CULTURA JELTZALE

El triunfo político obtenido por el PNV y por el lehendakari Urkullu, con la liquidación del Cupo de los últimos diez años, su fijación para los cinco próximos, la actualización de la ley correspondiente y las partidas incluidas en los Presupuestos 2017 ha suscitado críticas y reservas, tanto internas como externas a Euskadi. Las internas se han dirigido a reprochar a los jeltzales su disposición a secundar unos «presupuestos antisociales» y a asegurar la estabilidad de un Gobierno que está en manos del «partido más corrupto de Europa». Las fundamentalmente externas han incidido en el privilegio que subyace al Cupo cuando, además, su actualización va acompañada de una especial participación del País Vasco en capítulos presupuestarios que corresponden a materias transferidas. El triunfo jeltzale es una loa al pragmatismo en política, pero entraña mucho más. Representa toda una cultura en la gestión partidaria de los asuntos públicos llamada PNV.

La nueva conquista ha vuelto a sumir el sistema de Cupo en ese mundo del misterio al que pertenece «el núcleo intangible de la foralidad». Ni Azpiazu ni Montoro parecen haberse sentido interpelados a explicar las causas por las que, de pronto, se desvanecen los desacuerdos de diez años y aflora el pacto. Desentrañar la endemoniada fórmula está al alcance de los muy iniciados, que en este país deben de ser tres o cuatro. La verdad que guarda cada uno de sus factores continúa, por otra parte, bajo llave. Es una cuestión de confianza; incluso de confianza constitucional. El Cupo es bilateralidad, y ha de asumirse que el Gobierno central asegura los intereses de España y las instituciones vascas se encargan de garantizar la realización de nuestros intereses. Por lo que el acuerdo no requiere más explicación. Ni siquiera una que, por ejemplo, convenza al soberanismo catalán de que lo conseguido esta semana no va a cuenta del déficit fiscal y financiero que soporta una comunidad con la que nos unen tantos lazos de simpatía.

La corrupción no puede ser óbice para el acuerdo, cuando en realidad forma parte de la imperiosa necesidad que el Gobierno Rajoy tiene de salvar por el momento la legislatura. La corrupción pertenece a la vida cortesana de otro reino, como las noticias del corazón. Nuestra moral es otra, más seria; por lo que no podemos contagiarnos ni sentir vergüenza de comerciar políticamente a cuenta de la podredumbre. Esto no va de eso; va de obtener lo mejor para Euskadi cuando peor lo está pasando el PP, al margen de que le sirva de alivio. Respecto a lo otro, a la naturaleza «antisocial» de los Presupuestos, es un tema que tampoco nos incumbe, porque las Cuentas de Urkullu y las de las demás instituciones vascas liberan a Euskadi de semejante deriva.

La negociación entre poderes que representan históricamente al demandado y al demandante se basa siempre en una estrategia de contención. El que de por vida desempeña el papel de demandado tiende a acumular reclamaciones sin cesión alguna. El reclamante tiende a compilar denuncias por incumplimiento, a la espera de esa ventana de oportunidad que permite convertir todas ellas en una gran conquista por cesión del demandado. La dialéctica Euskadi-Madrid siempre se ha basado en eso, independientemente de quien fuese el inquilino de La Moncloa: demandas que se acumulan para convertirse en hitos venideros. Tres días después del triunfo jeltzale, ayer mismo, comenzaron a acumularse las cuitas para el próximo trueque, con el recurso del Gobierno Rajoy ante el Tribunal Constitucional contra la ley de abusos policiales.

La negociación presupuestaria versa siempre sobre lo posible. El acopio de concesiones que abarca el acuerdo entre Rajoy y Ortuzar describe, al mismo tiempo, una enumeración de epígrafes ordinarios en cualquier ejercicio y la agrupación de los mismos como si se tratara de la síntesis del interés común de todos los vascos. Partidas ineludibles desde el punto de vista de la responsabilidad del Estado junto a otras que nadie discutirá porque se supone que aportan algún beneficio social, pero cuya cuantía podía haberse destinado a otras iniciativas o entidades tan o más indiscutibles. Es la ronda de los agraciados directos del éxito jeltzale.