El PSOE interrumpe el proceso y completará la verificación de los avales de los precandidatos hoy

El PSOE interrumpirá este viernes el proceso de comprobación de los avales que han presentado los aspirantes a la Secretaría General y, una vez termine esta madrugada el registro de los datos de los firmantes, afrontará este viernes la segunda fase: la verificación que confirme que corresponden a militantes y descarte duplicidades.

Así lo han acordado los equipos de las tres candidaturas con la Comisión de Ética y Garantías, que supervisa el proceso, una vez que han comprobado que el proceso se alargaba, dado el volumen de avales presentados. En total, los aspirantes han llevado hasta Ferraz más de 130.000 firmas, lo que implica que han participado en este proceso algo más del 70% de los militantes.

Al ver que se prolongaba el recuento, y dado que han surgido algunos problemas con las dos máquinas encargadas de escanear los formularios con los avales, que han obligado a hacer un recuento manual, se ha decidido que una vez finalice el proceso completo de grabación de los datos, es decir, la informatización de las firmas con la identidad de los militantes, se hará un descanso para retomar a las 9.30 horas con la comprobación en el censo y su cruce para descartar duplicidades.

De esta manera, hasta este viernes no se sabrá cuántos de los avales presentados por los aspirantes son válidos. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha presentado 63.003; el ex secretario general Pedro Sánchez, algo más de 57.000, y el diputado vasco Patxi López, 11.600.

Desde hace semanas se esperaba que la líder del PSOE andaluz hiciera una demostración de fuerzas con los avales y, de hecho, en su equipo se aseguraba que quería "arrasar", un objetivo que esperaban cumplido con las 63.000 firmas.

Sin embargo, el ex secretario general ha dado la sorpresa al llegar a Ferraz con unos 57.000 avales, una cifra que no se esperaba. En primer lugar, porque su candidatura venía defendiendo que esto no podía ser una primera vuelta y que lo importante son los votos, lo que se interpretaba como un anticipo de un resultado más bajo y, en segundo lugar, porque implicaba una participación inédita de la militancia en este tipo de procesos.

De hecho, la primera reacción de los 'susanistas', después de la sorpresa, ha sido poner en duda estos números y asegurar que muchos caerían en el proceso de verificación, o bien por firmas duplicadas o bien porque no correspondieran a militantes.

Sin embargo, a medida que iban pasando las horas, desde todas las candidaturas se empezaba a apuntar que la cifra final será semejante a la ofrecida por los equipos. Aunque la verificación no se hará hasta este viernes, fuentes de las tres candidaturas apuntan que no habrá más anulaciones que en las de procesos anteriores.

De esta manera, de confirmarse que Díaz y Sánchez están a menos de 6.000 avales de diferencia, la batalla por la Secretaría General se constata más abierta de lo que algunos veían hace unos días. "Es un escenario que no habíamos contemplado", reconocían a mediodía algunos 'susanistas'.

Tensión con los trabajadores de Ferraz

Así, a medida que avanzaba la tarde, el proceso iba tomando un cariz de mayor normalidad, aunque ha habido algún momento de tensión en la sala Ramón Rubial, donde tiene lugar el recuento, con la ayuda de 40 ordenadores y 55 trabajadores de una empresa contratada para ello.

Los problemas han surgido cuando los dos escáneres encargados de archivar los datos de los firmantes han comenzado a tener dificultades para completar su tarea, por errores de lectura de los formularios. Los avales que no son detectados por estas máquinas deben ser 'picados' a mano, por lo que se añadía aún más trabajo y se prolongaba el recuento.

Algunos de los trabajadores de la empresa externa han dejado sus puestos, para poder retomar la tarea este viernes, y han cedido el testigo a trabajadores de Ferraz, un cambio por el que han protestado los representantes de Pedro Sánchez que, según fuentes presentes en la sala, alegaban que no se "fiaban" de ellos. Los trabajadores de la sede han respondido levantándose y abandonando la sala, ofendidos por la desconfianza.

Esta situación ha derivado después en la búsqueda de un acuerdo, al entender que el proceso necesitaba todavía de muchas horas. Así las cosas, se ha decidido hacer un parón cuando, esta madrugada, se termine el proceso de escaneo y grabación para retomar a las 9.30 horas.

En ese momento, se procederá a la verificación y cotejo definitivo con el censo de la organización para tener el dato de los avales, que no será definitivo hasta que no se cierre el posterior proceso de reclamaciones y recursos.

Finalmente, el próximo 8 de mayo será la proclamación de las candidaturas oficiales, que dará paso, un día después, a la campaña y que concluirá con la votación de 21 de mayo.

El próximo lunes habrá una reunión en Ferraz con los equipos de las tres candidaturas para hablar de la campaña, un encuentro que iba a tener lugar este viernes y que, dado que el proceso se alarga, se aplaza a la próxima semana.