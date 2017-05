La UE avala el rol de Euskadi frente al desafío catalán y Juncker recibirá a Urkullu

El PNV sigue saboreando su momento más dulce. Porque qué mejor broche para culminar esta suerte de 'semana fantástica' que un viaje a Bruselas para que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reciba al lehendakari. Según han confirmado fuentes de toda solvencia a este periódico, el encuentro se celebrará el miércoles, día 10, y supondrá 'de facto' un espaldarazo diplomático de primera magnitud al Gobierno Vasco al convertirse en el primer mandatario de una comunidad autónoma que es recibido por el presidente del Ejecutivo comunitario. Nada que ver con Cataluña, que tiene las principales puertas del club cerradas a cal y canto por cuestionar el orden constitucional de España y, por ende, de la Unión Europea, devota de la integridad territorial de sus Estados.

Los caprichos del calendario han querido que la petición de reunión, cursada con mucha antelación, haya cristalizado en un momento político clave para la estabilidad de España. Un país que ha pasado de ser «el gran problema de la UE» a convertirse en la nueva locomotora del euro dejando atrás los fantasmas del rescate de 2012 y creciendo al doble que la media y el resto de potencias. Dicho de otro modo. Que el PNV haya dado su plácet a los Presupuestos de Mariano Rajoy significa al menos un par de años de tranquilidad en la cuarta potencia de la Eurozona y, por ende, un quebradero de cabeza menos para una Bruselas saturada de problemas.

Pese al tanto diplomático de Lehendakaritza, el asunto se ha mantenido en un discreto segundo plano. De lo único de lo que se había informado es de que el lehendakari iba a estar en Bruselas el próximo día 10 para ofrecer una recepción oficial «con motivo de su visita a las instituciones europeas». Pues sí, habrá reunión y según fuentes del Gabinete Juncker, los temas previstos en la agenda serán «Europa, economía... Los de siempre». Lo que no está previsto, «para nada», es hablar del proceso de paz, aunque seguro que Iñigo Urkullu no desaprovecha la ocasión de sacar el tema.

Con Barroso estuvo en 2013

De hecho, ya lo hizo en la reunión que mantuvo el 23 de abril de 2013 con el anterior presidente de la Comisión, Jose Manuel Durao Barroso. Entonces, el dirigente jeltzale confió en que el País Vasco pudiera beneficiarse de un programa económico europeo como el diseñado en el proceso de paz de Irlanda del Norte, llamado 'Peace'. Pero en este asunto, como en todos, la Unión Europea no moverá ni un dedo hasta que el Estado miembro afectado, en este caso España, decida qué hacer.

LAS CLAVES



PORTAZOS CONTINUOS A PUIGDEMONT La Generalitat ha sufrido la dura indiferencia de la UE por su órdago al orden constitucional de España SUSANA DÍAZ NO LO LOGRÓ La presidenta andaluza se reunió con Mogherini, Schulz y Moscovici, pero no con el presidente

La del día 10 será la primera visita del lehendakari a la Comisión en esta legislatura. La última fue el 27 de enero de 2016, cuando se reunió con el comisario de Acción Climática y Energía, Miguel Arias Cañete, en plena crisis de la ACB de Sestao como consecuencia de la guerra del acero chino. También lo hizo con la comisaria de Transportes, Violeta Bulc.

Ahora, sin embargo, todo será diferente. Juncker son palabras mayores y el mensaje que se manda en España es rotundo, donde sólo la presidenta andaluza, Susana Díaz, logró una agenda de enjundia al reunirse el pasado 30 de noviembre con el entonces presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, y el todopoderoso comisario de Asuntos Económicos, el francés Pierre Moscovici.

Lo simbólico es el mensaje a Cataluña, a una Generalitat que recibe contantes portazos de Bruselas. Quizá el más sonoro fue el de hace un año, cuando Carles Puigdemont, en su primer viaje internacional, aterrizó en la capital comunitaria. No logró reunirse con ningún alto cargo de la UE y preguntado por ello, aseguró «no era el objetivo de esta visita. No pedí hablar con representantes de la Comisión». Un par de horas después, una portavoz de Juncker desveló que la petición había sido cursada pero que el presidente tenía «problemas de agenda». Vamos, que no quiso. Con Urkullu, sí.