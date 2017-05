El Gobierno dice que ahora no hay presos enfermos que deban ser excarcelados

El Gobierno ha asegurado que en estos momentos no hay presos enfermos en las prisiones españolas cuyo estado de salud ponga en riesgo sus vidas en los próximos dos meses y haga necesario una eventual revisión de su situación para obtener la libertad condicional o una condena atenuada. «No hay ninguno en grave riesgo de perder la vida en la cárcel», afirmó en el Senado el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, en respuesta a una pregunta de Podemos sobre la política del Ejecutivo central respecto al tratamiento de los internos afectados por dolencias crónicas y terminales.

El debate político sobre la situación de los presos gravemente enfermos fue doble en las Cortes. En la Cámara alta lo impulsó la formación morada y en el Congreso, EH Bildu, que presentó una moción sobre la política del Gobierno en relación a los reclusos «sometidos a legislación terrorista» cuyo estado de salud es muy delicado. Ambas iniciativas surgen tras hacerse pública recientemente la postura oficial del Gabinete de Rajoy, partidario de liberar a aquellos internos cuya esperanza de vida no supere los sesenta días.

Desde EH Bildu, la diputada Marian Beitialarrangoitia acusó al Ejecutivo de no moverse por «humanidad», sino por sus «ansias de venganza», al defender la excarcelación de los reclusos enfermos cuando sólo les quedan unas semanas de vida. Recordó el artículo publicado en este periódico por el exalcalde socialista de Vitoria Patxi Lazcoz en favor de la puesta en libertad de los internos con patologías graves, y aludió también a la decisión de París de eliminar la condena a Oier Gómez, con una dolencia terminal. La portavoz de la coalición dijo referirse a todo tipo de presos en la defensa de su iniciativa en el Congreso, pero en el tramo final de su intervención añadió que la normativa es aún más restrictiva en el caso de los reclusos vascos a los que se les aplica la legislación antiterrorista.

Petición del PNV

PP, PSOE y Ciudadanos mostraron su rechazo a la moción de EH Bildu no porque estén en contra de la excarcelación de presos con enfermedades incurables, sino con el argumento de que la ley ya contempla esa posibilidad y que ésta se cumple cuando se dan los requisitos exigidos. Tanto el partido del Gobierno, por boca de Leopoldo Barreda, como la bancada naranja, representada por Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, reprocharon a la diputada abertzale que no hablara con claridad de «presos de ETA» y que defendiera públicamente la «dignidad humana» cuando no hizo mención alguna a las víctimas de la banda terrorista. Gutiérrez tiró de datos oficiales para apuntalar sus argumentos: 127 reclusos enfermos fueron excarcelados en 2010, una cincuentena o más cada año sucesivo y ya han salido 42 de la prisión desde el pasado mes de enero.

Mikel Legarda, del PNV, consideró necesario que los presos con enfermedades terminales puedan vivir sus últimos momentos en las condiciones «más humanas posibles», porque eso es «la grandeza de la sociedad», a la vez que reclamó la disolución de ETA. Desde Podemos, la diputada guipuzcoana Nagua Alba ofreció cifras de internos que murieron en hospitales penitenciarios (59 y ninguno de ellos de ETA), «solos y sin poder despedirse», criticó.