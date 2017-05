Los discrepantes de EA se organizan en una plataforma

Alrededor de treinta cargos de Eusko Alkartasuna han presentado este domingo en Bilbao una plataforma para reformar el partido. De cara al congreso que celebrarán los días 3 y 4 de junio en San Sebastián, los discrepantes con la dirección de Pello Urizar han mostrado su compromiso «para renovar y fortalecer» su proyecto político. La formación, integrada en EH Bildu, no descarta la presentación de un nuevo equipo, «pero aún no está previsto». Entre las posibles alternativas a la secretaría general se encuentran Maiorga Ramírez, Iratxe López de Aberasturi y Unai Ziarreta, como avanzó este periódico el viernes, aunque por el momento no han querido adelantar ningún nombre de manera oficial.

También han comparecido el concejal de Donostia Josu Ruiz, el miembro guipuzcoano Oscar Osetxi, y uno de los fundadores del partido, Koldo Amezketa. «Recogemos la inquietud mayoritaria de otros compañeros por la falta de democracia interna en los últimos periodos congresuales, así como de participación en sustanciales debates en el seno de la coalición», ha explicado Iratxe López de Aberasturi, concejala de Vitoria y miembro de la Ejecutiva Nacional. Su intención es construir un proyecto caracterizado por el «empoderamiento de la afiliación, la apertura de las puertas de la participación, el impulso de la pluralidad y la modernización de las estructuras».

EA no pone en duda su continuidad en EH Bildu, tras la publicación de un artículo en el que nueve miembros del partido se mostraban recelosos con la nueva etapa de la coalición. «Somos una parte fundamental y tenemos que llegar a acuerdos», ha indicado López de Aberasturi, que asegura que la militancia apuesta por esta agrupación «como salvaguarda de la pluralidad»