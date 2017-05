Podemos Euskadi niega una crisis interna tras dimitir dos consejeros

Podemos Euskadi niega una crisis interna en el partido tras la dimisión de dos miembros del consejo ciudadano autonómico, formado por 34 miembros. La corriente crítica, alineada con Pablo Iglesias, desvela a este periódico que las renuncias de Igor Román y Patricia Insúa se debían «al descontento» con la dirección de Nagua Alba, afín al exnúmero dos Íñigo Errejón. Los 'pablistas' aseguran que se había abierto de nuevo la «caja de los truenos» en un partido que desde su nacimiento, hace tres años, ha vivido inmerso en una intermitente crisis interna. Y sostienen que, pese a los intentos de lograr una conciliación en el seno de la formación en Euskadi después de la celebración de Vistalegre II, las aguas vuelven a bajar revueltas. Precisamente «la no aplicación» por la jefatura vasca de los documentos aprobados en la asamblea madrileña -que marcaban un nuevo rumbo político a seguir- fue el detonante que, tal y como afirman fuentes del sector crítico, ha llevado a cuestionar de nuevo la labor del equipo de Alba. Una denuncia que, sin embargo, desmienten tajantemente desde la dirección.

«Vistalegre II todavía no ha aterrizado en Euskadi. Y ya es hora de concretar y hacer efectivos unos decretos que fueron defendidos hace ya dos meses por una mayoría de las bases del partido», recuerdan los críticos. En este sentido, consideran que se debe generar «un mayor movimiento social y un contacto más directo con las bases y los círculos». Tras la asamblea general, el sector 'pablista' vasco ya pidió a la dirección, -mayoritariamente 'errejonista'- un Podemos más integrador. Reclamó un partido reforzado en el que hubiera espacio para todas las sensibilidades. Y puso el foco en la ejecutiva de Nagua Alba: «Ellos tienen la responsabilidad. Es su tarea». Fue una llamada a la integración de las tres corrientes que conviven en Euskadi, pero lanzada con un tono conciliador.

Si embargo, tal y como apuntan desde el sector crítico, se ha hecho «caso omiso» a estas peticiones. Censuran, por ejemplo, que una decisión de calado como la celebración del Aberri Eguna debería haberse consultado con las bases. Una situación de malestar, aseguran, que «se palpa» en la militancia y que ha desembocado en la dimisión de dos consejeros, a los que añaden otros tres, que presentaron su renuncia meses antes de la asamblea de Madrid. Subrayan, que todos ellos anunciaron su salida por «desavenencias» con el funcionamiento interno de la formación. No obstante, hacen hincapié en que no culpan directamente a Alba, «creemos que el partido necesita renovarse, pero no vamos contra nadie». La dirección morada insiste en negar que haya crisis interna por la dimisión de dos consejeros tras Vistalegre II.

Los 'pablistas' señalan que se debió consultar a las bases la celebración del Aberri Eguna

Cuatro de los cinco dimisionarios hicieron públicas sendas cartas en las redes sociales, en las que defendían que Podemos funciona «de arriba a abajo» y sin «transparencia». Una forma de trabajar que, a juicio de los exconsejeros, «está haciendo daño al partido en Euskadi». Las misivas de dimisión, escritas con mayor o menor crudeza, coinciden en poner en entredicho «la falta de democracia interna» y en que la forma de tomar decisiones se hace «al margen de los propios consejeros».