana lo que defiende es que la sociedad vasca pueda ejercer el derecho a decidir, ni siquiera presupone una posición favorable a la independencia. Una postura que, en sí misma, tampoco chocaría con el acuerdo de gobierno entre PNV y PSE, que deja margen para que cada partido defienda la posición que crea conveniente.

Precedentes

En cualquier caso, el lehendakari Urkullu defiende una bilateralidad con el Estado que no contempla en estos momentos una independencia 'de facto', por lo que el Gobierno de coalición de PNV y PSE en su conjunto no mantiene una postura secesionista. No obstante, fuentes del Ejecutivo destacaron ayer su «respeto absoluto por este tipo de iniciativas» y recordaron que «el PNV como partido las ha respaldado en numerosas ocasiones».

De hecho, Tapia no fue la única representante institucional del PNV que participó en las consultas del domingo, en las que también votó, por ejemplo, el portavoz de la Diputación de Gipuzkoa, Imanol Lasa, que lo hizo en Zarautz. Lasa señaló que estas consultas sirven para «fortalecer los principios democráticos» y «mejorar la convivencia».