Los acuerdos con el Gobierno central agrandan la brecha entre PNV y Bildu

El acuerdo presupuestario entre PNV y PP ha distanciado todavía más a la formación peneuvista de EH Bildu. La coalición abertzale activó ayer en toda su dimensión la batería de reproches al lehendakari y su partido, tanto en el Parlamento Vasco como fuera de él, censurándoles por sostener al «partido más corrupto de Europa y al Gobierno que amenaza a Cataluña y va contra la paz». Iñigo Urkullu no se arredró y replicó recordando que EH Bildu «también llegó a acuerdos» con Mariano Rajoy en fiscalidad o infraestructuras, cuando gobernaba en Gipuzkoa, y afeándoles su posición en el pasado ante ETA.

El pacto presupuestario con el PP, tanto el de esta semana en Madrid como el logrado antes con los populares vascos en Vitoria, evidencia que a medio plazo será difícil el entendimiento entre las dos grandes formaciones abertzales. Consciente de ello, EH Bildu desplegó toda su artillería dialéctica para identificar al PNV con el antisoberanismo. De ello se encargaron la parlamentaria Larraitz Ugarte en el pleno de control al lehendakari y el portavoz de la coalición, Arnaldo Otegi, que seguro que ayer echó de menos no poder replicar a Urkullu desde la tribuna de oradores de la Cámara de Vitoria, a la que no pudo acceder por mor de una inhabilitación judicial en las elecciones autonómicas.

Pero Ugarte, que en sus tiempos como portavoz de la Diputación de Gipuzkoa se distinguió como azote de los peneuvistas para frenar sus ataques desde la oposición, volvió a hacer honor a esa fama en su primera intervención de calado en este primer medio año de legislatura. La reaparecida parlamentaria de EH Bildu reprochó a Urkullu que el PNV haya suscrito un pacto que «apuntala a un resquebrajado y corrupto Reino de España». «He sentido vergüenza ajena porque el PNV ha apoyado la corrupción estructural del PP y son corresponsables de ello porque han firmado unos presupuestos del PP. Han dado un cheque en blanco al partido más corrupto de Europa».

LA POLÉMICA



Iñigo Urkullu Lehendakari «EH Bildu es capaz de acusar a PNV y PSE de corrupción, y por la tarde pedirnos acuerdos» «Durante años han mantenido una posición nada ética en relación con el terrorismo» Larraitz Ugarte Parlamentaria de EH Bildu «He sentido vergüenza ajena por el cheque en blanco al partido más corrupto de Europa» «Dota de estabilidad al PP porque el acuerdo tiene largo recorrido, más allá del Presupuesto de 2017»

El máximo responsable del Gobierno Vasco tampoco se arrugó en el contraataque. Recordó que la coalición abertzale también llegó a acuerdos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando gobernaba en la Diputación de Gipuzkoa, y dejó claro que «cualquier persona o cualquier partido debe responder ante la Justicia ante cualquier caso de corrupción y ésa será su penitencia». Sobre las acusaciones de la entente independentista sobre una presunta falta de moral, Urkullu recurrió al argumento previsible. Así, lamentó que la coalición abertzale sea «muy estricta con los criterios éticos que exige a los demás», cuando «durante años ha mantenido una posición nada ética en relación con el terrorismo». En su intervención en el Parlamento, el lehendakari también acusó a EH Bildu de «ausencia absoluta de coherencia» ya que «son capaces de acusar de corrupción al PNV y al PSE-EE y pedirnos acuerdos por la tarde».

No obstante, el portavoz de la entente de Sortu, EA, Aralar, Alternatiba e independientes, Arnaldo Otegi, ve difícil a medio plazo un reencuentro entre abertzales, aunque bromeó con que el PNV es muy «variable». Otegi compareció en Donostia para arremeter contra el acuerdo firmado. No ahorró en reproches y situó al PNV en una foto con los más «reaccionarios de España: PP, Ciudadanos y UPN», en un intento de que EH Bildu se apropie del espacio del soberanismo en Euskadi. Afirmó que la «letra pequeña» del acuerdo entre el PNV y el PP consiste en que, a diferencia de Cataluña, «Euskal Herria no hará su proceso soberanista». Tras recordar que el Gobierno de Rajoy ha «amenazado» a los catalanes, explicó que «en esa confrontación, nosotros estamos con Cataluña y el PNV, con el Gobierno del PP». El líder independentista insistió con el 'procés' para meter el dedo a los jeltzales. A su juicio, el partido de Andoni Ortuzar se ha erigido «en el ejemplo que va a utilizar el Estado español en todas las cancillerías europeas» para intentar demostrar que el PP quiere pactar y llegar a acuerdos.

Otegi también acusó a los jeltzales de apuntalar a un Gobierno que «lleva boicoteando la paz en los últimos siete años» y que ha dicho que sólo excarcelará a los presos enfermos cuando les queden «dos meses de vida», además de defender todo tipo de «recortes sociales».

Alonso, el «virrey de España»

El portavoz de EH Bildu demostró que su capacidad de lanzar pullas al adversario y su ironía siguen intactas. Así, bromeó con el «ejercicio de 'houdinismo' político» del PNV que, por arte de magia, consigue apoyar unos Presupuestos del Gobierno del PP que su propio socio en las instituciones vascas, los socialistas, rechazan. Y calificó al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de «virrey de las Españas», ya que dice al PNV «lo que puede y no puede hacer». «Es un escándalo que Alonso dijera que mientras sigamos hablando en un euskera tranquilo todo va bien, pero que si empezamos a hablar en un euskera con acento catalán todo se puede torcer», remató.