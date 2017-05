El apretón de manos más «positivo» para Euskadi

«Positivo». Esa es la única palabra que, sistemáticamente, se ha repetido entre los protagonistas de estas páginas al reclamarles una valoración sobre los recientes acuerdos en materia presupuestaria entre PNV y PP y la resolución del Cupo entre gobiernos. Políticos, catedráticos y expertos en economía valoran la trascendencia de dichos pactos, beneficiosos no solo para Euskadi, sino para el resto del Estado, coinciden.

Sin embargo, son varios quienes subrayan el malestar -o, al menos, cierta incomodidad- que está creciendo en el resto de comunidades autónomas. En cualquier caso, confían en que esta 'operación diálogo' PNV-PP y ese clima de mayor avenencia entre ambos ejecutivos pueda permitir nuevos acuerdos en el futuro.

Mario Fernández (abogado y exvicelehendakari en el Gobierno de Carlos Garaikoetxea): «Se ha reparado una injusticia histórica»

La imagen de Andoni Ortuzar rubricando un acuerdo presupuestario en la Moncloa con Mariano Rajoy -o la de Pedro Azpiazu con Cristóbal Montoro respecto al Cupo- quizás no sea fácil de explicar, a tenor de los últimos escándalos de corrupción que han salpicado al PP. Para Mario Fernández, de hecho, en esa estampa el PNV «siempre va a salir mal». Y se explica: «Si no hay acuerdo, porque somos unos insolidarios con el Estado y no contribuimos nunca a la estabilidad y, si hay acuerdos, porque son muy beneficiosos solo para los vascos y somos insolidarios» con el resto de comunidades autónomas.

En cualquier caso, el exconsejero de Trabajo considera que el apretón de manos entre ambos ejecutivos solo se puede valorar de manera positiva. A su juicio, los acuerdos sobre el Cupo entre gobiernos, y para los Presupuestos Generales entre el PP y el PNV son un «excelente ejemplo de las ventajas de la negociación». En este sentido, Fernández cree que el pacto presenta dos aspectos «relevantes». En primer lugar, que el «'no es no' no conduce a ningún resultado positivo para los ciudadanos vascos». Por otra parte, el exvicelehendakari recuerda que ésta no es la primera vez que el PNV contribuye a dar estabilidad a un Gobierno del Estado y que, si la situación se ha dado así, «ha sido en defensa de los intereses de los vascos». Unos beneficios que, a su juicio, también se extienden al resto de rincones de España.

Además, opina que la resolución pactada en cuanto a las discrepancias respecto al Cupo «otorga estabilidad» y supone un «magnífico acuerdo» que, en su opinión, es bueno tanto para Euskadi como para el conjunto del Estado. «Se ha reparado una injusticia histórica», enfatiza. Por eso, Fernández confía en que «por fin» el País Vasco cuente con el Tren de Alta Velocidad, gracias a uno de los hitos acordados en el pacto de los Presupuestos de Rajoy, que contribuyen a un empujón para culminar el TAV.

Juan José Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV/EHU: «El Cupo representa un tesoro competencial»

Hablando se entiende la gente. Y ese ha sido, precisamente, el punto neurálgico para que el Ejecutivo de Urkullu y el Gobierno de Rajoy alcancen un consenso, según Juan José Álvarez. Para el catedrático de Derecho Internacional, ambos acuerdos (el presupuestario y el que concierne al Cupo) encierran una dosis de «pedagogía social» que va más allá de los beneficios tangibles que se han alcanzado derivados de una «extraordinaria negociación». «El clima de entendimiento genera un clima de estabilidad institucional que puede generar un contexto idóneo para la reforma y necesaria actualización del autogobierno mediante la reforma del Estatuto de Gernika», manifiesta. A su juicio, el acuerdo podría contribuir a abrir un cauce de confianza institucional «recíproco» que beneficiará a ambos ejecutivos, ya que una interlocución fluida -asegura Álvarez- «es la base para solventar las desavenencias» políticas.

Además, para este experto en Derecho, la resolución sobre el Cupo «ordena y aporta certidumbre a las relaciones financieras Euskadi-Estado», tras más de diez años sin pacto «actualizador». No obstante, opina que la «clave de bóveda del acuerdo» -«la llave que abre ese candado», insiste- se llama «bilateralidad», una «exigencia metodológica clave que deriva de nuestra singularidad competencial vasca», justifica. Álvarez puntualiza que entre las fuerzas políticas vascas existe «consenso» sobre la defensa del autogobierno y sus herramientas, «desde el PP hasta EH Bildu», bien sea por mantener el 'statu quo' actual, por profundizar en el autogobierno hacia mayores cotas de soberanía o por la independencia, explica. En cualquiera de los casos, el Concierto Económico Vasco -«y su herramienta clave, el Cupo»- es la «piedra angular» de tales proyectos políticos. El Cupo, según Álvarez, «representa un tesoro competencial», una «perla a cultivar desde el respeto a su origen».

Carlos Aguirre, exconsejero de Economía y Hacienda en el Gobierno de Patxi López: «Las cosas cambiarán si el PP encuentra otro socio»

La valoración del exconsejero socialista en cuanto a la resolución de las negociaciones Vitoria-Madrid es «positiva». Sin embargo, Carlos Aguirre puntualiza que la experiencia ha demostrado con el paso del tiempo que las relaciones entre administraciones -«y no digamos entre partidos»- son «extraordinariamente volátiles». A su juicio, la siguiente prueba de fuego para comprobar hasta qué punto es efectivo el grado de entendimiento PNV-PP es la Ley Quinquenal, que se resolverá en los próximos meses para aprobar la metodología de determinación del Cupo para el quinquenio 2017-2021. Pero insiste: «No nos engañemos, en el momento en que los votos del PNV ya no sean necesarios, o el PP encuentre un socio más favorable, las cosas cambiarán», augura.

En cualquier caso, Aguirre recuerda que desde la Comisión Mixta del Concierto Económico de 2007 se ha producido, «de forma automática», un «bloqueo en el cumplimiento de una gran parte de los acuerdos» alcanzados, al menos desde la perspectiva del Gobierno Vasco. Por eso, el exconsejero de Economía y Hacienda cree que el PNV ha sabido «ver el momento y lo ha aprovechado». Para Aguirre, la resolución sobre el Cupo no es tanto un asunto de relevancia histórica, sino el «cumplimiento y ajuste a lo ya pactado hace diez años», manifiesta.

Mari Carmen Gallastegui, exconsejera de Economía y catedrática de Teoría Económica de la UPV/EHU: «El Concierto Económico es un derecho a respetar»

Por fin han vuelto «a su cauce» las relaciones económicas entre los gobiernos vasco y central en lo que respecta -puntualiza la exconsejera Gallastegui- a los acuerdos «que fueron alcanzados al desaparecer la dictadura» de Franco. Para la catedrática de Teoría Económica, el reciente pacto PNV-PP, desde el punto de vista tanto económico como político, es «positivo» por varias razones. «Un acuerdo es, en general, una mejor opción que continuar con el desacuerdo», explica Gallastegui. Asimismo, apunta que el desacuerdo entre los ejecutivos vasco y español en relación al Cupo «venía de lejos» y que, por eso, acabar con la discordia «permite que la Ley del Cupo esté en vigor». Algo que, a su juicio, es «fundamental» para el Gobierno Vasco. Además, considera que haber acordado una tarea pendiente ha posibilitado que la «incertidumbre» haya «desaparecido», lo que permite «posicionarnos donde nos corresponde», manifiesta con contundencia. «Euskadi dispone de un horizonte más claro para conseguir que el futuro sea el que deseamos los vascos», continúa. Para Gallastegui, que estuvo en el equipo del lehendakari Ardanza, el Concierto Económico Vasco es una pieza «fundamental» del autogobierno. «Asegurar su continuidad en el futuro permite que nuestra historia pueda desarrollarse de forma adecuada -en lo que respecta a las relaciones económicas intergubernamentales-, lo que propiciará que las futuras generaciones sean conscientes de que el Concierto es un derecho a respetar sea cual sea el color político del Gobierno central», concluye.

José Antonio Ardanza, exlehendakari entre 1985 y 1999: «Antes había razones jurídicas para no avanzar...»

Para el exlehendakari Ardanza la máxima curiosidad de todo este proceso negociador entre el Gobierno Vasco y el central -y entre PNV y PP- es que los acuerdos se han cerrado sin modificar «ni una coma de la legalidad vigente», cuando durante el último tiempo, los «gobiernos españoles de turno» esgrimían razones «jurídicas de peso» para no avanzar en materias que hoy sí se han podido solucionar. Sin embargo, continúa, cuando la «necesidad aprieta, esos argumentos se esfuman como humo de paja, y lo que era inconstitucional y agravio para los demás, cambia de un momento a otro y a todos les coge con el paso cambiado», critica.

En cualquier caso, el pacto es «indudablemente muy importante y positivo para Euskadi y sus gentes», manifiesta. En su opinión, los acuerdos van a aportar beneficios «reales para el presente». Y enumera: «Más autogobierno, más recursos económicos, mejor Ertzaintza, más competitividad para nuestras empresas y, por ende, mejoras laborales para sus trabajadores, más seguridad jurídica, más bilateralidad...». Hasta Navarra se verá beneficiada, apunta.

Por eso, Ardanza confía en que ambos acuerdos ayuden finalmente a «forjar más confianza mutua» en las relaciones PNV-PP para poder abordar en el futuro «otros temas muy convenientes para la convivencia entre los vascos, para cuya respuesta satisfactoria tampoco será necesaria ninguna alteración de la legalidad vigente», zanja.

Pedro Miguel Etxenike, presidente del DIPC (Donostia International Physics Center): «Ojalá se suscribiesen pactos así todos los años»

En la misma línea que el exconsejero Aguirre, el físico y exconsejero vasco de Cultura Pedro Miguel Etxenike considera que «con otras mayorías» en el Congreso, las posibilidades del PNV de consolidarse como una fuerza decisiva «se reducen mucho». «El próximo presupuesto será otra historia», vaticina. No obstante, el investigador navarro cree que un acuerdo como el logrado puede aportar una «base estable a las relaciones institucionales».

Su valoración, dice, es «claramente positiva» porque «las consecuencias son beneficiosas para el conjunto de la sociedad vasca». «Todos querríamos que acuerdos similares, aunque fuesen de menor entidad, se suscribieran de forma habitual todos los años, independientemente del color político de los gobiernos», manifiesta, para así no poner «obstáculos al autogobierno». Sin embargo, reconoce, «desgraciadamente» no es así en la práctica. Por eso, insiste, «no queda más remedio que hacer uso de las muy escasas ocasiones en que el Gobierno central necesita el apoyo» para sacar adelantes unos presupuestos.

Bien aprovechada entonces la ocasión, para Etxenike los beneficios son claros: «Más recursos y más autogobierno por partida doble». Por un lado, porque el acuerdo contempla «avances en la práctica del autogobierno, como la Ertzaintza; por otro, porque con más recursos, el autogobierno ofrece más posibilidades». En todo caso, para el Premio Príncipe de Asturias de Investigación, es «importante» que las relaciones futuras entre ambas administraciones se basen en acuerdos que conlleven «competencia técnica y lealtad institucional».

Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la UPV/EHU: «Crece el malestar en el resto de comunidades»

Según Alberto López Basaguren, el PNV ha demostrado a lo largo de los últimos años una «maestría» indiscutible: poder intercambiar acuerdos sobre cuestiones «estructurales del sistema» (es decir, que se consolidan y permanecen en el tiempo) a cambio de obligaciones puramente puntuales, como el apoyo a unos presupuestos o a una investidura, «sin asumir compromisos que trasciendan ese momento puntual», explica. Por eso, no cree que el reciente acuerdo vaya a condicionar el desarrollo de la política futura del PNV.

En cualquier caso, Basaguren considera que el grupo jeltzale en el Congreso ha puesto un «gran precio político» a sus cinco escaños. «El PNV ha aprovechado la oportunidad sin compasión», enfatiza. De todos modos, el experto opina que la cuantía económica lograda en favor de las instituciones vascas es una cantidad «importantísima» para Euskadi, pero «muy moderada» -«incluso pequeña»- en el montante total de las cuentas del Estado y, por lo tanto, «plenamente asumible».

Basaguren hace hincapié, además, en que el 'enemigo' en la negociación del Cupo «no es el Estado». Más bien, el «problema» se plantea «frente a las demás comunidades autónomas». Éstas, según el catedrático, quieren que el Gobierno central les explique «por qué el resultado de las competencias asumidas por Euskadi tienen una valoración económica muy superior a las mismas competencias del resto de territorios». Por eso, considera que cada vez crece más el «sentimiento de agravio y el malestar» en el resto de rincones del Estado, y la «presión» para pedir explicaciones al Ejecutivo de Rajoy.

Joseba Madariaga, profesor de Estadística y Finanzas en Deusto Business School: «Se ha subsanado una anormalidad»

Joseba Madariaga opina que varios de los acuerdos alcanzados en materia presupuestaria son aspectos «claves» en la «productividad de la economía vasca» y que, además, están «íntimamente ligados con el bienestar» de los ciudadanos vascos. El profesor de Deusto subraya tres de los 36 compromisos que el PNV ha arrancado al PP: las actuaciones previstas en materia ferroviaria, la rebaja de las tarifas eléctricas y las relacionadas con la investigación.

En este sentido, cree que las actuaciones previstas son «muy relevantes» porque, por ejemplo, la sociedad vasca «por fin puede ver en el horizonte próximo un compromiso para que la alta velocidad se haga realidad en Euskadi». Asimismo, y en lo que respecta al acuerdo sobre el Cupo, Madariaga considera que se ha «subsanado una anormalidad», como era el hecho de que «ante un quinquenio vencido no se hubiera renovado la ley que es clave». Un aspecto relevante para que hoy «nos movamos en un escenario de certidumbre en relación a nuestra capacidad de gasto público», puntualiza.

En definitiva: para Madariaga los acuerdos suponen un «avance», una «normalización» en las relaciones que, para él, sería deseable siguieran por esta senda y que se pudiesen desligar de la situación en minoría de los diferentes gobiernos centrales. Desafortunadamente -confiesa- no es optimista. Y puntualiza que le «preocupa» la discusión que ha generado este acuerdo en el conjunto del Estado, con unas «comunidades autónomas que no están satisfechas con el sistema de financiación y que cargan contra Euskadi y su institución más valiosa», se queja.

Mitxel Unzueta, exportavoz del PNV en el Senado y exparlamentario vasco: «Espero que ayude a la ponencia de autogobierno»

Su experiencia como senador del PNV en Madrid le capacita para valorar con conocimiento de causa la relación entre Madrid y Vitoria. «Hoy se ha producido la bilateralidad que encaja con la tradición», manifiesta Mitxel Unzueta. Para el exportavoz nacionalista en la Cámara alta, la bilateralidad entre el Gobierno Vasco y el central -«que históricamente siempre ha existido»-, de alguna forma se ha vuelto a recuperar. Además de considerar «positivos» los acuerdos, Unzueta cree que el Estado se ha quitado «presiones que estropean la convivencia». Él, continúa, se siente «encantado», aunque también reconoce que cuando no ha habido necesidad, «nos han dado la espalda», en referencia a los años de mayoría absoluta del PP en el Gobierno, que enfrió totalmente la relación con el Ejecutivo vasco.

Pero si hay algo en lo que realmente confía Unzueta es en que esta 'operación diálogo' entre el PNV y el PP se vea también reflejada en la ponencia del nuevo Estatuto de autonomía que se está desarrollando en el Parlamento de Vitoria. De hecho, cree que ese diálogo «fluido» entre ambas formaciones «ayudará a que esa ponencia sea fructífera». Asimismo, espera que «desaparezca» esa «práctica negativa» de que el Ejecutivo central lleve «sistemáticamente» al Tribunal Constitucional «todas las disposiciones del Parlamento o del Gobierno Vasco que no le interesan».