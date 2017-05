El sector discrepante de EA se plantea presentar un candidato alternativo a Urizar

El sector de EA receloso con la refundación de EH Bildu estudia si presentar o no un candidato alternativo al congreso que tendrá lugar los días 3 y 4 de mayo en San Sebastián. Desde esta corriente, que teme por el futuro del partido, aseguran que de momento no han tomado una decisión y recuerdan que en EA los candidatos suelen presentarse «en el último momento». No obstante, este sector tiene en la recámara tres posibles candidatos para el caso en que decidan finalmente dar la batalla, según fuentes conocedoras del proceso interno. Se trata de la alavesa Iratxe López de Aberasturi, el navarro Maiorga Ramírez y, en menor medida, del vizcaíno Unai Ziarreta, que ya lideró el partido entre 2007 y 2009, por lo que sería bastante reacio a asumir de nuevo esa responsabilidad. En el lado oficial, el actual secretario general, Pello Urizar, tampoco ha decidido si va a optar a la reelección. Urizar quiere tomar primero la temperatura interna, ya que su deseo es que la persona que lleve el timón concite un consenso lo más amplio posible.

El sector receloso con la nueva etapa de EH Bildu salió por vez primera a la luz pública el pasado 24 de abril a través de un artículo de opinión enviado a este periódico por nueve militantes, entre ellos Koldo Amezketa, uno de los fundadores del partido y líder interino durante unos meses en 2009. Sus temores se resumen en la inquietud por que la refundación de EH Bildu, la coalición que comparten con Sortu, Aralar, Alternatiba e independientes, refuerce solo a la izquierda abertzale, y critican que la dirección de EA haya dado el visto bueno al inicio de esa reestructuración sin haberlo decidido antes en el congreso.

Junto a Amezketa, firmaron aquel escrito otros nueve dirigentes, entre ellos la navarra Eva Aranguren, los históricos dirigentes vascofranceses Manex Pagola y Txomin Peillen o la alavesa Ainhoa Mouriz. No obstante, con ellos se encuentran otros dirigentes conocidos del partido como los tres que estarían en disposición a presentarse en el cónclave de junio como candidatos a dirigir el partido, si el sector discrepante decidiera dar ese paso.

Perfiles

Ramírez y López de Aberasturi serían las principales opciones, según las fuentes consultadas. El parlamentario navarro es el principal dirigente de EA en la Comunidad foral y aunque ha trabajado codo con codo con la actual dirección, es de los que opina que el partido debe salvaguardar todavía más su identidad y autonomía en el marco de la refundación de EH Bildu. De 41 años, supondría, a su vez, abrir una nueva etapa en el partido.

Desde la corriente aseguran que no han decidido todavía si presentan un candidato

De la misma generación es López de Aberasturi, de 42 años y un referente del partido de la hoja en Araba. Es concejala de EH Bildu en Vitoria y fue una de las portavoces de Udalbiltza, la asamblea de electos de Euskal Herria. El tercer nombre que ha salido en las quinielas es del Unai Ziarreta, también encuadrado en este sector, según los medios consultados. No obstante, el político vizcaíno de 47 años, sería reacio a encabezar una hipotética candidatura, sobre todo por el hecho de haber sido ya presidente entre 2007 y 2009. Ziarreta forma parte de la actual ejecutiva, como responsable de Política Institucional, y ha solido participar en reuniones al más alto nivel entre los socios de EH Bildu. Al sector discrepante le queda justo un mes para tomar una decisión, ya que en apenas cuatro semanas se celebrará el congreso de EA.

En este tramo final, la formación de Urizar sigue ultimando sus ponencias, en las que realizará una apuesta «inequívoca» por la coalición EH Bildu, aunque conjugándola con la salvaguarda de la identidad y autonomía del partido fundado hace 31 años por Carlos Garaikoetxea. La dirección quiere disipar, de esta forma, los miedos de las personas preocupadas con el nuevo proceso de refundación.

Este sector teme que la refundación de EH Bildu diluya la identidad de EA y refuerce solo a Sortu

La ponencia asume que en la reestructuración de EH Bildu, a través de la cual la entente tendrá una dirección política propia con más poder y con la que se quiere dar más protagonismo a los independientes, implica ceder algo de soberanía. No obstante, el texto precisa que eso no supone la dilución de EA, que seguirá haciendo aportaciones y se garantizará una presencia importante en las estructuras directivas y en las listas electorales.